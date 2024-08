Más allá del Parlamento: la compensación de los diputados andaluces cuando dejan su escaño

Hay rostros políticos que tenemos grabados en el imaginario colectivo, diputados que han formado parte de la vida pública durante años y que nadie recuerda qué hizo antes de sentarse en un escaño. En el Parlamento andaluz hay maestros, abogados o ingenieros, pero volver a la vida laboral después de haber dedicado años a la política puede ser complicado. La vida política supone muchos sacrificios, recompensados económicamente, pero ¿cuánto cobran los diputados cuando dejan el Parlamento de Andalucía?

En los últimos días, el presidente de la Junta y su Consejo de Gobierno ha consolidado una última subida de sueldo y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre ha declarado que "los diputados no llegan a final de mes" con las actuales dietas por la subida de los precios y ha pedido a los grupos que lleguen a un acuerdo para que estas aumenten. Algunos diputados consideran su paso por la Cámara andaluza como una etapa en sus vidas por lo que muchos vuelven a sus profesiones anteriores, otros se convierten en tertulianos y hay quienes tienen que abrirse hueco en una nueva carrera. ¿Pero cuánto reciben cuando se despiden del Hospital de las Cinco Llagas?

Los diputados pueden abandonar sus funciones en el Parlamento de Andalucía por renuncia o porque pierden su escaño. Cuando esto ocurre, el reglamento sostiene que tienen derecho a una retribución económica que les facilite su vuelta a la vida laboral. En concreto, por cada año que han ocupado un escaño pueden obtener una atribución temporal de una mensualidad una asignación económica temporal de una mensualidad por cada año de ejercicio, que puede ser continuado o en periodos superiores a seis meses. Para poder recibir esta cuantía, los diputados deben solicitarla a la Cámara en el plazo de un mes desde que cesan su actividad.

Los diputados tienen que ir al Parlamento

Los diputados del Parlamento de Andalucía tienen que acudir a la Cámara. No es una opción, lo dice el artículo 13 del reglamento, que les obliga a "a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las Comisiones de que formen parte". Si sus señorías no cumplen con este mandato la Mesa puede retirarle sus retribuciones de forma parcial, así como de sus indemnizaciones por gastos de manutención y estancia, esas que quiere aumentar Aguirre.

Si un político, "de forma reiterada y sin justificación dejara de asistir, voluntariamente, a las sesiones del Pleno o de las Comisiones", la Mesa del Parlamento, mediante un expediente sancionador puede privarles de sus derechos por tener un escaño. Si esto ocurre, sus señorías no podrían acudir a los plenos y comisiones, no podrán acceder a los datos y servicios técnicos que ofrece la institución, ni, por supuesto, podrán recibir una retribución por su trabajo. Sin embargo, fuentes del Parlamento señalan que esta penalización no se ha impuesto hasta el momento.

En total los políticos de la Cámara pueden optar a un mínimo de tres mensualidades y a un máximo de 12, quienes hayan estado 12 años o más en un escaño andaluz. La cuantía de estas mensualidades se corresponde con la última nómina recibida, en la que se incluye la retribución fija y las complementarias, como los trienios, la participación en comisiones, las portavocías o la asignación por ser miembro de mesas. Así, reciben 3.343,07 euros al mes (40.116,84 al año) más los extras que, suelen incluir una portavocía o una presidencia en una comisión, lo que equivale a 543,56 euros más.

Qué ocurre cuando no perciben retribuciones

Hay casos en los que los diputados no reciben ninguna retribución por parte del Parlamento. Si estos políticos pierden o abandonan su escaño, al igual que el resto de sus compañeros de la Cámara, reciben una compensación económica, pero esta se reduce al sueldo base de sus señorías.

Eso sí, durante el periodo en el que los políticos perciben esta asignación la Cámara controla las actividades de los ya exdiputados. En el momento en el que sus señorías ocupan otro puesto de trabajo, ya sea público o privado, deben avisar a la Cámara para dejar de cobrar la asignación. Tampoco la podrán cobrar quienes reciban otra retribución o prestación económica si reciben, en el mismo plazo, otra compensación por un empleo realizado en el mismo periodo que el político. Además, deben presentar una copia de su declaración de la renta y del impuesto del patrimonio para comprobar que no se están lucrando de más.