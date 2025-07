Vox aprieta al PP en su escalada antimigratoria y pide a Moreno revelar donde irán los menores de Canarias

Nuevo paso más en el discurso antimigratorio de Vox. Después de que a nivel nacional, Santiago Abascal defienda deportar de manera masiva a los "inmigrantes ilegales", el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este miércoles el registro de una batería de iniciativas en las que se reclama al Gobierno andaluz que informe a los ciudadanos "de dónde vienen, qué edades tienen y dónde van a ubicar" a los 677 menores migrantes no acompañados que el Ejecutivo nacional ha decidido enviar a esta comunidad, procedentes de Canarias.

En rueda de prensa en el Parlamento, Gavira ha señalado que "los andaluces se merecen tener esa respuesta y saber si cerca de sus casas van a llegar algunos de esos 677 menas", el acrónimo con el que este partido se refiere a los menores extranjeros no acompañados, ya que, según opina el parlamentario, "ningún andaluz quiere tenerlos cerca".

En este sentido, Manuel Gavira ha lamentado que "el problema" del Gobierno andaluz sea "la financiación", por lo que "si hay recursos, a Moreno Bonilla no le importan las consecuencias de esa inmigración ilegal". En cambio, ha dicho que a Vox le importan "las consecuencias y le preocupa el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que generan entre los andaluces". Según Vox, en Andalucía "tenemos un problema con la inmigración ilegal, masiva y desordenada que estamos sufriendo, y cuyas consecuencias no las paga Moreno Bonilla, sino los andaluces". Así, ha exigido a PP y PSOE, a quienes ha señalado como "responsables" del problema de la "inmigración ilegal, afrontarlo y tomar decisiones", para lo que hay que tener muy claro que "el que entra ilegalmente en España se va de España, que aquí no se viene a delinquir y que el que llega tiene que respetar nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestras tradiciones".

En su relato, Gavira ha denunciado que la Junta dé "preferencia" a "inmigrantes ilegales" sobre los jóvenes andaluces "en materia de ayudas, de vivienda y de empleo", cuando esta es la comunidad "de la precariedad laboral, de los salarios más bajos y donde los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades". El portavoz de VOX en Andalucía ha enumerado algunos "delitos cometidos por inmigrantes ilegales en los últimos días", según su relato.

Esta petición se sitúa en la línea del endurecimiento, aún más, del discurso antimigratoria del partido ultra a nivel nacional. Vox ha pedido esta semana abiertamente la expulsión de millones de migrantes. Este lunes, en rueda de prensa, Rocío de Meer, portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, habló en una rueda de prensa celebrada este lunes de deportar a siete u ocho millones de personas de origen extranjero, incluidos inmigrantes de segunda generación: es decir, nacidos ya en España.

Un día después, el líder de Vox reiteró esta propuesta a través de un mensaje en X. Su formación quiere deportar a "todos" los que "hayan venido a delinquir" y todos los menores que "tienen que estar con sus padres". "No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al gobierno lo sabremos. Y se irán todos", ha escrito en la línea más trumpista de su discurso.

A nivel nacional, el PP se ha desmarcado de este anuncio de Vox y ha declarado "no estar a favor de expulsiones ni deportaciones masivas".