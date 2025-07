El club de las cacatúas y el machismo del PSOE

En la política, en los partidos políticos, hay machismo. Como en cualquier otro ámbito de la sociedad y la vida. Ha habido avances importantes, sobre todo de la mano de leyes como las que obligan a la paridad en los órganos de poder o en las listas electorales. Sin embargo, si creemos que por imponer cuotas el machismo está superado estaremos muy equivocados. "En nuestro partido, tener poder y tener un cargo no van siempre de la mano", entonó Adriana Lastra hace una semana en el Comité Federal del PSOE. Ni en el suyo, ni en ninguno, vaya por delante.

El PSOE tiene un problema grave por el caso de presunta corrupción que ha estallado en la que fue su cúpula en una trama de mordidas y amaños con obras públicas. Pero tiene también un profundo problema con el machismo que ha aflorado a raíz de este caso. Sus votantes mujeres, las más fieles, las que inclinaron la balanza en las generales de julio de 2023, están asqueadas y dispuestas a no ir a votar. Oír a José Luis Ábalos repartiéndose prostitutas con Koldo García es nauseabundo. La caída de Paco Salazar, de sus cargos en el PSOE y en Moncloa, tras denuncias de acoso sexual ha sido la puntilla.

Un día antes del ‘golpe Salazar’, Pedro Sánchez reunía a feministas del partido para abrirles su corazón y decirles que estaba "roto" de dolor. Dicen que esa escenificación del presidente, narrada en El País, fue el gesto definitivo para que las denuncias contra Salazar se hicieran públicas, a través de una información en El Diario. Estaba sobreactuando y las mujeres necesitaban que pasaran cosas de verdad para que se dieran cuenta del enfado y el malestar de las socialistas, hartas del velo de silencio. Porque ese enfado viene de lejos.

Cuatro años atrás

No se atreverán a decirlo en público pero una parte de dirigentes del PSOE aseguran todavía hoy que la caída de Salazar es una vendetta, un ajuste de cuentas, una guerra de poder y apuntan a lo que llaman "el club de las cacatúas". No han captado el mensaje.

Viajemos cuatro años atrás, 2021. Ese tiempo en el que los compañeros periodistas, varones en todos los casos, defendían en privado a Ábalos y su vida disoluta asegurando que eso entraba en el terreno de la moralidad. Como si fuéramos monjas ursulinas las que analizábamos que era dudosa la capacidad para estar al frente de un ministerio de un señor que iba cambiando de acompañante como quien cambia de camisa, con chicas siempre mucho más jóvenes con él, con indicios claros de que eran prostitutas de lujo, dedicado a vivir la noche y con aficiones más que conflictivas, que iba lloriqueando en público porque tenía que pagar muchas pensiones de varias exmujeres y necesitaba dinero. Se veía a la legua. Pedro Sánchez lo tuvo que ver. Ya en la Comunidad Valenciana su fama era la que era. Todavía, hace pocos días, pudimos oír a alguien con mucho peso en el Gobierno defender que, "pese a todo", Ábalos era mujeriego pero no machista. Que era un buen tío con las mujeres, que sus acompañantes hablaban con cariño de él. ¿Quizás porque las había colocado en puestos remunerados sin ir a trabajar?

De Santos Cerdán siempre han dicho, no es ahora nuevo, que tenía una actitud misógina con las compañeras. En su equipo desde luego nunca las incluyó. Esa tesis cogió vuelo en su enfrentamiento político con Adriana Lastra, cuando ella dejó la portavocía del Congreso para dedicarse en exclusividad a la vicesecretaría general del PSOE en Ferraz. A José Luis Ábalos y a Koldo García les molestaba que ella vigilara de cerca al secretario de Organización.

Fue Cerdán el que se encargó de alimentar la teoría de la conspiración y de ir a susurrarle al oído al presidente que ella estaba jugando su propia partida sucesoria, tratando de hacerse con peones que la ayudaran a desbancar a Sánchez. Fue el navarro, hoy entre rejas, el que lo convenció de que ni Lastra ni sus colaboradoras en el partido eran trigo limpio. Eran ambiciosas y no eran leales, decía. En todo eso estaba también el hoy caído Paco Salazar, fontanero en Moncloa, enfrente del bando de Lastra y de la mano de su amigo Cerdán, con quien compartió muchos días de campaña en las primarias de Sánchez. Compartían hasta piso y pasaban las noches juntos contando avales para tumbar a Susana Díaz.

Las revelaciones de las mujeres

Hubo en aquellos momentos un movimiento clave. Lastra, con la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, recopiló pruebas fehacientes contra Ábalos por una vida tan llena de vicios que podía afectar a sus responsabilidades como ministro. Una de las fuentes de aquellas informaciones fue la exmujer de Ábalos. Fueron a contarle al presidente lo que sabían. No había indicios de mordidas ni de corrupción con fondos públicos. Sí que preocupaba la cantidad de personas que tenían la vida del entonces ministro de Fomento en la boca.

Pedro Sáchez oyó y calló. Su decisión fue salomónica. Sacó a Ábalos del partido y del Gobierno pero también prescindió de Calvo. Estaba cansado, dijeron entonces en privado fuentes próximas al presidente, de la guerra feminista y del enfrentamiento abierto con la entonces ministra de Podemos Irene Montero, con quien Calvo y otras mujeres del partido tenían una cruenta guerra abierta por la ley trans y por la abolición de la prostitución, que las del partido morado nunca han defendido. Lastra dimitiría como vicesecretaria del PSOE un año más tarde. Agotada, desmoralizada y dejando que Cerdán ganara la partida. ¿Dónde estaba entonces el feminismo de Sánchez?

Machistas y camaradas

Los hombres son machistas sobre todo en grupo, en manada, cuando pueden hacer gala de su camaradería, cuando pueden hacer chistes jocosos para humillar a quienes están en el círculo, pero en clara minoría. En la política y en la vida. Se ríen de ellas porque son inestables emocionalmente, las tachan de histéricas, de pasionales, las ridiculizan, las desacreditan. La política sigue siendo para ellas un terreno muy hostil. De altas horas, sobremesas y copas en reservados, incompatibles con conciliar y cuidar una familia. En redes se las agrede siempre con comentarios sexuales y vejatorios.

Para que todo eso cambie no basta con que lleguen a los puestos de poder. Tienen que mandar de verdad. Las votantes están percibiendo todo esto. Esta vez no basta con palabras. Hay que cambiar actitudes de fondo. Y que no se rían tanto los adversarios. Porque de ese machismo en los partidos no se libra nadie, ni a derecha ni a izquierda y hay muchos hechos que lo demuestran aunque llamen a la periodista histérica, infeliz, ciclotímica o insatisfecha sexualmente, que es lo que nos llaman cuando no decimos lo que quieren oír.