¿Quién puede usar la sala de prensa del Parlamento?: Polémica por la restricción propuesta por el presidente

En la sala de prensa del Parlamento de Andalucía sólo podrán convocar ruedas de prensa y hablar desde su mesa diputados de la cámara autonómica o miembros del Consejo de Gobierno. También podrán hacerlo, como hasta ahora, los titulares de órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo, el presidente del TSJA o, entre otros, el director de la Oficina Andaluza Antifraude. Nadie más, salvo que lo autorice la Mesa del Parlamento o la Presidencia, no la dirección de comunicación, el ámbito donde se solía acudir para coordinar estas logísticas. El cambio es significativo: hasta ahora, esta sala podía ser utilizada también, a través de la invitación y acompañamiento de un parlamentario, por miembros de plataformas, colectivos y entidades civiles para denunciar o exponer temas de actualidad que habitualmente hacen suyas los respectivos grupos. A partir de ahora será la Mesa, que controla el PP por mayoría absoluta, la que tendría esa llave, según se entiende del acuerdo aprobado por este órgano y que ha sido consultado por este medio.

La Mesa del Parlamento, el órgano que rige las dinámicas de la institución, votó este miércoles a favor de la propuesta realizada por el popular Jesús Aguirre sobre el uso de la sala de prensa. Según estas nuevas normas, a la sala de prensa, sólo pondrán entrar periodistas acreditados y asesores parlamentarios de los diputados y sus respectivos grupos políticos. "Se ha trabajado desde hace tiempo. No había regulación del espacio y básicamente es ordenar este asunto como ocurre en otros parlamentos", resumen fuentes de Presidencia del Parlamento.

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, en una comparecencia en la sala de prensa. / Joaquin Corchero

Estas nuevas normas en Andalucía se adoptan cuando en el plano nacional el debate público también trata de responder una pregunta tantas veces compleja de responder: quiénes están legitimados para recibir una acreditación de prensa del Congreso de los Diputados. La reforma del Reglamento del Congreso planteada por el PSOE y sus socios para permitir sanciones a periodistas acreditados que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, a los que definen como "pseudoperiodistas", ha dado este martes un nuevo paso en su tramitación al rechazarse los textos alternativos que habían presentado el PP y Vox, que consideran que las normas del Congreso ya otorgan competencias a la presidencia de la Cámara para mantener el orden público en dependencias parlamentarias y que lo único que se busca es silenciar a medios críticos.

Unas normas fijadas no tiene por qué ser unas normas restrictivas

En Andalucía, el interés por fijar la regulación de la sala de prensa viene de antiguo. Ya el desaparecido José Carlos Pipo Picchi Perelló, jefe de Prensa del Parlamento durante casi 29 años, reclamó a la Presidencia de turno en repetidas ocasiones unas normas claras para el uso de la sala. Pero unas normas claras no necesariamente deben materializarse como normas restrictivas.

"Se ha trabajado desde hace tiempo en ese acuerdo. No había regulación del espacio y básicamente es ordenar este asunto como ocurre en otros parlamentos", explican fuentes de la Presidencia de la cámara

Así lo entiende Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. "Los criterios aprobados por la Mesa del Parlamento para la utilización de la Sala de Prensa de la Cámara nos parecen muy restrictivos, en especial, para que pueda ser usada por la sociedad civil. Las normas, aunque no impiden expresamente el acceso de colectivos, si suponen un absoluto control político, ya que fijan que los permisos de uso corresponden a la presidencia o a la Mesa del Parlamento. Estas instancias institucionales deben de ocuparse de otras cosas. La capacidad de resolver las peticiones debe de tenerla la dirección de Comunicación del Parlamento, que para eso existe".

Las normas, aunque no impiden expresamente el acceso de colectivos, si suponen un absoluto control político, ya que fijan que los permisos de uso corresponden a la presidencia o a la Mesa del Parlamento Rafael Rodríguez — Presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla

Un argumento en contra que también formula el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA). En un mensaje en X, el Colegio ha denunciado que "La Mesa del Parlamento de Andalucía pretende cambiar las condiciones de uso de la sala de prensa sin quien representa los intereses generales de la profesión: el Colegio de Periodistas. Pedimos que quede sobre la mesa y participar en la elaboración, como estamos ya en el Congreso". En su mensaje, el CPPA recuerda que participan en la reforma de artículo 98 del reglamento del Congreso "para regular la concesión de credenciales y garantizar el derecho a la información veraz. El Parlamento de Andalucía también debe contar con el Colegio".

Estas nuevas normas también se extienden a los invitados a la sala. No es sólo que no puedan usar personas ajenas la sala de prensa, aún estando invitados por un grupo político si previamente no ha sido autorizado por Presidencia, sino que ni siquiera podrán entrar en la sala de prensa. Se evita, eso sí, situaciones en las que algunos grupos no es que hayan llevado invitados "es que llevan clá que, de manera intimidatoria, cuestionan las preguntas de los periodistas", explican compañeros de la prensa, firmas habituales de la crónica parlamentaria. Todos tienen ejemplos.

Del "régimen de Moreno Bonilla" a "normas razonables" para "que no abuse" la izquierda

La postura de los grupos de izquierda es similar. En palabras de su portavoz adjunta, Ángeles Férriz, el PSOE de Andalucía tacha de "cacidada" esta decisión tomada por la Mesa, en la que votaron a favor el PP y Vox. "El régimen de Moreno Bonilla", calificó la dirigente socialista. Según Férriz, con estas normas se trata de "limitar la acción de los grupos políticos" y "callar la voz de la sociedad civil andaluza", por lo que ha inferido que se trata de "una censura como una catedral" y de "otra cacicada más en la casa de los andaluces".

Mismas críticas que formulan desde Por Andalucía (IU/Sumar) que califican esta decisión de "un intento de censura del Partido Popular para limitar la voz y la actividad de la sociedad civil en la cámara". Para Adelante Andalucía, este nuevo ordenamiento interno es "una barbaridad, demuestra la tendencia del Parlamento y del Gobierno de querer controlarlo todo, hasta el más mínimo detalle, no quieren ningún ruido en el Parlamento. Están muy nerviosos con las protestas y esto es un ejemplo. Evidentemente, no vamos a cumplirlo yvamos a denunciarloo", ha adelantado fuentes de la formación. Según el grupo de izquierdas, lo que se pretende es evitar, por ejemplo, la posibilidad de que profesionales de los servicios públicos en Andalucía denuncien la situación que sufren debido a los recortes del Gobierno de la Junta. Hace unos meses se hizo viral el momento en que, en la sala de prensa del Parlamento, un médico del SAS se derrumbó al relatar la crónica diaria del trabajo de los profesionales sanitarios en las actuales condiciones.

Estas normas, en las que la última palabra la tiene la Mesa del Parlamento, se extienden a la sala multiusos Jiménez Becerril, el espacio habitual de conferencias y actos internos de los grupos, donde hace unos días José Ignacio García, portavoz de Adelante, grabó un vídeo, a la postre con cierta viralidad, en la que ironizaba sobre las medidas de un supuesto político moderado. "Ha sentado mal, nos ha llegado", dicen en este grupo.

Al contrario, la postura del PP en la cámara, como era de esperar, es de plena sintonía con la decisión del presidente Aguirre. Según fuentes oficiales del PP en la cámara, "se trata establecer una regulación, tal y como existe en otras cámaras, para el uso de la sala de prensa. Entendemos que es razonable que haya unas normas para la utilización de la sala de prensa del Parlamento, que consideramos que debe estar para el uso de los diputados y facilitar así el trabajo, tanto de los parlamentarios como de los propios medios de comunicación. Y es la Mesa la que tiene la potestad de aprobar esta regulación de uso de ese espacio".

En la misma línea se coloca Vox. El equipo de prensa traslada que "era necesario adoptar normas de uso porque se estaba produciendo una utilización del espacio destinado a sala de prensa que no era adecuada, ya que se estaba produciendo un abuso por parte de Adelante Andalucía y en alguna ocasión de Por Andalucía. Por eso, sí que estamos de acuerdo en que era necesaria y urgente la regulación".

Con todo, en el acuerdo nada se dice del uso para convocatoria a los medios de los patios y galerías del Hospital de las Cinco Llagas, esos largos pasillos por donde vaga el espíritu de Sor Úrsula, el más ilustre de los fantasmas que habita el Parlamento.