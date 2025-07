El Parlamento andaluz limitará las visitas a la sede y el público en los plenos para evitar "problemas de seguridad"

Las colas son un habitual en la recepción del Parlamento de Andalucía, especialmente en los días de plenos. En la entrada del Hospital de las Cinco Llagas suele haber alcaldes de distintas formaciones políticas, colectivos afectados por algún debate que vaya a producirse en el pleno o militantes de los partidos, sin embargo, esto parece que está a punto de cambiar a petición del presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre.

Pancartas, aplausos, abucheos e incluso en el último pleno voló un sombrero en dirección a la tribuna de diputados en la que se sientan los populares, aunque no alcanzó a nadie. Aunque las normas para la tribuna de visitas son muchas, no se puede hacer una foto siquiera al salón, no son pocos las que las saltan entre los nervios y la tensión que se respira en muchos de los debates entre los diputados, especialmente en los temas más candentes. Motivo por el cual suele llamar la atención el presidente del Parlamento tanto a los grupos como a sus visitas.

Desde hace unos meses Aguirre propone a los grupos un cambio para regular esta entrada, algo que han denunciado los socialistas y con lo que han coincidido los populares, partido al que pertenece el exconsejero de Salud. Aunque la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz ha anunciado el desacuerdo de su partido con que el presidente decida "quién puede venir al Parlamento", la mayoría absoluta de los populares podrá sacarla adelante.

Ya se regula la sala de prensa

Es habitual que después de las preguntas al presidente, Moreno se acerque a los distintos grupos e intercambie impresiones o escuche las demandas de quienes han acudido a interpelarle. Sin embargo, antes de su intervención en el último pleno, en el paseíllo que realiza para atender a la prensa un grupo de madres increpó al presidente para denunciar la falta de pediatras en la comunidad autónoma, algo que este denuncio como "no razonable" y volvió a poner el foco sobre las visitas a la Cámara.

Los trabajadores del centro de salud de Cazorla protestan en el Parlamento. / María José López / Europa Press

"Un día vamos a tener un incidente y no me parece razonable", ha explicado el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín ante las preguntas de los periodistas y después del lanzamiento del último pleno. El popular ha aludido a la "seguridad" de los diputados y otros trabajadores en el Parlamento. "No se trata de tener una etiqueta y que esté andando por el interior de este edificio durante todo el día de pleno", ha insistido para denunciar que "desde que Montero está al frente del PSOE la orden es que el Parlamento se tiene que convertir en un escenario de guerra".

"Cuando le invita a su casa, se respetan las normas", ha exigido alguna vez Aguirre a las visitas. Fuentes de la presidencia del Parlamento señalan que "se ha abierto un periodo de debate para la actualización de la normativa" que rige la Cámara, pero que, hasta el momento "no hay nada concreto". Además, aclaran que no se trataría de una "restricción" de las visitas, sino de una "ordenación" de las mismas. Desde el PP señalan que esto podría solventarse con una acuerdo de la Mesa del Parlamento sin tener que suponer un cambio en el Reglamento de la Cámara.

Esta decisión llega después de las restricciones que ha impuesto la Mesa en la sala de prensa del Parlamento, donde hasta hace unos meses era habitual que participaran colectivos o sindicatos. Desde ahora son la Mesa del Parlamento o la Presidencia quienes deciden si los invitados pueden hablar en esta sala o sí por el contrario deben hacerlo en otro espacio, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. "No había regulación del espacio y básicamente es ordenar este asunto como ocurre en otros parlamentos", explicaban fuentes de la Presidencia el 10 de julio a este medio.