La Junta de Andalucía diseña unidades de trabajo en remoto con funcionarios que teletrabajen hasta cuatro días a la semana

La Junta de Andalucía trabaja con el objetivo de aplicar a partir del 1 de enero el nuevo decreto que regula el teletrabajo en la administración y que permite dos días de trabajo en remoto por semana ampliables a un tercero. Mientras esta normativa entra en vigor, la Consejería de Función Pública está realizando análisis del comportamiento de distintos servicios las jornadas en las que hay teletrabajo y constata que hay algunos con "mejor rendimiento y eficiencia". De ahí que se trabaje ya en proyectos específicos de unidades conformadas por funcionarios que ejerzan sus funciones casi toda la semana en sus domicilios (cuatro de cinco días) y que puedan resolver trámites de distintas provincias sin desplazamientos en función de las necesidades.

Estas unidades en remoto serán la máxima expresión del teletrabajo en la Junta de Andalucía. El plantamiento inicial es explorar su funcionamiento en departamentos como Justicia de forma que haya un grupo de funcionarios cuyo rendimiento con trabajo en remoto esté constatado. Estos profesionales podrán reforzar servicios que requieran de apoyo en distintas provincias sin necesidad de desplazamientos aprovechando la digitalización de la administración.

Serán, no obstante, proyectos puntuales porque la aplicación del teletrabajo en la Junta de Andalucía con carácter general se regirá por el decreto que entre en vigor en 2026 que establece dos días con posibilidad de ampliarse o reducirse en función del rendimiento. "Si se cumplen una serie de objetivos y se demuestra que ese trabajo que hace el funcionario es eficiente y es productivo para el conjunto de la sociedad, se podría ir a 3 días. Si los datos son deficientes y la evaluación de del desempeño nos dice que no está rindiendo ese trabajador, pasará a un día. Pero es que además si sigue sin rendir se quedará sin teletrabajo porque esto no puede es ser un privilegio, tiene que ser una modalidad de trabajo, una modalidad como puede ser la presencial pues será también el trabajo en remoto", explica a este periódico el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto.

Unidades que mejoran y otras que empeoran

En estos meses previos a la entrada en vigor de la normativa, y con el actual marco de regulación del teletrabajo, la Junta de Andalucía está realizando evaluaciones de los resultados del teletrabajo en distintos servicios. Con resultados desiguales y significativos. Por un lado, según subrayan desde la Consejería, hay "servicios en los que el trabajo en remoto da mejores datos que el presencial". Se aprovechan en estos caso los efectos positvos del teletrabajo: "El empleado público está en un entorno más agradable, consigue organizarse mejor, no pierde tiempo en los traslados y su rendimiento es mejor".

Pero por otro lado, y para eso tiene instrumentos el nuevo decreto, hay servicios en "los que el rendimiento cae de manera notable" lo que obliga de momento a revisar cómo se está aplicando. Con la nueva normativa en vigor, cuando esto ocurra, se podrán reducir días o incluso eliminar por completo esta opción para los profesionales.

En cualquier caso, la decisión de la Junta de Andalucía en torno al teletrabajo es firme: "No tenemos miedo a la implantación del teletrabajo, si lo hacemos bien, si hay responsabilidad por todas las partes y si asumimos que modernidad también nos obliga a utilizar herramientas nuevas a la hora de de desarrollar nuestra actividad", completa el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto.

Decreto de teletrabjo

El nuevo decreto que regula el teletrabajo, que entrará en vigor en 2026, establece que se podrán acoger a esta modalidad de forma voluntaria todos los trabajadores con un máximo de un 40% de su jornada laboral (dos días en semana) aunque se abre la puerta a una ampliación hasta el 60% (tres días en semana) si así lo autoriza el Consejo de Gobierno.

Se podrán acoger todos los trabajadores que lleven al menos seis meses en sus puestos de trabajo de forma presencial y siempre que las características de sus puestos lo permitan ya que hay una parte importante del personal de la Administración que no se puede acoger a esta fórmula: profesorado, sanitarios, conductores o cocineros.

Una vez que se haya autorizado el teletrabajo solicitado, la Junta de Andalucía deberá dotar al empleado de todos los medios informáticos necesarios, así como los servicios necesarios de soporte técnico y tecnológico. En caso de que se produzca cualquier incidencia que no se pueda solucionar el empleado "deberá reincorporarse a su centro de trabajo con la mayor celeridad posible" y no podrá volver a trabajar a distancia hasta que no se haya resuelto la incidencia.

Con el objetivo de realizar una evaluación, se fijarán "unos objetivos y metas" y unos compromisos de ejecución y con base en ellos se realizará una evaluación permanente. Se cumple así el objetivo de que la medición sea más por el trabajo realizado que por el cumplimiento estricto de los horarios de trabajo