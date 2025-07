El SAS fuerza una prórroga extraordinaria y urgente de sus contratos con clínicas privadas para salvar el plan de verano

Hace un año y medio, ante uno de los momentos de mayor tensión por las listas de espera sanitarias, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció un plan de choque que incluía entre sus medidas la firma de seis grandes contratos, a través de un modelo negociado sin publicidad, con clínicas privadas para la realización de intervenciones quirúrgicas en apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Estos expedientes se adjudicaron hace un año, en julio de 2024, con un presupuesto de 240 millones de euros a las principales clínicas con presencia en Andalucía con un periodo máximo de ejecución de seis meses prórrogables otros seis meses.

Han transcurrido ya estos doce meses y esta semana, a mediados de julio expiran los primeros contratos, correspondientes a las provincias de Córdoba y Almería. La próxima semana caduca uno de los más importantes correspondiente a la provincia de Sevilla. Por este motivo, el Servicio Andaluz de Salud, ha iniciado ahora una vía extraordinaria y urgente para prorrogar estos contratos otros tres meses más, hasta el próximo septiembre. El motivo de esta decisión ha sido la nueva paralización de la adjudicación de su macro concierto sanitario (por un importe de 533 millones de euros) que vuelve a estar afectado por varios recursos ante el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales por parte de las empresas concurrentes. Tras dos años de tramitación la Junta de Andalucía quería llegar con su macro contrato con clínicas privadas adjudicado este mes. Pero ha sido imposible.

Se ha optado por una prórroga no prevista en los contratos firmados hace un año aunque con base legal: "Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles (como son los recursos interpuestos) y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación se puede prorrogar el contrato originario siempre que el anuncio del nuevo contrato se haya publicado con al menos tres meses de antelación, condición que sobradamente se cumple en este caso", resumen desde la Consejería de Salud.

Esta fórmula legal se aplicará en principio hasta el mes de septiembre, aunque se abre la puerta a una continuidad de las actuales adjudicatarias para la realización de intervenciones quirúrgicas seleccionadas a través de un procedimiento negociado sin publicidad durante un mayor tiempo, mientras no se resuelvan todas las incidencias de un proceso que se alarga ya desde hace dos años.

"Aunque se ha trabajado con el objetivo y el impulso de llegar a la adjudicación antes de que terminen los actuales contratos del plan de garantía sanitaria, la propia naturaleza del proceso y las garantías que conlleva lo ha hecho inviable", inciden desde la Consejería de Salud.

Esencial para el plan de verano

La firma de estas prórrogas de los seis contratos con clínicas privadas para todas las provincias (salvo el caso de Málaga que venía de un procedimiento anterior) es clave para que el SAS pueda mantener su plan de verano. En caso de no haberlas suscrito decaerían en pleno periodo de vacaciones y con centros de salud y hospitales bajo mínimos todos los conciertos con clínicas privadas y por tanto la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas en cualquier equipamiento que no fuera público.

El origen del problema es la enorme complejidad administrativa del nuevo plan de conciertos sanitarios valorado en 533 millones de euros que pretende dar estabilidad a la colaboración entre el SAS y las clínicas privadas para intervenciones quirúrgicas durante cuatro años. Los expedientes se iniciaron en 2023 y desde entonces han sufrido varios contratiempos. Los últimos han llegado en forma de recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales que han ido retrasando cada una de las fases del proceso.

En junio, la Junta de Andalucía anunció el desatasco de todo este proceso y las primeras adjudicaciones. Pero realmente fue espejismo. Una vez comunicadas las empresas seleccionadas de forma oficial se inició otra oleada de recursos que ha obligado de nuevo a paralizarlo todo. La Junta asume que este verano no va a poder poner en marcha los nuevos contratos ya que aunque se consiguiera firmar alguno serían parciales y dejarían determinados servicios sin prestación.

Los actuales contratos del plan de choque conforman un concierto marco para todas las intervenciones quirúrgicas divididos por provincias. Sin embargo, el nuevo concierto marco está dividido por especialidades de forma que si no están todas firmadas y adjudicadas se podrían quedar determinados servicios sin prestar en algunas provincias. A esto hay que añadir que se requiere de un tiempo administrativo y de una reorganización en las clínicas que ya no hay tiempo de activar en este verano.