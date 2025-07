El Gobierno reprocha a la Junta que no aplique la Ley de Vivienda a zonas tensionadas en capitales como Málaga

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los españoles en la actualidad. La escalada de los precios, la caída de la oferta o la entrada de los fondos de inversión, entre otras cuestiones, dificultan que los compradores puedan disponer de la cantidad suficiente para adquirir un primera o nueva residencia. Hay capitales como Málaga donde las operaciones inmobiliarias se han encarecido de manera notable, casi un 15% en apenas un año, según los datos del portal web Idealista.

En este contexto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este martes que la Junta de Andalucía siga sin permitir que se aplique la Ley de la Vivienda en las zonas tensionadas de ciudades como la capital de la Costa del Sol. "Hemos conseguido, y ahí están los datos oficiales, bajar el precio entre un 4,8 y un 8,5% en la ciudad de Barcelona, lo que indica que con esta ley es posible bajar los precios del alquiler sin que esto afecte a la oferta, ya que se han firmado 11.000 contratos nuevos", ha subrayado.

Una de las ciudades "más imposibles"

"Lo que no se comprende por parte de la ciudadanía es que otras comunidades autónomas que también tienen este problema de mercados altamente tensionados no apliquen estos instrumentos en beneficio de la gente. No entiendo por qué en Andalucía, si Málaga es una de las ciudades más imposibles de nuestro país, no se están aplicando estas medidas de contención de precios y de activación de mecanismos extraordinarios para construir más vivienda asequible", ha enfatizado. También ha cargado contra Madrid, "que no aplica estas ventajas que implicaría que medio millón de propietarios podrían bonificarse de la bajada del alquiler".

La ministra del ramo ha hecho estas declaraciones a través de redes sociales después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este martes la declaración como zona tensionada de 21 municipios de Navarra, San Sebastián, la primera capital de provincia de Euskadi, Galdakao y La Coruña (Galicia) -la primera capital de una comunidad gobernada por el PP-, que elevan a 301 municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas para el alquiler en cuatro comunidades. Son, a día de hoy, más de 8,28 millones de personas las que viven en zonas de mercado tensionado en España.

¿Qué es una zona de mercado tensionado?

La Ley de Vivienda regula un procedimiento para la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados. Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.

Asimismo, establece un índice de precios de referencia para los alquileres de la vivienda, que se fundamenta en los alquileres declarados en la zona, y sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos. Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

Medidas "intervencionistas"

El Gobierno andaluz ya anunció el pasado otoño a través de su portavoz, Carolina España, que cumpliría con la Ley de Vivienda del Gobierno central, si bien no aplicaría los artículos que, según esta administración, son "intervencionistas", como serían el tope al alquiler o la declaración de zonas tensionadas.

En cuanto a la posibilidad de un cambio de criterio, después de que La Coruña se haya acogido estando situada en una comunidad gobernada por el PP, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, no se ha pronunciado a preguntas de este periódico.

En primavera, el Ministerio de Vivienda lanzaba su primer plan de financiación para proyectos en materia de vivienda exclusivamente dirigido a aquellas comunidades que hubieran cumplido con la Ley Estatal y, por tanto, hayan declarado zonas tensionadas. Es decir, Cataluña, País Vasco y Navarra, hasta mayo. Andalucía, sin embargo, como el resto de comunidades gobernadas por el PP se quedaban fuera de este reparto ante su rechazo a aplicar la ley estatal.

La ministra de Vivienda anunciaba en mayor un total de 35 millones de euros para "acompañar" a comunidades autónomas que hubiesen declarado zonas tensionadas en un acto celebrado con el presidente de Cataluña, Salvador Illa, la primera comunidad que aplicó esta medida.