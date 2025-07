El PSOE-A denuncia el "silencio cómplice" de Moreno y Feijóo con el alcalde de Algeciras

El PSOE de Andalucía acusa al PP, a Alberto Núñez Feijóo y a Juan Manuel Moreno de "silencio cómplice" en el presunto caso de acoso sexual del alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, con dos ex concejalas de su equipo de Gobierno. Así lo han denunciado en una rueda de prensa en la sede del PSOE de Algeciras la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, el secretario general en la provincia y diputado nacional, Juan Carlos Ruix Boix y la secretaria general local y diputada autonómica, Rocío Arrabal."

No es la primera vez que el PSOE-A denuncia este episodio sobre el que pesa una larga hemeroteca, principalmente a partir de que el pasado octubre trascendieran unos pantallazos en el que dos ex concejalas del equipo de gobierno de Landaluce relataban episodios de presunto acoso del alcalde. Estas concejalas, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares, que no manifestaron públicamente sentirse víctimas de acoso, ocupan hoy cargos de relevancia en el ámbito local, la primera como presidenta de la Mancomunidad de Municipios y la segunda como responsable de la Delegación Territorial de Salud. Así lo han recordado en rueda de prensa, desde Algeciras, la secretaria general del PSOE local, Rocío Arrabal, el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz-Boix, y la vicesecretaria general y portavoz en el Parlamento, María Márquez.

Una petición de explicaciones que marcó el último pleno del Parlamento

Ya la última sesión de control al presidente de la Junta estuvo marcada por este episodio. Días después de que, en el marco del Comité Federal, se cesara/dimitiera de todos sus cargos en el partido y en Moncloa Paco Salazar por las denuncias varias mujeres de Moncloa, María Márquez reclamó la misma "contudencia" y "ejemplaridad" a Moreno en el caso del alcalde de Algeciras. "A la mínima sospecha, en el PSOE actúamos", subrayó desde su escaño la portavoz socialista. La sesión se incendió a partir de esta referencia, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, mandó a callar en varias ocasiones a Rocío Arrabal -"usted, callaíta"- y tensionó sobremanera al presidente de la Junta que, en su turno de réplica a Toni Martín, portavoz del PP en la cámara, optó por sentarse, callarse y pedir al presidente del Parlamento permiso para no responder y abandonar su escaño. "Prefiere guardar silencio y ser cómplice", resumió Márquez.

De fondo, las filas socialistas seguían reprochando el silencio con el alcalde de Algeciras. "Cuando se le piden explicaciones, Moreno se hace el ofendidito y sale corriendo, ¿pero esto qué es? Se ha retratado. Se tiene que lavar la boca para hablar del PSOE de Andalucía mientras el alcalde de Algeciras, el alcalde de Estepona y la alcaldesa de Marbella sigan en sus cargos y lo vamos a denunciar cuantas veces haga falta". El alcalde de Estepona, José María García Urbano, irá a juicio, como trascendió el pasado abril, acusado de malversación de caudales en la contratación de una amiga “íntima” como asesora, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo hijastro está en el centro de una investigación por presunto blanqueo de las ganancias que habría obtenido el hijastro de la alcaldesa con la venta de droga.

Estos tres dirigentes protagonizan unos episodios sobre los que el PP pasa de puntillas de ahí que Márquez denuncie que "se les llena la boca para hablar del PSOE-A". En palabras de Rocío Arrabal, "las actitudes deplorables del alcalde de Algeciras no son un montaje, ni un bulo" porque, sostiene, "las denuncias salieron de sus propias filas". Según Arrabal, estos hechos "lo inhabilitan".