Próxima parada Andalucía: Moreno pone rumbo al congreso del PP-A en otoño si Sánchez no convoca elecciones

Viene un otoño caliente. Aunque ya en política no hay estaciones frías. El horizonte político es incierto y el PP andaluz sale del Congreso Nacional en Madrid con un calendario orgánico y electoral en marcha. Tras Castilla y León, las próximas elecciones serán las andaluzas, que tocarían en junio de 2026. Eso si no hay generales antes porque Juanma Moreno ha dicho públicamente que duda de que Pedro Sánchez pueda "superar el otoño" y calcula un adelanto electoral. Algo que, insisten en su equipo, no influiría en sus planes ni llevaría a adelantar también la cita autonómica.

Moreno tiene que pulsar el botón para autorizar la fecha definitiva pero en el PP andaluz trabajan ya para celebrar su congreso regional el próximo mes de noviembre. Barajan como hipótesis el fin de semana del 14 y 15. Los estatutos marcan que será la dirección nacional la que apruebe la fecha y deberá hacerlo en septiembre.

Desde la dirección regional no se atreven a dar una fecha cerrada porque el escenario puede cambiar en cualquier momento de forma precipitada. Se limitan a señalar que el congreso será "el último trimestre de 2025". Distintas fuentes próximas al líder andaluz sí confirman que la fecha inicial es noviembre "salvo sorpresas". "Todo puede cambiar, es verdad, pero el guion original es ir a un congreso regional en otoño para activar desde ese momento el modo electoral en Andalucía", apunta un presidente provincial. "Con la que está cayendo no podemos arriesgarnos a dar una fecha", zanjan desde el equipo de Moreno.

Cuatro años atrás

El último congreso regional fue en noviembre de 2021. Se celebró en Granada. Moreno ya ostentaba la presidencia de la Junta, en coalición con Cs y con Vox como aliado parlamentario. Allí se escenificó la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que acabaría con el presidente del PP borrado del mapa. Tanto que nadie en tres jornadas de congreso nacional ha dicho ni una sola palabra sobre él este fin de semana. Han paseado con honores a José María Aznar y Mariano Rajoy y han hecho desaparecer a Casado como si nunca hubiera existido.

"Juanma, vuela libre y toma tus propias decisiones", le aconsejó Ayuso a Moreno cuatro años atrás. Nadie se atrevería a decirle eso hoy al líder del PP andaluz. Su prestigio en el partido se ha aquilatado tras conseguir la mayoría absoluta en Andalucía. En el plenario del PP, acordonado por zonas, destacaban los 566 compromisarios andaluces. Moreno tomó la palabra solo una vez sobre el escenario, en una intervención coral el sábado para defender la ponencia política del partido y donde la estrella fue la eurodiputada Alma Ezcurra, una figura al alza a quien Feijóo ha confiado su ideario político. No ha tenido más foco pero es que ningún barón lo ha tenido en un congreso con Feijóo, Aznar, Rajoy y Ayuso, como anfitriona, como protagonistas.

Sin roces con Tellado, por ahora

Sobre las 11.36 horas del domingo, Moreno entraba en el plenario para escuchar a Ayuso y Feijóo con el brazo por el hombro de Miguel Tellado en un gesto de cordialidad y fraternidad ante las cámaras. Feijóo pidió a sus barones manos libres y se la han dado, sin contrapartidas. Tendrá un número dos con poderes plenos y sin contrapesos. En otros momentos desde Andalucía se oían quejas porque Feijóo se había encerrado en un grupo muy reducido que lo acompañó desde Galicia, por tomar todas las decisiones con el clan gallego y sin contar con los territorios. Ahora no hay ni una sola discrepancia expresada, ni en público ni en privado. El líder del PP ha optado por un camino y el cierre de filas con la hoja de ruta que ha diseñado es total.

Moreno mostró su satisfacción por el peso específico de Andalucía en la dirección nacional. No solo es la delegación más grande sino que ahora nadie la mira por encima del hombro, como ocurrió durante muchos años con un PP incapaz de desalojar al PSOE de la Junta. Ahora hay pleno de poder autonómico y municipal, con siete de las ocho capitales tras haber perdido Jaén por una moción de censura el pasado enero. "Cuanto más Andalucía en el PP nacional, creo que también es bueno para el partido", dijo Moreno en uno de sus canutazos.

La gran preocupación del PP andaluz es que no se pierda de vista la centralidad ni se radicalicen los discursos. Moreno sólo puede conservar su mayoría absoluta desde el centro político, conservando votantes desencantados del PSOE que ya rompieron en 2022 la barrera de votar al PP. En ese trasvase de votos, que el CIS fijó en un 16%, de andaluces que en 2018 habían escogido la papeleta de Susana Díaz y se descantaron por Moreno cuatro años más tarde, se fundó la sólida mayoría absoluta de los populares en Andalucía. Esa misma encuesta señaló también que Moreno había conseguido no solo engullir a casi todos los votantes de Cs sino también a un 31% de votantes que cuatro años antes habían elegido a Vox. Mantenerse en ese equilibrio, en un clima político muy polarizado y sumando ya cuatro años más de desgaste por gestión, será clave para afrontar con garantías las andaluzas.

Para Feijóo será una proeza llegar a esos diez millones de votantes que logró Aznar en el 2000 y que él mismo se ha fijado como meta para conseguir un gobierno en solitario. Para Moreno conservar el millón y medio de votos (43,13%) que le dio una histórica absoluta en Andalucía también será una hazaña. Los dos tienen una ardua tarea por delante con el viento, eso sí, de momento a su favor ante la situación de crisis del PSOE. Los dos se apoyan sin fisuras y respetando mutuamente sus estrategias, dándose autonomía.

Feijóo ha dicho ya abiertamente que no habrá cordón sanitario con Vox y que el único veto para futuras alianzas está en Bildu. Moreno nunca se atrevió a contestar en la última campaña electoral a la pregunta de si pactaría con la extrema derecha, pese a que ya lo había hecho cuatro años atrás para ser investido, en 2018. "En Andalucía sigue ganando la marca Juanma por encima de las siglas del PP", se limitan a contestar desde la dirección andaluza. De nuevo, esa, será la carta que jugarán hasta las andaluzas, la marca Juanma. A no ser que, claro, todo cambie. Ahora mismo la única certeza es que todo puede cambiar en cualquier instante.