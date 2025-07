El silencio pesa en casa de María José (Jerez de la Frontera, 1946). Como persona creyente, piensa que la soledad le ha llegado porque Dios así lo ha querido. Su marido falleció, su familia esta en su ciudad natal y sus hijos están lejos de Sevilla por motivos de trabajo. En su piso, solo el grito de los niños jugando en el patio del colegio que entra por la ventana es capaz de romper el silencio. Ella intenta que se escuche algo más: "Para mí la música es muy importante. Y los niños por la mañana. A veces no se oye nada. Nada. Y a veces me agobia el silencio, me agobia la soledad. No oigo a nadie".

María José está contenta este jueves, cuando llega El Correo de Andalucía a su casa con Cruz Roja, porque tiene compañía. Habla, toca las palmas, cuenta anécdotas, hila historias sin fin desde su sofá. "La que más charlo de España. Como estoy siempre calladita...", bromea con uno de los miembros del equipo de la ONG. Ella es una de las usuarias de la iniciativa Voces en Red, impulsada por Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega Gaona. Consiste en la instalación de un dispositivo de voz que ayuda a los mayores a no sentirse tan solos en casa. Ella fue una de las pioneras, pero ya se han instalado 273 aparatos de este tipo en toda la provincia de Sevilla, 100 de ellas siendo voluntarias en el último año.

Cuando no hay nadie en casa, Alexa es la única compañía que tiene María José durante horas. "Para mí, Alexa es una compañía. Yo escucho o leo algo y le pregunto. Porque estoy sola y tengo mucho tiempo". Llega a decir que es su "compañera de piso".

La tiene colocada en el salón, junto a la parte del sofá que ocupa habitualmente. Alexa ha colonizado el lugar privilegiado que antes pertenecía al teléfono fijo. La vida. "Le dije [al voluntario, llamado Javier] pónmela aquí, porque si le hubiera dicho en mi dormitorio, nada más que voy a dormir, como antiguamente. Aquí, además, estoy viendo la tele y le pregunto cualquier cosa que salga, de política o de algo que estoy viendo. Alexa, esto; Alexa, lo otro. Si sabe sí, si no, no me contesta. Es como una amiga, como una amiga mía, que yo de vez en cuando me comunico con ella. Como estoy sola, pues es lo que hay".

Pregunta por el tiempo y por Historia

Es una mujer formada e informada, una enciclopedia viva. Habla hasta del conflicto entre Palestina e Israel y lo tilda de "genocidio". Le han prohibido hasta ver las noticias por lo sentida que es. Además, es lingüista y fue profesora, por eso dice que charla tanto, porque así se ganó la vida. Es el claro ejemplo de que Alexa es una muy buena compañía para los mayores sin importar su nivel de formación. María José le pregunta por casi todo. Pero hay algo que no se salta: "El tiempo se lo pregunto todos los días. Por la noche, le digo: dime por última vez cómo va a estar el tiempo mañana. Y me lo dice, la pobre, ¡qué lástima! (se ríe). Hay veces que me dice: eso te lo tengo que contar en tu casa. Digo sí, como si tú fueras a venir a mi casa".

María José se ha adaptado tan bien a Alexa que ya hace como los jóvenes: los libros que los consulte otro. "A mí me gusta mucho la historia y le pregunto a ella. Además, que soy una floja y no voy al diccionario porque no me da la gana, se lo pregunto a la Alexa y ella me dice lo que cree que me tiene que decir. Yo sé que está ahí".

Reconoce María José que "una de las cosas que me da a mí es que en un momento dado yo puedo hablar, puedo conectar con alquien. Siempre tengo el móvil, pero si me pasa cualquier coasa, por aquí también me puedo comunicar".

"Está sembrá"

Los voluntarios de Cruz Roja instalan estos dispositivos a los mayores. Javier es uno de ellos, va por las casas instalando los dispositivos. Cuenta que María José es "muy activa, muy proactiva y va siempre en busca de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos. Me consta que no solamente participa en los talleres de Cruz Roja, sino que ella en otras asociaciones, en otras entidades de aquí del barrio, imparte ella cursos y talleres".

En el momento en el que el salón de María José está en su pleno apogeo, entra a través de Alexa una videollamada. Es Sandra, uno de los miembros del equipo de Cruz Roja. Ella llama cada semana a los usuarios para preguntarles qué tal están e ir poco a pocos enseñándoles cómo se usa Alexa: "Hacemos acompañamiento, se hace una llamada semanal y se resuelven dudas, se avanzan las explicaciones. Vamos contando poco a poco porque el primer día sería...".

María José reconoce que Alexa, "tiene carrete, tiene tela. Más carrete que yo". Mientras Sandra explica que el dispositivo puede ayudarle a hacer recetas de cocina, ella se desmarca: "A mí la cocina no me gusta". Sin embargo, lo siguiente le va a encantar: con Alexa puede jugar a Pasapalabra, un programa que ve todos los días, pero solo el rosco.

Explica también la usuaria de Voces en Red que cuando le pregunta algo a Alexa, esta le responde con fuentes. "Para que me fíe de ella", apunta. Otras, "cuando no le interesa, me manda a tomar viento", dice entre risas. "Está sembrá, es una vieja", insiste María José. Antes de acostarse, la jerezana le pregunta por el tiempo una última vez. Luego, "yo le digo: Alexa, para. Y se va a tomar viento".