El PSOE-A sostiene que en el Estatuto andaluz cabe un acuerdo fiscal como en Cataluña

El PSOE andaluz ha vuelto a cerrar filas este lunes alrededor de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la financiación económica. Los socialista desmienten que el acuerdo entre ERC y el PSC para la "financiación singular" de Cataluña suponga "un concierto". De hecho, los andaluces han defendido que el pacto con los independentistas "se podría enmarcar en el Estatuto de Andalucía".

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a la reunión de la Ejecutiva del PSOE en Madrid. Allí, el también portavoz del PSOE en el Senado ha señalado que "hay que trabajar por buscar las distintas singularidades del territorio y encajarlas en un modelo que garantice igualdad y solidaridad interterritorial". Espadas ha explicado que, ahora están en el momento "de concretar de qué estamos hablando" y "de buscar un buen acuerdo de financiación para España y para aquellos como Andalucía que tenemos una infrafinanciación en el actual modelo". "Mientras estemos hablando de cómo se llama, no lo resolvemos seguro", ha destacado el exalcalde de Sevilla.

"Se enmarca perfectamente dentro del Estatuto catalán", ha asegurado también el secretario de Comunicación Política del PSOE andaluz, Josele Aguilar, que ha defendido que "podría" entrar también en el andaluz. El socialista ha apuntado que "el PSOE-A siempre demanda alcanzar las mayores cotas de autogobierno que podamos" y, por tanto, si Cataluña exige algo al Gobierno de España, desde su formación, defienden que "Andalucía también la tiene que pedir".

El PSOE insiste en volver al acuerdo andaluz de 2018

A preguntas de los periodistas, el diputado del Parlamento de Andalucía ha explicado que él mismo se ha leído la traducción del acuerdo, que está en catalán, y que no puede "extraer que se trate de ninguno concierto". Eso sí, ha señalado que habrá que esperar a conocer "las concreciones del acuerdo" para poder desgranarlo. Lo que sí que ha dejado claro es que el texto se basa en "el principio de solidaridad", algo que, según el portavoz, "un independentista podría no haberlo exigido o no haberlo aceptado".

Aguilar ha aseverado que desde su formación tienen "el convencimiento de que se va a respetar esa financiación justa para Andalucía". De hecho, ha subrayado que la comunidad autónoma "siempre ha tenido mejor financiación cuando ha habido un presidente socialista al frente del Gobierno de España". "Si alguien está robando el futuro de los andaluces no es ni Sánchez ni los catalanes, es Moreno Bonilla", ha denunciado, siguiendo la estela de lo que ya dijeron los líderes socialistas andaluces en la reunión interparlamentaria que se celebró este sábado.

Los socialistas han insistido en abrazar el acuerdo firmado en 2018 por los grupos de la Cámara andaluza. "Han pasado seis años, habrá que actualizarse, pero ese es el marco de referencia para el PSOE-A", ha insistido Aguilar. En relación con esto, ha denunciado que en el acuerdo también se exigía "que no se ejerza dumping fiscal" algo que, según el socialista, Moreno "ejerce". "La solidaridad es corresponsabilidad fiscal", ha sentenciado.

Moreno exige a los socialistas que rompan el acuerdo

Por su parte, en una entrevista concedida durante su visita a China, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha respondido a las peticiones de Espadas de una reunión para tratar la financiación. Aunque Moreno ha indicado que pueden encontrarse "sin ningún problema", le ha exigido al secretario general del PSOE-A que le diga a Sánchez "que ese acuerdo lo inhabilite". "Si yo hago lo mismo que Cataluña, perdemos 30.000 millones de euros los andaluces", ha reiterado, para insistir en que Andalucía no tiene "ni las rentas de Cataluña, ni el sistema de financiación de Cataluña ni las infraestructuras de Cataluña".

"¿Qué me quiere llevar a blanquear una posición política?", se ha preguntado Moreno también ha lamentado que "Espadas y el PSOE se han convertido en una mala sucursal del sanchismo". El presidente andaluz ha considerado como "una trampa" el ofrecimiento que le ha hecho el secretario general de los socialistas andaluces. Asimismo, ha vuelto a destacar la necesidad de "dar la batalla en todos los ámbitos, en el social, en el político, en el institucional y en la calle si hace falta".