Andalucía afronta su mayor presupuesto con máxima incertidumbre: sin techo de gasto ni datos de financiación estatal

El Gobierno andaluz tiene como objetivo aprobar el próximo mes de octubre los últimos presupuestos de la legislatura y los mayores que ha tenido la comunidad autónoma. Se van a superar los 50.000 millones de euros en unas cuentas que vuelven a fijar como prioridades los servicios públicos (sanidad, educación y Servicios Sociales) y que incorporan como eje la vivienda. Para ello sigue dando pasos aunque en un marco de completa incertidumbre . El Ministerio de Hacienda aún no ha determinado los objetivos de estabilidad, el techo de gasto, si habrá o no Presupuestos Generales del Estado para 2026 y qué cuantías serán asignadas en las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Este martes el Consejo de Gobierno volverá a dar otro paso 'a ciegas'. La Junta de Andalucía aprobará el techo de gasto que debe regir los límites de ejecución presupuestaria para el próximo año pero sin incluir ninguna cifra. Se limitará a ratificar que cumplirá los límites que en su momento determine el Ministerio de Hacienda. En estos momentos no se conocen ni las reglas fiscales aplicables en 2026 ni las transferencias que se van a realizar con cargo al sistema de financiación, algo determinante para calcular el límite de gasto no financiero sobre el que se van a elaborar las cuentas y que depende de un acuerdo del Consejo de Polífica Fiscal y Financiera que aún no se ha convocado para esto. Todas son decisiones que corresponden al Consejo de Ministros en primera instancia y al Congreso a continuación.

No es la primera vez que se produce esta situación. Ya pasó el año en 2024 cuando el Gobierno de España también prorrogó las cuentas por falta de apoyos en el Congreso de los Diputados. Pero en esta ocasión, la incertidumbre es mayor. El pasado ejercicio, el 15 de julio el Ministerio de Hacienda comunicó a todas las comunidades autónomas la previsión de transferencias de las entregas a cuenta para 2025 y un día después aprobó en el Consejo de Ministros los objetivos de estatibilidad y el techo de gasto que aumentaba un 3,2% y que era de aplicación a todos los territorios.

Por este motivo, cuando el 23 de julio la Junta de Andalucía aprobó su techo de gasto estas cifras ya estaban encima de la mesa aunque no se pudieron incluir en el acuerdo debido a que no estaban ratificadas por el Congreso de los Diputados. Pero las cifras ya eran públicas.

En este año, la Junta de Andalucía llega a otro Consejo de Gobierno clave en la elaboración de sus cuentas sin ni siquiera tener una estimación de cómo va a evolucionar el techo de gasto para 2026 ni cuál va a ser la cuantía que se aporte por el sistema de financiación y que supone buena parte de los ingresos andaluces. Se trabajará así con estimaciones que se tendrán que corregir sobre la marcha conforme avance la ejecución de las cuentas.

A esto hay que añadir que los planteamientos expuestos en torno a la financiación autonómica en los últimos meses, el pacto con la Generalitat y las cesiones de competencias incorporan nuevas incógnitas. Ninguno de estos debates están encauzados para estar resueltos para aplicarse el próximo año pero sí pueden tener incidencias en la distribución de recursos o en los equilibrios necesarios para que las medidas se aprueben en el Congreso de los Diputados.

"La Junta de Andalucía, por el contrario, cumple con su obligación de elaborar un proyecto de Presupuesto para el año 2026 a pesar de la incertidumbre existente sobre la aplicación del marco normativo de estabilidad presupuestaria y la falta de reforma del sistema de financiación, que continúa mermando los recursos con los que debería contar la Comunidad Autónoma para dar cobertura a sus servicios públicos esenciales en condiciones de equidad respecto al resto de territorios", recogía la Consejería de Hacienda en la orden que aprobó el inicio de la elaboración del presupuesto de 2026 publicada el pasado mes de mayo.

En esta misma línea se expresó la consejera de Hacienda, Carolina España, en un encuentro informativo organizado por el Diario Ideal de Granada: “Mientras Andalucía trabaja ya en las cuentas autonómicas para 2026, y esta misma semana aprobamos el techo de gasto con la garantía de que servirán para que los andaluces sigan avanzando, en España no tenemos presupuestos desde 2023”.

Advertencias de la Airef

La Autoridad Independientente de Responsabilidad Fiscal (Airef) comparte en su último informe sobre las cuentas andaluzas, publicado este mes de julio, su preocupación por la incertidumbre nacional. Pero al mismo tiempo pone deberes a Andalucía. Así, advierte que en este 2025 Andalucía puede incumplir la actual regla de gasto que se sitúa en torno al 3,2% y llegar a un 8,2%. La Junta asume el incumplimiento pero estima que será menor y se quedará en un 6,3%. El origen de este desvío según este informe es la ejecución de los fondos europeos durante el año pasado y este.

Del mismo modo, el informe estima que este año se volverá a cerrar con superávit (un 0,2%) debido principalmente a las nuevas medidas en materia de ingresos como la recuperación del canon del agua y la vuelta parcial del Impuesto de Patrimonio a rentas superiores a 3 millones de euros que estaban afectadas por el Impuesto a las Grandes Fortunas. Se calcula un aumento de los ingresos de 40 millones de euros por ambos conceptos y de 74 millones por mejoras en la recaudación.

En materia de gastos, la Airef destaca que este 2025 está marcado por el incremento del gasto destnado a sanidad con los planes de choque (53 millones), la gratuidad de las escuelas infantiles (9 millones) y por el mayor desembolso de recursos para personal (100 millones).

El endeudamiento andaluz se situará al final del año en 17,4% del PIB, lo que supone dos puntos menos que el año pasado, siempre y cuando la Junta de Andalucía utilice el superávit de 2024 para reducir el endeudamiento como establece la normativa actual. De momento, ha remitido un escrito al Ministerio de Hacienda para evitarlo.

Las prioridades de las cuentas de 2026

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía crecerá al menos un 2,5% en el próximo ejercicio y superará por tanto los 50.000 millones de euros frente a los 8.836 millones de euros del pasado ejercicio.

Esto concede a la Junta de Andalucía entre 1.000 y 1.500 millones de euros más disponibles y la Junta tiene claro dónde van a ir estos recursos: como ya ocurrió en 2025, todo el incremento presupuestario se va a centrar en "reforzar los servicios públicos prioritarios".

El mayor presupuesto se lo llevará la sanidad, con más de 15.000 millones de euros; seguida de la educación (que se situará en torno a los 10.000 millones) y la dependencia (que supera los 2.000 millones). A esto se añade una cuarta prioridad: "Completando la esfera del gasto social, el presupuesto de 2026 sitúa la política de vivienda como una prioridad para ofrecer respuesta a las necesidades de la población andaluza, en particular, de la que cuenta con mayores obstáculos para llevar a cabo sus proyectos vitales como los jóvenes".