El viaje de Moreno a China reaviva la disputa con Málaga: 'El mercado chino supone más para Sevilla'

A Sevilla o a Málaga. La visita institucional que está realizando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a China puede suponer para Andalucía un vuelo directo entre una alguna ciudad del país asiático y alguna de las dos españolas mencionadas. Sería el resultado de las negociaciones con Air China para tener una nueva conexión aérea. La disputa entre Sevilla y Málaga para ser el destino escogido está abierta y el alcalde sevillano, José Luis Sanz, ha defendido este lunes sus intereses y se ha mostrado "tranquilo" con lo que pueda obtener Moreno durante su viaje.

El primer edil popular afirma no sentirse preocupado "sabiendo que el que defiende nuestros intereses en China es el presidente de la Junta de Andalucía". Por un lado, ha valorado positivamente de Moreno que "a Sevilla el cambio protagonizado por él le ha venido muy bien", pero también le ha mandado un mensaje: "Las autoridades chinas y la Junta saben cuál es la prioridad de ese turismo chino que viene a Andalucía".

"Estamos plenamente confiados en la defensa de nuestros intereses del presidente de la Junta o el consejero de Turismo, Arturo Bernal", ha continuado José Luis Sanz, en su primera comparecencia ante los medios en este inicio de curso político, aprovechando la presentación del Decreto del Sistema Local de Protección Civil de Andalucía.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, atiende a los medios de comunicación este lunes, valorando / Rocío Ruz / Europa Press

"Sevilla recibe 36.000 turistas chinos"

Pese a esa "confianza" y haber resaltado que una delegación del Ayuntamiento de Sevilla, en la que el alcalde estuvo presente, ha estado en China dos veces, Sanz ha aprovechado para resaltar, con datos, la importancia del mercado chino en Sevilla frente a lo que supone para Málaga.

Para él, tanto Moreno como Bernal "saben también que Sevilla recibe anualmente poco más de 36.000 turistas de China y Málaga poco menos de 8.000". "Las autoridades chinas y la Junta saben también que el mercado chino supone para Sevilla el octavo. Primero el americano, luego el francés, el chino el octavo. Y para Málaga el chino es el 20º en el ranking", ha continuado.

"Las autoridades chinas y la Junta saben cuál es la prioridad de ese turismo chino que viene a Andalucía", ha sentenciado, como mensaje a la delegación de la Junta de Andalucía que está negociando en China durante estos días.

A Moreno "le da igual dónde"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que, hasta el momento, durante el viaje institucional que está realizando a China, las inversiones comprometidas por el país asiático en Andalucía "superan los 2.500 millones de euros repartidos en seis provincias". Así lo ha aseverado durante una entrevista realizada en Canal Sur Radio.

Y también ha valorado las negociaciones con Air China para tener un vuelo directo. Ha asegurado que "a mí me da igual a dónde vaya, pero que venga". En este sentido, ha indicado que la decisión no depende de la Administración andaluza, sino de los intereses de la aerolínea. "La ciudad a la que llegue no la decidimos nosotros, sino Air China", ha abundado. Se trataría, según ha explicado, de una ruta semanal con Pekín o Shanghái. Actualmente, esta compañía vuela a dos ciudades de España, Madrid y Barcelona.