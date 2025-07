La eterna espera de María Salud: casi dos décadas invadida por el Parkinson y 16 meses sin un nuevo grado de dependencia

María Salud Martín es uno de los 50.303 rostros en Andalucía que están en la cola de algún procedimiento de la dependencia. Esta vecina del barrio de la Macarena no es ninguna anciana, pero si totalmente dependiente. Le diagnosticaron Parkinson en 2009, cuando tan solo tenía 57 años y desde entonces nunca recuperó la normalidad de su vida. Con el tiempo, su enfermedad se ha ido agravando y ya necesita a su marido para todo. Solo tiene 73 años pero le cuesta muchísimo hablar, va en silla de ruedas y camina con andador y su cuerpo está completamente rígido. "No puedo hacer nada", se limita a decir ella. Tardó siete años en conseguir que le dieran el tercer grado de la dependencia y ahora lleva 16 meses esperando a que revisen su grado con la esperanza de poder optar a más horas de asistencia a domicilio en su hogar.

María Salud recibe a este periódico desde el salón de su casa junto a su marido Rafael Reus, quien abre la puerta y relata la historia con todo lujo de documentación. A su mujer le cuesta levantar la mano para saludar, las tiene agarrotadas todo el tiempo. De cuerpo menudo, esta madre y abuela de seis nietos le ha cogido miedo a la calle, por lo que apenas sale del comedor de su hogar. Su marido está esperando a que su grado de dependencia -el mismo que le dieron hace 14 años- se revise y cambie. De momento lleva 460 días desde que lo solicitó, pero según los últimos datos del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADGSS), la media en Andalucía es de 574 días, por lo que seguramente le quedan, como mínimo, unos tres meses de espera por delante.

Torso de María Salud desde el sofá de su comedor. / Rocío Soler Coll

A ese hogar llega todos los días una asistenta que el matrimonio paga con los 455 euros que reciben por el grado III y nivel uno de dependencia. Así, dos días a la semana durante cuatro horas cuenta con una profesional que la ayuda a ducharse, vestirse y comer, además de darle un paseo cuando accede a bajar a la calle. "Yo estoy con ella todo el tiempo porque con la ayuda que nos da la administración no da para asistirla todo lo que ella necesitaría", reconoce su marido.

"Llevamos desde el año 2000 yendo y viniendo de consultas de médicos, mi mujer ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas, lleva estimuladores en el cerebro y es totalmente dependiente de la dopamina, si no no podría ni levantarse de la cama. Todo esto le ha llevado a un estado depresivo, lo pasa muy mal. ¿Qué te puedo decir? Estoy totalmente frustrado", lamenta Rafael mientras no deja de revisar el tocho de documentos que avalan el periplo de pruebas, solicitudes y permisos que ha tenido que pedir para que su mujer pudiera beneficiarse del sistema sanitario público.

Andalucía, entre las que más esperan a la dependencia

Esta semana, la ADGSS publicó un nuevo informe sobre las listas de espera para acceder al sistema de la dependencia en Andalucía. Los datos revelan que en el primer semestre de este año se situó en 50.303 personas, que siguen pendientes de algún procedimiento, y el tiempo medio es de 574 días, 28 días menos que en el último balance. Es decir, según estos datos, María Salud todavía tendrá que esperar 94 días para recibir una respuesta de la administración. "La última vez que fui al centro de evaluación, hace unos días, me preguntaron cuánto tiempo llevaba esperando y me dijeron que ahora estaban respondiendo las solicitudes de 2023", recuerda Rafael.

En España, un total de 286.861 personas siguen pendientes de algún procedimiento, 16.536 más que en el último informe, y el tiempo de espera es de 342 días, 8 más que a finales de 2024. En este sentido, Andalucía supone el 17,5% del total de las listas de espera y el tiempo de espera es 1,6 veces superior a la media nacional. Solo está por detrás de Cataluña y muy por delante de la Comunidad Valenciana y de Canarias.

Estos datos demuestran que la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía está al límite. El número de beneficiarios sigue creciendo, los costes laborales asociados al servicio se disparan y el tiempo de espera se ha consolidado como el más elevado de España, según el último informe.

El presupuesto destinado al sistema se incrementa año tras año y en este 2025 supera los 2.300 millones de euros. Sin embargo, los problemas persisten. Por una parte, el Gobierno andaluz reclama que se aplique el reparto del 50% en la financiación entre el Estado y la Junta de Andalucía (ahora es del 65% y 35% respectivamente). Por la otra, las plataformas y asociaciones más representativas del sector reivindican que el presupuesto destinado es "insuficiente".

Llegó la asistencia tras 7 años del diagnóstico

Ante esta situación, la preocupación por el cumplimiento de la Ley de Dependencia en Andalucía es una realidad. Así lo ratificaba el Defensor del Pueblo en una de sus comparecencias en el Parlamento andaluz el pasado mes de mayo: en 2024 se recibieron 2.600 quejas y consultas relativas a la dependencia, el tema junto a la sanidad que más se repitió a lo largo del año según los resultados de su Informe Anual.

Rafael recuerda perfectamente cuando en 2009 se aprobó la Ley de Dependencia. "La solicité la valoración del grado y tardaron 17 meses en dárselo, pero somos privilegiados porque por lo menos nos llegó", apunta. Sin embargo, que la administración dictaminara que María Salud tenía un grado III nivel uno no significaba que fuera a recibir ayuda de forma inmediata. En su caso estuvieron esperando 57 meses más para que elaboraran su Programa Individual de Atención (PIA). "En 2015 se lo aprueban y le dan 47 horas a la semana de ayuda a domicilio y la ayuda de teleasistencia. Yo en aquel momento todavía no estaba jubilado y también necesitaba que alguien la ayudara durante el día y le hiciera compañía, por lo que me agarré a esa ayuda", narra.

El montón de papeles que guarda Rafael, el marido de María Salud, y que acreditan todo el periplo de pruebas por las que ha pasado la sevillana. / Rocío Soler Coll

El 1 de enero de 2016, siete años después de que fuera diagnosticada de Parkinson, María Salud recibió por primera vez ayuda asistencial en su casa. "Al principio todo iba bien, venía una mujer y ayudaba en todo a mi mujer. Pero a los dos años empezaron a externalizar los servicios y se deterioraron", añade Rafael. Según este ex funcionario de la Diputación, las empresas "no quieren que el beneficiado empatice con la asistenta", motivo por el cual "hay mucha rotación". "No paraban de entrar caras nuevas en nuestra casa, eso fue una guerra que recuerdo. No le hacían la asistencia que debían, protesté muchas veces pero no podía cambiarlo. En 4 años tuvo unas 12 asistentas", rememora Rafael.

Llegó la pandemia y dejó de recibir la ayuda de la dependencia. Y lo que parecía que sería temporal duró dos años. "Desde 2022 estoy batallando con las revisiones del PIA, hemos estado años sin recibir ayuda por una mala gestión de los políticos. Mi conclusión es que con la administración te estrellas siempre", sentencia.

Las cifras del sistema en Andalucía

El sistema de dependencia en Andalucía mantiene en este 2025 unos registros récord. En total, hay más de 302.000 beneficiarios y están en vigor 455.031 prestaciones.

Para mantenerlo, el coste se ha disparado hasta los 2.331 millones de euros. Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía este coste lo asume la Administración autonómica en un 62% mientras que el Ejecutivo aporta. Prácticamente el presupuesto andaluz asume el doble de financiación.

Este reparto contrasta con lo previsto en la Ley de Dependencia que preveía un reparto al 50% entre administraciones que realmente no se ha llegado a aplicar en ninguna comunidad hasta el momento.