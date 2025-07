Oposiciones de Enseñanza: "Fui la nota más alta del tribunal pero me invalidaron"

El pasado 21 de junio, más de 42.000 aspirantes andaluces -de los cuales 6.000 eran malagueños- se presentaron a la oposiciones convocadas por la Junta de Andalucía para optar a una plaza en los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Un proceso que se plantea como la oportunidad definitiva para acceder a una vida laboral estable. Sin embargo, para muchas personas lo que iba a ser la puerta a una nueva vida, se ha convertido en una auténtica pesadilla.

Desde la publicación de notas el 3 de julio, grupos de opositores andaluces han sido invalidados, es decir, excluidos del proceso sin llegar siquiera a ser evaluados por cuestiones formales que, según denuncian, “no miden en absoluto la calidad docente ni el contenido de sus exámenes”.

Como es el caso de Lidia. Esta malagueña se presentó a las oposiciones de Lengua Castellana y Literatura en Málaga, en el tribunal 21. Su examen fue brillante. ''Fui la nota más alta del tribunal, con un 9.01 de media'', explica. En el práctico, que califica como una ''masacre'' por el cambio de modelo, obtuvo un 8.875. En el desarrollo del tema, un 9.13.

“Sin embargo, fruto obviamente de los nervios, de que es un examen que dura 4 horas y media y que prácticamente nos jugamos la vida en él... olvidé escribir el número del tema que estaba desarrollando. El tema, 'La Celestina', se veía claramente desde el índice. El tribunal me evaluó igualmente, no había lugar a confusión. Pero aun así, me invalidaron''.

Para Lidia, la decisión no solo es injusta, sino devastadora: “He perdido horas y horas de estudio, más de 14 al día durante meses. He dejado mis ahorros, tiempo con mi familia, dinero en cursos, homologaciones, preparación.... Es muy frustrante cuando sientes que todo lo que has hecho y para lo que te has esforzado en tu vida sirve absolutamente para nada: que es todo meritocracia. Que el mejor no es el que recibe mejores recompensas”.

Pruebas correspondientes al proceso de concurso-oposición cuerpos docentes Andalucía / GREGORIO MARRERO

Invalidada por media página de más

Leire —nombre ficticio, ya que ha iniciado acciones legales— también se ha visto envuelta en esta pesadilla burocrática. Embarazada y con el desgaste físico y emocional que implica compaginar maternidad y oposición, acudió a su tribunal el día del examen y después realizó su defensa oral con aparente normalidad.

"Me dieron el visto bueno. Firmé un papel de la unidad que me tocó defender. Hice la exposición, me sentí tranquila. Pero al día siguiente me llamaron para decirme que estaba invalidada", denuncia.

"Esto ya no es una oposición, es un circo"

Leire denuncia que no le han dado ni siquiera el justificante de haber hecho la defensa: “Son órdenes de arriba”, le respondieron cuando lo pidió. En su caso, el motivo que le dieron fue que su Plan de Apoyo excedía en media página la extensión máxima de 50 páginas establecida en la convocatoria.

Y este no es el único "motivo surrealista" que ha presenciado Leire: "Conozco a muchos compañeros que han quedado fuera porque la fuente del documento no era Times New Roman tamaño 12, sino 13 o por no por poner ‘Cuerpo de Profesores’ en lugar de ‘Cuerpo de Maestros’ en la portada", afirma con impotencia.

Criterios que no valoran la docencia

Tanto Lidia como Leire insisten en que las causas de invalidación están completamente desligadas de su preparación, su experiencia o su vocación docente.

"He desarrollado una programación brillante, ajustada a la ley, con ilusión de ser la docente que el alumnado se merece. Que les guíe, que les ayude, que les enseñe lo bello de nuestra lengua. Y sin embargo, todo eso se ha quebrado por un número”, afirma con resignación Lidia.

Unas oposiciones que no solo requieren implicación mental, sino que exigen sacrificios sociales y familiares: "Somos personas humanas dejando nuestra vida al lado y jugándonos todo a un examen", apunta Leire.

Ambas coinciden en el carácter excluyente de un sistema que no evalúa lo que realmente importa: el contenido, la competencia pedagógica, la capacidad de transmitir y educar.

Invalidados por tecnicismos sin opción a trabajar y sin acceso a bolsa, la indignación crece al conocerse que, tras una orden recibida por los tribunales, dicho criterio ha sido revocado y algunas de las personas inicialmente invalidadas están siendo readmitidas: "Lo que pedimos es igualdad de trato", afirma Beatriz. otra profesora malagueña afectada, señalando que si se flexibilizan las normas para unos, debe hacerse para todos.

"No es justo que algo que se presenta como oportunidad sea, en realidad, es una guillotina más para cerciorarte de que todo es para nada, de que todo esfuerzo, no sirve. Es un despropósito cómo juegan con nuestras vidas y nuestra salud", denuncian.

Educación responde

Esta polémica ha llegado al Parlamento de la mano principalmente de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía. Éste último interpeló a la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, para que aclare lo ocurrido y la situación de "caos generada".

"Son unas oposiciones transparentes y limpias, hemos conseguido el proceso más transparente a nivel nacional", explicó la consejera, quien defendió la labor de los tribunales y los criterios formales establecidos en el proceso que estaban previstos en las bases de la convocatoria, que se difundieron en febrero y cuyo incumplimiento podía ser causa de invalidación. Es el caso de la obligación de escribir en las dos caras del folio del examen, la adecuada titulación o las faltas de ortografía que según la consejera pretenden "garantizar la transparencia y la limpieza".

En este último ámbito, la Consejería cifró en 4.000 los docentes aspirantes a una plaza cuyos exámenes fueron anulados por acumulación de faltas de ortografía, una decisión que Castillo justificó y defendió: "Queremos a los mejores".