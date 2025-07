La Junta pide "sensibilidad" a la justicia en el caso de Juana Rivas: "Solo un juez puede detenerlo"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha instado este lunes a la Justicia a mostrar "sensibilidad" en el caso de Juana Rivas. En este sentido, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que "solamente un juez o una instancia superior", y no su Gobierno, puede "detener" que el hijo menor de Juana Rivas vuelva a Italia con su padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia, en virtud de una resolución judicial de este país cuya ejecución ha fijado para este martes un juzgado de Granada.

Este lunes la Audiencia de Granada ha rechazado la petición de Juana Rivas de suspender la entrega de su hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y ha confirmado que el niño de 11 años debe regresar con su padre, que tiene la custodia, este mismo martes. En su auto, los magistrados han concluido que "no existen motivos para la suspensión de la orden y medidas de cumplimiento acordadas por la resolución apelada" pese al recurso de la madre.

La consejera ha señalado que esta "convencida de que el presidente, en el momento en que reciba esa carta, le responderá". "Conozco muy bien la sensibilidad del presidente", ha insistido la popular onubense. Así, ha defendido que su departamento "siempre trabaja, defiende y apela a que en cada una de las actuaciones prevalezca el interés del menor. Estamos hablando de niños. En la medida en que se pueda, que todo el ámbito, también el judicial, tenga la sensibilidad de priorizar siempre el interés del menor". "Que prevalezca siempre, siempre, siempre el interés del menor", ha exigido.

El hijo de Rivas corre "mucho peligro"

Moreno se ha pronunciado así en una atención a medios en Martos, al hilo de la carta que el hijo mayor de edad de Juana Rivas ha enviado al presidente de la Junta en la que le pide que "haga lo posible" para evitar que su hermano menor vuelva a Italia con su padre. El presidente de la Junta ha explicado, no obstante, que aún no le ha llegado la citada carta "oficialmente", y en todo caso ha aseverado que "la Junta de Andalucía no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial", algo que "solamente" puede hacer "un juez o una instancia superior".

"Le escribo esta carta a raíz de la gran desesperación en las circunstancias que estamos atravesando, especialmente mi hermano", señala en su carta este joven, este domingo, consultada por Europa Press. Según añade el hijo mayor, "nadie ha tenido en cuenta" los derechos de su hermano, cuya vida considera que corre "mucho peligro". "No sé si usted sabe que a mi padre lo han procesado en Italia por maltratarnos gravemente a mi hermano y a mí, y que el día 18 de septiembre se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por eso", interpela a Moreno.

Moreno ha señalado además que lo que hacen "siempre" desde la Junta es "proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro, y desde el punto de vista psicológico, de ayuda social, hacemos todo lo que es nuestra responsabilidad", ha abundado el presidente para insistir en señalar que "solo un juez o una instancia superior puede detener" el proceso de entrega del hijo menor de Juana Rivas en un punto de encuentro.

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha abogado por que "se suspenda la entrega" del chico. Además, ha trasladado la "enorme preocupación" de los socialistas ante la posibilidad del "retorno forzado" de Daniel, y ha sostenido que, "si esto sucediera, estaríamos fracasando como sociedad". "El sistema estaría fallando, la protección y el bienestar de los menores tiene que estar por encima de todo", ha subrayado Manzano, quien en esa línea ha pedido "a las autoridades competentes que se suspenda la entrega de Daniel y se le garantice, a pesar del daño ya sufrido, su derecho a crecer en un entorno libre de violencia".