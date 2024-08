El PSOE de Sevilla, a la Junta: 'Que se ponga al frente de la crisis de salud pública del virus del Nilo'

Continúa la polémica por las competencias sobre la gestión de la crisis sanitaria generada por los mosquitos potencialmente transmisores del virus del Nilo. Este lunes, la parlamentaria andaluza Encarnación Martínez y vicesecretaria del PSOE de Sevilla, ha reclamado a la Junta de Andalucía que "deje de ponerse de perfil y se ponga al frente para liderar la crisis de salud pública del virus del Nilo".

La problemática afecta especialmente a trece municipios sevillanos, localizados en la zona del Bajo Guadalquivir, pero también a otras localidades de Sevilla y de las provincias de Huelva y Cádiz. "En lugar de eludir responsabilidades o buscar culpables, Moreno Bonilla debe actuar con celeridad y con todos los medios disponibles, sin embargo parece estar más ocupado en subirse el sueldo con nocturnidad y alevosía", ha valorado la diputada socialista en un comunicado publicado este lunes por la tarde.

Cabe recordar que la subida viene del acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlamento el pasado mes de julio, que aprobaba una subida del 1,8% a su personal por el incremento del IPC, y que dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado miércoles 14 de agosto.

Un "lavado de imagen"

Las acusaciones entre la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía sobre gestión del problema vienen de lejos. El pasado 8 de agosto, sin embargo, ambas adminsitraciones se reunieron. Según recogió Europa Press, en el encuentro estuvieron presentes la viceconsejera, María Luisa del Moral y el director general de Salud Pública, Jorge del Diego, la delegada territorial de Salud y Consumo, Regina Serrano y la vicepresidenta de la Diputación, Cristina Los Arcos y el diputado provincial, Gonzalo Domínguez.

Tras la reunión, la Junta de Andalucía emitió un comunicado en el que anunciaba que ambas administraciones habían "reafirmado su compromiso conjunto para abordar este desafío de salud pública". Ese mismo día, fuentes de la Diputación de Sevilla aseguraron a este periódico que, tras la reunión "no se quedó en sacar una nota conjunta", por lo que calificaron de "operación estética" el comunicado de la Junta. Asimismo, las mismas fuentes aseguraron a este medio que "no ha habido ningún acuerdo". "No había nada nuevo [en la reunión del 8 de agosto], sólo quisieron lavar su imagen", valoran las mismas fuentes.

"No sabemos a qué está esperando el gobierno de Moreno Bonilla, cuando la propia Junta reconoce que se trata de una crisis de salud pública, puesto que es la Dirección General de Salud Pública quien indica qué zonas de qué municipios hay que fumigar", ha añadido este lunes la vicesecretaria del PSOE de Sevilla. El pasado mes de julio, la Diputación de Sevilla puso sobre la mesa un millón de euros (con posibilidad de ampliación) para hacer frente a los mosquitos.

Tercera manifestación

La semana pasada, la fiebre del Nilo se cobró la vida de una tercera víctima, una mujer de 87 y que contaba con patologías previas, vecina de la localidad de Coria del Río. Este lunes, el colectivo ciudadano Luchando Contra el Virus del Nilo se concentra en Coria del Río por primera vez para pedir a las administraciones "más esfuerzo" para combatir la enfermedad del mosquito y una vacuna que proteja a los ciudadanos de un virus.