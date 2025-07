"Sería un éxito reeditar la coalición de Por Andalucía y que sea mucho más que una suma de siglas"

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) ha asumido un papel protagonista en la nueva configuración del Movimiento Sumar. La parlamentaria andaluza forma parte del grupo coordinador y fue nombrada en abril secretaria de Política Autonómica a nivel federal. Desde el pasado 13 de julio lidera la nueva estructura andaluza de la formación política junto al granadino Raúl García. Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla afronta la recta final de su segunda legislatura como diputada en el Parlamento. La primera, entre 2015 y 2018 fue bajo las siglas de Podemos. En 2022 volvió como representante de Más País Andalucía dentro de la coalición Por Andalucía que aspira a reeditar antes de las próximas elecciones.

Pregunta: ¿Qué espacio político aspira a ocupar Sumar Andalucía en esta nueva etapa?

Respuesta: Aspiramos a ensanchar el espacio que tradicionalmente se ha llamado la izquierda del PSOE. Queremos hacer algo parecido a lo que ha hecho Movimiento Sumar en el Estado. Se trata de atraer a un número amplio de votantes que quieren justicia social, igualdad en estos tiempos que vienen, y que quieren certezas.

P. ¿Por qué se ha tardado tanto en configurar ese espacio de Sumar a nivel regional?

R. A nivel regional había que esperar a que se configurara a nivel estatal. No es fácil organizar una fuerza política que empieza desde el gobierno. Tenemos muchos logros que vender pero habíamos dejado para después esa organización interna. Hace falta estructura porque necesitas estar pegado al territorio. En el caso de Andalucía, yo siempre decía en las reuniones estatales desde que me incorporé que necesitaba que el Movimiento Sumar hablara en andaluz, y para eso había que estar aquí constituidos.

P. Eso era algo que se echó de menos cuando se formó el gobierno en torno a Sumar, apenas había presencia ni peso de Andalucía y sí de otros territorios. ¿Aquello se va a corregir?

R. Yo creo que ahora vamos a tener más peso y de hecho tenemos un buen número de andaluces en el consejo, en el grupo coordinador a nivel estatal. Y ahora con la constitución de la estructura andaluza se va a notar una vuelta . Nosotros tardamos mucho porque Sumar cuando nace, nace como coalición de partidos y todavía no está muy claro qué estructura va a tener. Cuando se decide, cuando se empieza a andar, constituir Movimiento Sumar como un partido propio dentro de la coalición no era una situación tan fácil. Es algo que yo no sé si se había dado, y el punto de partida es distinto a lo que se conoce tradicionalmente. Nace como proyecto político propio pero dentro de una coalición a la que además quieres cuidar y le da sentido. Porque nosotros sí que somos conscientes de que haber podido aglutinar a las fuerzas políticas que conseguimos no solo fue un éxito, sino que permitió revalidar el gobierno. La clave de Sumar está en que te vote gente que no necesariamente vota a los partidos que la integran, sino traer un tipo de votante distinto. Por eso insistimos tanto en la idea de ensanchar el espacio. No se trata solo de la suma de las partes, se trata de ampliar y que haya gente que reconozca un proyecto distinto desde las distintas organizaciones.

P. ¿No da la sensación de que hay una amenaza permanente de fragmentación dentro de este movimiento?

R. Lo que está claro es que somos una fuerza viva. Entonces, cada cosa que pasa, cada evento al que vamos, las distintas organizaciones también lo viven a la internamente y lo comunicamos a esos militantes. Más que hablar del riesgo de fragmentación, diría que estamos siempre en movimiento. Esto no es un partido monolítico como puede ser el Partido Popular que va de arriba abajo, que no da sensación de ruido, pero que a lo mejor no se adapta tanto a las necesidades de los distintos territorios. Nosotros ese debate no lo vivimos con dramatismo. Somos un montón de organizaciones políticas y yo quiero defender mi propio ámbito de decisión y de debate dentro de mi estructura, como es lógico que lo tengan otros partidos.

P. ¿En Andalucía el objetivo es conseguir unir a la izquierda?

El objetivo no es solo unir a la izquierda, o si te lo digo de otra manera. Nosotros la coalición Por Andalucía la vemos como un medio y no como un fin. Es decir, estamos en un momento complicado en el que la derecha y la otra derecha vienen fuertes y es verdad que el sistema D´hondt perjudica la separación. Pues nuestra idea no es solo burlar al sistema D´hondt , es conseguir hacer algo más de lo que haríamos por separado. Traer a un votante que no nos votaría a ninguno de nosotros por separado. Entonces hacer un proyecto distinto y conjunto. Y creo que en ese sentido estos tres años de trabajo que llevamos en el Parlamento lo hemos hecho bien. No tengo claro que la gente lo sepa, porque es difícil sacarlo fuera. Pero yo creo que nosotros hemos dado pasos sólidos y hemos avanzado en construir un proyecto para Andalucía que podría ser atractivo para muchos votantes progresistas que a lo mejor no se consideran votantes o no votarían a ninguna de las fuerzas por separado.

P. Un reto fundamental son las relaciones entre formaciones. ¿Con IU son estables?

Sí.

P. ¿Y Con el resto de grupos minoritarios que conformaron en su momento por Andalucía?

R. Yo aquí distinguiría, las relaciones dentro del grupo parlamentario son buenas. Al principio tuvimos algunos problemas pero ahora no los tenemos y nos organizamos bien el trabajo. Las organizaciones políticas, hemos tenido una primera reunión en la que se convocan los partidos y asistimos por lo menos tres de ellas. Yo creo que queda tiempo para que asistan más.

P. ¿Qué tres?

R. Estuvieron Izquierda Unida, estuvimos nosotros, e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

R. ¿Y el resto se sigue intentando?

R. Y el resto, nosotros, cada convocatoria que hagamos, en principio va a ser abierta, pero no se puede esperar al último día, eso hay que entenderlo.

P. ¿Y hay posibilidades de entendimiento con Podemos?

R. Por nuestra parte, yo creo que sí. Y yo creo que la gente de Podemos Andalucía está por el entendimiento. Yo creo que sí. Entonces, ello lo que pasa es que, como organización política, también tenemos que respetar su autonomía. Y si están tomando una serie de decisiones en clave estratégica, a lo mejor en clave nacional, ahí tampoco pueden entrar. No pueden más que invitar a que formen parte. Pero yo no quiero hacer valoraciones de cómo están tomando las decisiones y qué es lo que se pretende en cada momento. Pero sí creo que hay sensibilidad, por lo menos en Andalucía, para seguir formando parte de la coalición.

P. Para las próximas elecciones, que serán más o menos a corto plazo, hay dos elementos fundamentales, aparte de quién conforme el espacio, que son las siglas con las que se presente y la candidatura. ¿Cuál es el planteamiento en estos momentos?

R. Nosotros tomaríamos como un éxito que Por Andalucía reeditara la composición que tuvo la otra vez, de manera cómoda para todos. Y luego hacer una candidatura en la que de verdad pudiéramos disputar el voto progresista. Y en la que más que ser percibidos con una suma de siglas, que es como creo que lo fuimos la última vez, seamos percibidos como algo más. Y eso creo que es el elemento que Movimiento Sumar puede aportar, porque ya se demostró en las generales. La idea es que se perciba que tenemos proyecto propio y que lo consigamos trasladar. Y trasladarlo como Por Andalucía, no como cada una de las formaciones que formamos parte de la misma.

P. ¿Y repitiendo las siglas de Por Andalucía?

R. Creo que con Por Andalucía nos sentimos cómodos. No se ha hablado de otra cosa todavía.

P. ¿Hasta qué punto os preocupa la situación del PSOE ahora mismo, después de todo lo que está pasando con el caso Cerdán?

R. Por un lado se podría decir que en términos de votante tenemos el mismo potencial votante, no todo, pero hay una parte del electorado que podría ser potencial votante. Pero es verdad que el Partido Socialista de Andalucía, nosotros necesitamos también que se reactive, porque es el bloque progresista en su conjunto el que tiene que salir reforzado, porque si no, cuando crece uno a costa de otro, la cuenta no sale en el momento en el que estamos.

P. ¿Pero puede que ahora mismo haya una oportunidad de derivación de votante socialista a un espacio distinto?

R. Sí, a nosotros lo que esperamos es que los augurios del último barómetro del Centra (con una estimación de nueve diputados para el espacio político a la izquierda del PSOE) se puedan cumplir e incluso podamos rebasarlos. Nosotros hemos estado durante mucho tiempo en esta legislatura en que las encuestas nos daban una mejora sustancial con respecto a lo que teníamos. Vamos a trabajar por eso. Yo no sé muy bien el impacto que van a tener los casos de corrupción del PSOE en el votante socialista andaluz. Lo que sí es verdad es que nosotros somos implacables con la corrupción. Eso es algo que también hay que decir a la ciudadanía, y con la cabeza muy alta en un momento en que a la ciudadanía le preocupa eso muchísimo.

P. ¿Le preocupa el desgaste de la imagen del gobierno central, del que forma parte Sumar, en Andalucía?

R. Yo creo que cuando gobiernas es verdad que si hay un desgaste. Es verdad que con lo que ha pasado del PSOE siempre hay cierta preocupación de cómo puede afectar al gobierno en su conjunto, pero yo me quedo con la cantidad de cosas que hemos hecho en el gobierno que podemos trasladar a Andalucía, y que tiene mucho efecto aquí, porque a pesar de que las cifras macroeconómicas vayan bien, seguimos liderando listas de paro y de precariedad. Todo lo que se ha hecho desde el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ha provocado el cambio en la vida de miles y miles de andaluces. Pero yo creo que el reto está en ser capaces de volcar todo lo que hemos hecho bien en Andalucía y que se nos identifique como ese partido que cuando llega al gobierno es capaz de hacer una reforma laboral y hacer que cientos de miles de personas que tienen un contrato temporal pasen a tenerlo indefinido y en consecuencia se puedan comprar coches a plazos, una hipoteca o pueden alquilar una casa mejor, porque ya tienen un contrato que les avala, o el tema de las empleadas de hogar, o lo que estamos haciendo con los permisos, o la vivienda turística… Todo eso yo creo que es un activo, que nuestro trabajo se trata de vender lo que ya hemos hecho y lo que somos capaces de hacer cuando gobernamos. Si eso conseguimos hacerlo bien, yo creo que esas estimaciones del Centra se van a quedar cortas.

P. Un tema concreto que es parte de la gestión del gobierno: ¿Os preocupa como dirección andaluza el acuerdo con Cataluña? ¿Os gustaría que saliera adelante?

R. A mí me preocupó la primera vez que leí el titular, en cuanto lo leí ya no me preocupó para empezar porque es muy vago y porque no hay acuerdos, o sea, no se puede modificar la financiación de Cataluña ni de ninguna comunidad sin modificar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que requiere mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Entonces, si no se da esa mayoría, ese acuerdo no se va a materializar. Entonces, sí me puede preocupar la percepción que pueda tener la gente, pero lo que está claro es que nuestra apuesta es por reformar un modelo de financiación que lleva caducado desde 2014 y que hay que decirle a las comunidades autónomas que más se quejan, como en Madrid, que cuando piden más recursos también los puedes conseguir desde tu comunidad autónoma, dejando de hacer dumping fiscal a las mayores fortunas. Hace falta modificar el sistema de financiación en su conjunto. Sabemos que no es fácil porque cada comunidad pide criterios que le vienen bien, deben ser los criterios a tener en cuenta la población, la dispersión territorial, la extensión geográfica, todo eso hay que tenerlo en cuenta.

P. Interpreto que a Sumar Andalucía ese acuerdo no le gusta.

R. Es que el acuerdo todavía no se ha materializado. En Movimiento Sumar Andalucía nosotros apostamos por modificar el sistema de financiación de su conjunto.

P. No de forma bilateral.

R. Apostamos por un sistema de financiación que sea adapte para todas las comunidades autónomas. Sí tengo que decir que todos los cambios que se han producido en esta línea como la primera vez que se cedió el 15% en la recaudación del IRPF que fue un estándar con Felipe González a Cataluña y luego se extendió. Luego se hizo con Aznar el pacto al 30% y luego se extendió. Y la última vez fue con Zapatero que se llegó al 50% y también se extendió. En este tipo de avances, Cataluña a veces hace de avanzadilla en acuerdos que luego son beneficiosos para todos. Nosotros somos federalistas y estamos a favor de mayor autonomía de los territorios. Y en ese sentido sí que valoramos positivamente que esto puede ser un primer punto para que luego haya mayor capacidad de recaudación por parte de toda la comunidad autónoma.

La parlamentaria Esperanza Gómez / El Correo

P. ¿Cree entonces que a Andalucía le podría venir bien asumir un mayor nivel de gestión en los impuestos estatales como está planteando Cataluña?

R. Nosotros siempre estamos a favor de una mayor autonomía por parte de las comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas tienen que tener más capacidad de decisión

P. En la recta final de esta legislatura ¿Cree que se puede poner fin a la mayoría absoluta?

R. Yo creo que sí. Lo que está pasando con la gestión sanitaria, lo que está pasando en la educación, más los escándalos de corrupción vamos a decir que es política pero que demuestran una manera de actuar de la administración de Moreno Bonilla. Ellos tienen un modelo de gestión público-privada que lo que lleva es a tener fondos públicos: tú desvías a la privada con planes de choque para reducir las listas de espera. Es decir, dejas de invertir dinero en sanidad las listas de espera se hacen enormes y ahora se coge un plan de choque, las cuatro privadas y se da dinero público para que se haga en vez de contratar a un profesional. Yo creo que eso lo acaba percibiendo la gente más allá de la sonrisa amable que nos pueda poner Moreno Bonilla. Se empieza a ver que sus políticas son las mismas que Ayuso. Yo sí creo que la mayoría absoluta no la tienen garantizada y creo que algunas cosas que vemos son fruto del nerviosismo de que no la tienen garantizada

P. ¿Hasta cuándo cree que llegará la legislatura andaluza? ¿Para cuando se prepara para unas elecciones?

R. Nosotros estamos trabajando para llegar preparados incluso a otoño por si acaso por si hubiera un adelanto electoral. Por eso hemos adelantado, hicimos la asamblea la semana pasada corriendo y en septiembre nos ponemos con las provincias. El escenario que barajamos es otoño. No es que tengamos información pero tienes que funcionar siempre pensando en un plazo.

P. ¿Y generales? ¿Aguantará el Gobierno de coalición ?

R. Ahora mismo hay mucha incertidumbre, yo casi cada día pienso una cosa. Pero realmente la legislatura yo creo que le queda tiempo, más de lo que parece. Le queda tiempo. No creo que veamos elecciones generales ni en otoño ni en la primavera del año que viene o sea, nosotros esa hipótesis ahora mismo no la tenemos. Otra cosa es que tú piensas que tienes que estar preparado.

P. Y queda el espacio municipal para 2027. En 2023 en ese ámbito fue muy compleja la unidad de izquierda. ¿El reto es formalizar coaliciones para los ayuntamientos?

R. A nosotros en Andalucía nos gustaría consolidar la marca por Andalucía a todos los niveles entonces es un poco el escenario. Ahora mismo no hemos hablado de las municipales porque ya sí pero sí pero la aspiración es consolidar la marca por Andalucía en todos los espacios también en la municipal.