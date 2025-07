La AP-4 tendrá este verano un tercer carril en sentido Cádiz a la altura de Las Cabezas para aliviar el tráfico

La AP-4 tendrá un tercer carril en sentido Sevilla-Cádiz a la altura de las Cabezas de San Juan, lugar en el que se concentran los embotellamientos de esta autovía que une Sevilla con las playas de Cádiz. En concreto, se habilitará en un tramo de tres kilómetros, según han confirmado a este periódico fuentes gubernamentales, si bien se hará en momentos determinados de máxima afluencia.

En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que están estudiando diferentes opciones para dar una solución temporal a la congestión de tráfico que cada vez más a menudo se da en esta vía, ya que no solo sucede a lo largo del fin de semana, sino que es habitual cualquier día en verano. Para poder habilitar este tercer carril, se han reforzado los arcenes, que son los que se utilizarán para ganar el espacio necesario, una solución de urgencia que se pondrá en marcha este mismo verano, aunque las fuentes no han determinado a partir de qué fecha concreta.

Propuesta de los empresarios

En este sentido iba precisamente la propuesta de los empresarios que hicieron pública esta misma semana. El responsable de inversiones e infraestructuras de Cremades & Calvo Sotelo, Abraham Carrascosa, explicaba el pasado miércoles que su proposición es poco invasiva y no requiere de grandes inversiones, "ya que afecta solo al pintado de la vía, una solución rápida y urgente". Así, ha recordado que la entonces autopista de peaje se hizo siguiendo la normativa norteamericana, que prevé carriles más anchos. "Nuestra propuesta es quitar medio metro tanto del arcén interior como del exterior y ganar algo de espacio de los dos carriles actuales, de manera que ganásemos uno más, destinando uno de ellos a vehículos pesados".

"Nos reunimos con el delegado del Gobierno y con el subdelegado, que nos pidieron que fuésemos discretos porque nos darían una respuesta inmediata, pero creemos que después de un año sin contestación alguna, debíamos hacer pública la propuesta", señalaba Abraham Carrascosa.

Problema de los arcenes

Las fuentes del Ejecutivo consultadas han explicado que no es posible llevar esta medida a cabo porque los arcenes no tienen el mismo firme ni consistencia que la pista principal, según se ha deducido tras las catas realizadas, que han confirmado que no se puede realizar técnicamente. Incluso se había estudiado, han asegurado, que ese carril estuviese destinado a los vehículos menos pesados, pero finalmente ha quedado descartado.

En cualquier caso, han reconocido que esta medida no supondrá una solución al problema, ya que se trata de un remedio de "paliativos" que lo que sí va a ayudar es a hacer más ligero el tráfico en una zona especialmente afectada por los atascos.

Hay que recordar que la ampliación de la AP-4 está sobre la mesa de la Administración central. En la actualidad, están en redacción dos proyectos que incluyen tres nuevos enlaces, dos de ellos entre esta autovía y la N-4 en Los Palacios y El Cuervo. Además, hay un proyecto para ampliar la capacidad de la vía por un importe previsto de 175 millones de euros entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan. De esto último, se formalizó el contrato del proyecto hace poco más de un año, con un plazo de 36 meses de ejecución.