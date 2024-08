La Junta deja en manos del PP el seguimiento de los ERE, que espera poder recurrir a la justicia europea

La Junta de Andalucía no acudirá a la justicia europea en el caso de los ERE. Al menos no por ahora. El Gobierno andaluz ha delegado en el PP el seguimiento del caso de los ERE en la justicia. "Nosotros no podemos adoptar ninguna decisión al respecto", lamentan desde el Ejecutivo popular.

El Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial los recursos de amparo que habían presentado la mayoría de ex altos cargos del PSOE andaluz contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. Esta decisión del TC hizo que los antiguos miembros de los gobiernos socialistas de la Junta pudieran salir a la cárcel, aunque en el PP insisten en su culpabilidad.

Ahora, el Gobierno andaluz está a la espera de la decisión definitiva que tome la Audiencia de Sevilla, a la que ha vuelto el caso tras su paso por el TC. Desde que comenzaron a conocerse los fallos del Constitucional, en la Junta recuerdan que todavía quedan 100 causas por juzgar. Además, desde el Ejecutivo de Juanma Moreno sacan pecho de que han recuperado 37 millones de euros, aunque reclaman otros 135 millones.

En un primer momento, el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía no se personó en el caso, como sí que hizo el PP, por lo que ahora, el Gobierno popular no puede hacerlo ahora ni recurrir a ningún tribunal las últimas sentencias. La consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España ha explicado este lunes tras el Consejo de Gobierno que las decisiones que tome la Audiencia marcarán los siguientes pasos que tome la Junta. De hecho, España ha señalado que "la Audiencia podría plantear alguna cuestión prejudicial a la justicia europea para ver si el constitucional se había extralimitado". "Veremos la posibilidad de la Junta de Andalucía", insisten.

El PP asegura que seguirá "hasta las últimas consecuencias"

Quien sí que puede seguir actuando es el PP, que denunció el caso ante la justicia. En una entrevista en Europa Press, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado que "el Partido Popular va a seguir hasta las últimas consecuencias defendiendo a los andaluces". Repullo ha recordado que "ninguna sentencia ha borrado los delitos y ha borrado los hechos" y ha insistido en que "se defraudaron 680 millones de euros". Cabe destacar que el Gobierno andaluz sigue pagando prejubilaciones de los ERE a unas 6.000 personas. De hecho, en realidad el dinero robado fue de 80,6 millones de euros: 36,6 fueron a ayudas sociolaborales y sobrecomisiones y 44,2 de ayudas directas a empresas en crisis.

Los populares tienen un plazo de cuatro meses para poder acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una idea que todavía tienen que valorar, según ha defendido el también diputado del Parlamento de Andalucía. Por ello, el PP esperará a conocer qué decisiones toma la Audiencia Provincial de Sevilla, "que es la encargada de redactar de nuevo esa sentencia condenatoria a los dirigentes del PSOE" A partir de ahí y "teniendo en cuenta las directrices del gabinete jurídico del PP", tomarán una decisión. "Veremos en los próximos meses", puntualiza Repullo.

"El PSOE hizo una absoluta canallada con el tema de los ERE", ha insistido el dirigente popular, para asegurar que "incluso el propio Griñán y actuales dirigentes socialistas del PSOE en Andalucía reconocen que hubo un gran fraude". Los populares aclaran que irán donde tengan que ir "en defensa de los andaluces por el caso de los ERE", ya que, según ha puntualizado, los fallos no borran la "responsabilidad que tuvieron sobre esos hechos".