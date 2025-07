El choque entre Autismo Andalucía y la Junta por los 'profes sombra': los padres pagan el apoyo de sus hijos

La Federación Andaluza de Autismo (FAA) no está dispuesta a dar el brazo a torcer a la Junta de Andalucía con la gestión de los "profesores sombra". Se trata de docentes o asistentes que a través de un "voluntariado" dan un apoyo "extra" en las aulas a niños con necesidades especiales. Su coste lo asumen los propios padres y, de acuerdo con la entidad, debería asumirlo la Consejería de Educación. Durante estas últimas semanas, las entidades federadas han debatido esta cuestión, que tiene una "enorme repercusión" para miles de alumnos con Trastorno de Espectro del Autismo (TEA) en toda Andalucía, por el nuevo convenio que plantea la Consejería de Educación.

Una de las condiciones para que la FAA firme el convenio que propone la cartera de Carmen Castillo es que asuma el coste de estos profesionales, por lo que de momento no lo ha firmado. De acuerdo con la Junta de Andalucía, en estos momentos "hay una negociación abierta con la Federación y con otras asociaciones" que "va por buen camino".

La polémica de los profesores sombra no es nueva, lleva años generando discrepancias entre los centros, las asociaciones y la Junta de Andalucía. No se trata de una alternativa excepcional y aunque la figura de estos "asistentes" de apoyo no está presente en todos los colegios, son los propios equipos directivos de los quienes recomiendan a los padres que contraten un profesor sombra para su hijo. Cabe destacar que fuentes de la Consejería de Educación sostienen que esta figura "en ningún momento sustituye a la labor docente ni a los recursos del sistema educativo", sino que forma parte de un voluntariado.

"Consideramos que la situación actual ha llegado a límites que no son aceptables, tanto por el volumen de alumnado que depende de este apoyo, como por las condiciones bajo las que se pretende mantener", reza la Federación en un comunicado, quienes tachan la situación de "inasumible". "La educación es un derecho universal, gratuito y garantizado por las administraciones públicas. Incluso el Defensor del Pueblo ha señalado claramente que, de mantenerse el convenio, debería contar con dotación presupuestaria pública que asegure su cobertura adecuada", añade el comunicado, donde se anima a una recogida de firmas para pedir una educación pública que apoye a "todo el alumnado".

De solución "excepcional" a "práctica generalizada"

Los profesores sombra fue una "solución excepcional" y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos. Hoy se ha convertido en una "práctica generalizada" que traslada a las familias una responsabilidad que, según la Federación Andaluza de Autismo "no les corresponde". "La educación no solo es un derecho gratuito, sino también obligatorio y, por tanto, la Administración está legal y moralmente obligada a disponer los recursos necesarios para garantizarla", apunta el comunicado.

Fuentes de la entidad aseguran a El Correo de Andalucía que actualmente están en proceso de negociación con la Junta y con otras federaciones, pero no contemplan que sean las familias quienes deben costear un servicio público. En este sentido, la entidad rechaza la idea de que "los alumnos con TEA tienen todos los recursos que necesitan", porque de ser así, insisten, "los propios centros no demandarían la figura de apoyo". "Queda claro que los colegios no cuentan con los medios suficientes para atender al alumnado con autismo y cuanto más se normaliza esta situación, más se agrava la injusticia", sostienen.

"Es como si al acudir a un hospital público te pidieran que lleves a tu propio profesional sanitario privado para hacerte una analítica", subrayan desde la organización.

Un voluntariado sin formación específica

¿Qué profesionales voluntarios dan apoyo a niños con necesidades especiales? Al tratarse de una gestión llevada a cabo por los propios padres, en muchas ocasiones, de acuerdo con la Federación, son voluntarios que no tienen una formación específica en Educación Especial. De hecho, en el convenio actual que propone la Junta, "no está definido cuál es el perfil técnico" que deben tener estos asistentes, algo que la entidad ahora exige.

Las medidas que pide Autismo Andalucía

Abiertos a una reunión con la consejera de Educación para poder negociar, la Federación Andaluza de Autismo solicita que se mantenga parcialmente los apoyos actuales (los profesores sombra) o que se articulen medidas puente. Asimismo, reclaman la firma de un documento de compromiso antes de que comience el curso donde se garantice que en el curso 2026-2027 existan alternativas regladas y sostenibles al modelo actual. Además, que se establezca un grupo de trabajo mixto con representación de la administración, familias, profesionales y entidades del sector para el diseño y evaluación de dichas alternativas. Y finalmente, que se promuevan mecanismos de financiación estables para asegurar los apoyos necesarios.

En cuanto a las alternativas posibles al convenio (curso 2026-2027), proponen la creación de una nueva figura profesional de apoyo que reciba el nombre de "Monitor de Inclusión TEA", con perfil multidisciplinar y adscripción reglada. También se exige que se amplíe el número de plazas de Técnicos de Integración Social (PTIS) y que se valore la situación del alumnado con casos más graves garantizando atención directa, continua y especializada.

En este sentido, se pide la licitación pública de un servicio de monitores especializados y formados en TEA y una línea de subvención a entidades sociales para implementar servicios de apoyo a la inclusión en centros educativos en coordinación con los equipos docentes. Por último, la Federación Andaluza de Autismo reivindica un convenio con entidades del tercer sector con dotación presupuestaria.