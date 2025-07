PP y Vox comparten en Andalucía el rechazo al reparto de menores inmigrantes que aprobará el jueves el Ministerio

El jueves 17 de julio el Ministerio de Inclusión Social aprobará en Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas el reparto de unos 4.000 menores inmigrantes que saturan en estos momentos los centros de las Islas Canarias. La base de la distribución será el decreto aprobado por el Consejo de Ministros cuyos criterios sitúan a Andalucía como el territorio que más niños, niñas y adolescentes tendrá que acoger a partir de este verano: en total 677.

La Junta de Andalucía mantiene un rechazo firme a este reparto y de hecho ya ha aprobado la formulación de un recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de paralizar el decreto. Esta medida, que han ejecutado también otros territorios autonómicos, llegó este martes al Parlamento andaluz. Y se encontró con el respaldo de la mayoría absoluta del PP y de Vox. Ambos, no obstante, escenificaron en sus intervenciones sus diferencias en materia de inmigración especialmente en un contexto político especialmente tenso por los graves incidentes de Torre Pacheco.

El Grupo Socialista fue quien elevó el debate a la Cámara autonómica a través de una Proposición no de ley en la que reclamaba la retirada del recurso de inconstitucionalidad y reivindicaba que Andalucía asumiera "una política de protección de la infancia que sea solidaria, corresponsable y conforme a los tratados internacionales". Esta iniciativa, defendida por el diputado José Luis Ruiz Espejo fue respaldada por el grupo parlamentario de Por Andalucía.

PP y Vox comparten voto aunque distancian sus discursos en Andalucía

Sin embargo, se encontró con el rechazo firme al decreto estatal por parte de la mayoría absoluta parlamentaria del PP: "Rechazamos el decreto y las decisiones que está adoptando el Gobierno de España que perjudican a unas comunidades frente a otras como Cataluña. No están pensadas en que se dé una atención digna a los menores", apuntó durante su intervención la diputada del PP, María Remedios Olmedo.

Su posición, no obstante, fue muy distinta de la expresada por Vox. La formación no sólo rechazo el decreto y la proposición no de ley para que se retirara el recurso sino que aprovechó la tensa situación de Torre Pacheco para traer a Andalucía un discurso anti inmigración. La diputada Purificación Fernández reclamó la deportación de todos los inmigrantes ilegales planteada previamente por el presidente de su partido, Santiago Abascal, y vinculó la inmigración con la inseguridad: "Ustedes (en alusión a los partidos de gobierno en Madrid y en Andalucía) sonb responsables de que se agredan a mayores, se violen mujeres o haya víctimas de machetazos".

Ningún grupo político respaldó estas palabras. De hecho, Vox llegó a pedir amparo y apoyo a la presidencia de la comisión a la que reclamó "protección" para Vox sin que encontrara respuesta alguna por parte de la Mesa.