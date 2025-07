Moreno se blinda en el Parlamento andaluz por "seguridad": sin pancartas, sin grabaciones y sin abucheos

La "seguridad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los diputados del Parlamento se ha convertido en la nueva obsesión del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre. Este jueves, poco antes de la entrada del dirigente popular, la Presidencia ha encargado a los trabajadores del Hospital de las Cinco Llagas entregar un folleto con las "Reglas de comportamiento en la tribuna del salón de plenos" para evitar conflictos por parte de los invitados.

"No está permitido hacer fotografías ni vídeos en el interior del Salón de Plenos", se lee en el A5 que han repartido los ujieres y encargados de seguridad del plenario. Si bien estas son normas recogidas en el Reglamento de la Cámara en sus artículos 66 y 107, desde la Presidencia se ha considerado oportuno insistir en su cumplimiento después de que en el último pleno un invitado lanzara un sombrero a la tribuna de diputados y Moreno fuera increpado a su llegada al salón.

Folleto que han repartido a los invitados. / M. G.

A la prohibición de fotos se suma también la imposibilidad de "hacer ningún gesto de aprobación o desaprobación, tales como gritos, aplausos, abucheos, etc." o de "mostrar ningún panfleto, cartulina, pancarta u objetos similares". Asimismo, se obliga a los invitados a "permanecer en la tribuna" y no acceder a la zona reservada a los diputados.

Denuncias de la oposición

El reparto de estas cuartillas no ha sido suficiente para evitar la polémica. En la sesión de control al Gobierno, los trabajadores del Parlamento han tenido que intervenir en la tribuna de invitados para expulsar a un grupo de madres y padres del CEIP El Colorado de Conil. El conflicto se ha producido tras una respuesta de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, a la socialista Irene García. "¡Vergüenza me da escucharla!", exclamaba una madre visiblemente afectada mientras Aguirre intentaba continuar con la sesión y un padre les criticaba: "No tenéis corazón".

Moreno suele atender a la prensa a su llegada al pleno. "Todas las semanas me montan el comité de bienvenida", señaló el 10 de julio el presidente de la Junta mientras respondía a los periodistas entre las voces de madres y padres de Sevilla Este por la ausencia de pediatras. Este jueves, el dirigente popular ha decidido llegar al pleno 15 minutos antes de lo habitual para evitar repetir la situación del último pleno. Fuentes de su equipo aseguran que lo ha hecho para escuchar a un grupo de madres que ha acudido al pleno para presenciar una pregunta del PSOE.

Las críticas por la llegada del presidente no han tardado en producirse. "¿Ha entrado bien en el Parlamento? ¿Le ha molestado alguien en la puerta?", ha iniciado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, su pregunta a Moreno. Al andalucista se ha sumado también la portavoz del PSOE-A, María Márquez, que ha señalado que el presidente "más tranquilo" porque esta vez "nadie se ha atrevido a molestarle" y le ha acusado de "dar la orden de que se acordone la entrada en el patio", aunque no ha habido más vallas de las habituales en el antiguo hospital.

El Parlamento cambiará las normas de visitas

El presidente se ha defendido señalando al Congreso y al Senado para recordar que allí "los invitados no van por los cauces de los diputados y senadores". Así, ha preguntado "qué le parecería que se persiguiera a diputados" y ha asegurado que, aunque "todo el mundo tiene derecho a ser oído", ha lamentado que se vive "una batalla campal pleno tras pleno en este Parlamento".

A la salida de Moreno del pleno el patio del Parlamento se ha llenado tanto de la seguridad de la Cámara como de agentes de la Policía Nacional, algo que no es habitual. Esta presencia no ha impedido que dos madres afectadas por la ausencia de un servicio telefónico 24/7 para los cuidados paliativos pediátricos se acercaran a hablar con el presidente, que se ha comprometido a cumplir con esta medida antes de que termine el curso o, en su defecto, cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Aunque el PP asegura que esta es una decisión que se debate desde hace meses, después del incidente del pasado 10 de julio, el presidente de la Cámara ha propuesto a los grupos una actualización de las normas de comportamiento de los invitados al Hospital de las Cinco Llagas. Desde el equipo de Aguirre explican que es una "ordenación" de las visitas más que una "restricción" por "seguridad", que castigará a los grupos si sus invitados incumplen.

Los grupos, que no están de acuerdo con las medidas que plantea la Presidencia, ya tienen el borrador a su disposición y ahora "se ha abierto un periodo de debate para la actualización de la normativa". Aunque se espera que la decisión se tome de cara al próximo curso político, su puesta en marcha está clara gracias al apoyo de la mayoría absoluta del PP.