Sigue la polémica por las descalificaciones en las oposiciones de docentes: nivel de inglés, faltas y errores "menores"

El próximo 28 de julio está previsto que los aspirantes a las oposiciones de docentes en Andalucía reciban las notas finales y, por ende, si han conseguido una de las 7.665 plazas que oferta esta macro convocatoria. A los nervios y la incertidumbre de los opositores, se suma la indignación y desesperación de aquellos que han sido invalidados por motivos ajenos a su nota en la primera prueba teórica. Entre los casos más destacados, el de aspirantes con dislexia invalidados a pesar de tener un examen adaptado y el de examinados que han sido eliminados del proceso por "errores menores" en la edición de la programación didáctica. Dichas reclamaciones ya han llegado al buzón del Defensor del Pueblo.

Esta semana, El Correo de Andalucía relataba que un grupo de opositores que denunciaban haber sido excluidos del proceso "de forma injusta" por "errores menores" en su programación didáctica. Se trata de un documento indispensable para matricularse donde el docente desarrolla en unas 50 páginas un proyecto donde plasma todo lo que va a trabajar con su alumnado durante un curso escolar. Los principales motivos eran la falta de cuerpo docente en la portada del documento o la inexistencia de un índice, algo que se pedía en las instrucciones a seguir.

De acuerdo con la Junta de Andalucía y tras la avalancha de quejas que ha recibido la cartera de Carmen Castillo estos últimos días, finalmente la consejería remitió el pasado 15 de julio un escrito a los aspirantes firmado por la Dirección General de Profesorado en el que corregía parcialmente sus decisiones. "Se pone en conocimiento que han de revocarse las invalidaciones de aquellas unidades didácticas en las que el personal aspirante haya consignado nombre, apellidos, DNI y Especialidad a la que se presenta y no tenga otra causa de invalidación", recoge el escrito remitido formalmente.

Por lo tanto, aquellas personas que no pusieron su cuerpo de docentes en la portada del proyecto volvían a estar dentro del proceso de oposición. Sin embargo, todavía hay un porcentaje de afectados que siguen fuera del proceso, como aquellos que no hicieron un índice o que no pusieron la Especialidad a la que se presentaban en la portada. En este sentido, fuentes de la Consejería de Educación sostienen que "a partir de la Especialidad a la que te presentas se puede saber el Cuerpo, pero no al revés", por lo tanto, las normas para readmitirles no serían aplicables. "Los criterios de las invalidaciones no han generado dudas salvo la que ha sido objeto de aclaración a partir de un análisis jurídico. Los Tribunales y Comisiones de Selección las han resuelto", aseguran desde la Junta.

Ante este escenario, se quedan sin plaza aspirantes con notas altas en la prueba teórica, opositores que habían logrado liderar las calificaciones de su tribunal e interinos con años de experiencia. "Esta decisión se aparta claramente del criterio favorable al opositor expresado por la Consejera, aplicando el lado más restrictivo de una interpretación ambigua en perjuicio del aspirante", apuntan los opositores afectados a este periódico, que prefieren mantenerse en el anonimato. Se refieren a las palabras que la consejera expresó el pasado jueves en el Parlamento andaluz, donde aseguraba que "la única indicación que se les da a los tribunales es que cuando hay una duda en la interpretación de la norma que sea favorable siempre al opositor".

La gran polémica con las faltas de ortografía

Las invalidaciones de las candidaturas por las faltas de ortografía (a partir de cinco se suspendía el examen) han sido motivo de disputa entre políticos y opositores estas semanas. Según la Consejería de Educación, se han eliminado 4.000 exámenes por errores ortográficos. La propia Carmen Castillo lo aseguraba en su última comparecencia en el Parlamento andaluz cuando respondía a las intervenciones de la oposición sobre el elevado número de suspensos en un examen de cuatro horas: "Queremos a los mejores".

Inmaculada Escobar forma parte de esos miles de opositores que están fuera del proceso. En su caso, la aspirante informó a la Consejería de que estaba diagnosticada con dislexia, en concreto con el Trastorno específico de la escritura (ortografía), también conocido como disortografía y con el Trastorno específico de la lectura.

"La Consejería reconoció mi discapacidad y se admitió mi solicitud de adaptación del examen por el motivo referido, sin embargo, me han invalidado por faltas de ortografía a pesar de haber aprobado el examen en calificación por el tribunal", narra a este periódico a lo que añade: "Reconocen mi discapacidad, me conceden una adaptación y luego me suspenden por exactamente el mismo motivo. He presentado diversas reclamaciones y escritos a la Consejería sin obtener respuesta alguna".

Un nivel de inglés no reconocido

El nivel de inglés también es motivo de enfado y protesta entre los opositores. En este caso, no supone una invalidación, pero si la pérdida de puntos en el baremo de méritos, un aspecto fundamental para obtener plaza.

Otra opositora denuncia a este periódico que la Junta no reconozca el certificado de British Council denominado Aptis Esol C, que en la convocatoria aparece como válido el Certificado APTIS C. "Tras las reclamaciones, el British Council, organismo emisor de la certificación, ha enviado una carta a la Consejería de Educación explicando que se trata del mismo certificado, pero que a partir de septiembre de 2024 cambió simplemente de nombre, otorgando el mismo nivel de Inglés", relata la joven. Sin embargo, de acuerdo con Ana, el departamento de Educación "no ha respondido positivamente" a las "numerosas reclamaciones efectuadas".

"Este no reconocimiento de la certificación supone una merma de 0'5 puntos en el baremo de méritos, lo que puede dar lugar a no obtener plaza en estas oposiciones", insiste Alonso.