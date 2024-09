Moreno cierra 2.500 millones de inversión para Andalucía en China repartidos en seis provincias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que, hasta el momento, durante el viaje institucional que está realizando a China, las inversiones comprometidas por el país asiático en Andalucía "superan los 2.500 millones de euros repartidos en seis provincias". Así lo ha aseverado durante una entrevista realizada en Canal Sur Radio.

"Creo que es un dato muy importante y está por encima de lo que esperábamos", ha subrayado Moreno, quien ha añadido que "esto demuestra que a veces, cuando se trabaja, cuando uno siembra, al final lo recoge; llevamos ya más de un año trabajando en esta visita y ahora estamos recogiendo los frutos".

"Hemos llevado el proceso de una manera discreta, de una manera serena, llevando negociaciones con empresas y la autoridad de China, pero nunca se sabe. Cuando uno llega aquí, es verdad que ellos valoran mucho el cara a cara, valoran mucho que la autoridad principal de la administración venga a respaldar los proyectos para dar seguridad y me pidieron que viniera personalmente", ha explicado el presidente de la Junta.

Moreno ha añadido que la agenda en China está siendo "intensa, larga y compleja", pero que tiene la confianza en que va a generar no solamente inversiones, sino puestos de trabajo "muy cualificados a lo largo y ancho de Andalucía".

Nueva conexión Air China

En lo que se refiere a la nueva conexión aérea que se está negociando con Air China, para que este país tenga vuelo directo entre una de sus ciudades y Sevilla o Málaga, Moreno ha asegurado que "a mí me da igual a dónde vaya, pero que venga". En este sentido, ha indicado que la decisión no depende de la Administración andaluza, sino de los intereses de la aerolínea. "La ciudad a la que llegue no la decidimos nosotros, sino Air China", ha abundado. Se trataría, según ha explicado, de una ruta semanal con Pekín o Shaghai. Actualmente, esta compañía vuela a dos ciudades de España, Madrid y Barcelona.

En este punto, ha recordado que Andalucía llegó a recepcionar a un millón de turistas chinos en 2019, aunque esta cifra bajó debido a problemas de visado tras la pandemia, y el objetivo es alcanzar esa cifra de nuevo. "Pernoctan una media de diez días, más que la media habitual, y gastan en torno a 260 euros al día de media, o sea, que gastan también más que la media del turista clásico que viene a Andalucía", ha añadido.

A ello se suma, ha añadido, que este turista procedente de China "no suele venir en la temporada alta, sino que viene en temporada baja, con lo cual nos sirve para activar también la economía en la comunidad cuando no es julio o agosto".