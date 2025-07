El bar de Jerez que han elegido para comer presidentes del Gobierno y hasta el rey Felipe VI

Manolo, Pepe, Paco, Pedro y Esteban. Es el nombre de los cinco hermanos Ballesteros, los regentes de uno de los restaurantes más conocidos de Jerez de la Frontera. Es uno de los clásicos de la ciudad, una apuesta segura para cualquier visitante y todos los locales, uno de esos sitios que uno no puede perderse.

Llevan años ofreciendo una experiencia gastronómica única en la ciudad. Antes, hace décadas, lo hacían en el entorno del barrio de La Granja, en la avenida de Europa, y ahora en la Colonia de Caulina, 11-3, en la carretera por la que se sale de la ciudad de los gitanos de camino para Sevilla.

El producto es su gran aval. En su web recalcan: "Como el vino de Jerez, nuestra cocina es un pequeño balcón a un mundo de sabores y propuestas de toda la vida donde el servicio y la atención personalizada a cada cliente impera por encima de todo".

Además, piden a sus clientes descubrir su bodega: "Imprescindible para los clientes exigentes y que alberga a más de doscientas referencias de los vinos más destacados de la Rioja, Ribera del Duero y como no, del Marco del Jerez, con sus exquisitos caldos: fino, oloroso, amontillado, cream, palo cortado".

Muchas personalidades

Por las mesas de este restaurante han pasado diversas personalidades. Si uno entra en el salón principal puede ir mirando en los cuadros a los clientes VIP y reconocerá a cientos de artistas foráneos y locales.

Los que más han visitado este lugar son los pilotos de Fórmula Uno y los de MotoGP. La cercana ubicación al trazado jerezano permite una conexión rápida a los pilotos una vez finalizado el día de trabajo. El valor de lo sencillo unido a la calidad.

Pero no solo del motor vive el hombre. Personajes televisivos y artistas han probado las delicias que ofrecen los hermanos Ballesteros. Ejemplos hay para todos los gustos: Jesús Quintero, Chiquito de la Calzada, Los del Río, Los Morancos, Eva González. También han hecho lo propio políticos (no solo los locales): de líderes regionales, como Esperanza Aguirre o Manuel Chaves, a presidentes del Gobierno, como Pedro Sánchez, Zapatero y Rajoy.

Berza para el Rey

Si alguien les faltaba por acudir era el Rey. Felipe VI llegó a la Venta Esteban de manera inesperada para comer en octubre de 2022. Comió en el comedor Abuela Petra, al que da nombre la madre de los hermanos Ballesteros.

El menú tomado por el monarca fue dado a conocer por parte de uno de los hermanos Ballesteros en Vanitatis: "Servimos como entremeses jamón, queso y patatas aliñadas, también ensaladilla y pescaíto frito, puntillitas y adobo, y después el guiso marca estrella de la casa, la berza jerezana".

La carta es mucho más amplia, por supuesto. Si acude, no se le olvide pedir el antojo y el antojo roto. Tampoco debe perderse los guisos jerezanos y no debería irse sin pedir, al menos, una de las carnes y uno de los pescados. Aunque quizás sea mucho para una vez, puede probar a ir en dos o tres o cuatro o las ocasiones que necesite y así no se pierde nada. Y no olvide el postre.