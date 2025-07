Polémica por el chiringuito de la playa del Espigón en Huelva: "¿Chiringuito? esto es un puesto de patatas fritas"

La playa del Espigón en Huelva ha iniciado la temporada por todo lo alto con todos los servicios disponibles y una de las peticiones de los onubenses durante años resuelta, la apertura de un chiringuito, un plus que complementa este entorno natural y cubre una necesidad que no había, pero no todos están de acuerdo ni con el chiringuito ni con la ubicación.

Este nuevo espacio, en principio de reducidas dimensiones como se puede ver en las imágenes, ha abierto sus puertas en la pasarela 1 de la playa desde el pasado fin de semana con la "mejor gastronomía onubense" todos los días desde las 09.00 horas de la mañana hasta el cierre, según informa el Ayuntamiento de Huelva en las redes sociales.

¿Pero dónde se encuentra exactamente el chiringuito? Es el principal motivo de queja de los onubenses que visitan esta playa de Huelva capital, se encuentra en el parking, en la zona de aparcamiento de los coches que llagan para acceder a la playa.

Desde el momento en que se anunció la apertura del chiringuito comenzaron a aparecer cientos de reacciones en las redes sociales quejándose de dónde estaba: "¿A quien se le habrá ocurrido la brillante idea de poner el chiringuito en el parking? . Con el calor las tres de la tarde y esa polvareda , es un sitio fantástico, para tomarse algo", "Chiringuito de playa en un aparcamiento, lo lógico y ideal", "Lo ideal sería haberlo puesto en la playa, no en los aparcamientos", "La verdad es que apetece salir de la sombrilla y andarte las tablas y sentarte a pasar calor y aguantar el polverío del aparcamiento", fueron parte de los comentarios.

"¿Es un chiringuito o un kiosco?"

Otra particularidad de este espacio es el tamaño. A simple vista más parece un kiosco que un chiringuito y así han reaccionado los visitantes de la zona: "Chiringuito?? será el kiosco no?", "La cocina debe ser amplia…", "Eso es un puesto de patatas fritas y gusanillo, no creo qué cocinen tapas, si no hay agua corriente como friegan", "Bueno, chiringuito o kiosko?. Y esto es lo único que hay en toda la playa del Espigón?. Si es así, es de risa", comentan.

Sea lo deseado o no, lo que es evidente para muchos de los bañistas que visitan este paraje es un primer paso para 'homologar' esta playa con el resto, todo teniendo en cuenta que es un paraje natural protegido, Paraje Natural Marismas del Odiel.