La A-471 de Lebrija, una carretera que suma más muertos tras una espera interminable: cinco años sin noticias del desdoble

La carretera A-471 se ha convertido en uno de los tramos viarios más peligrosos del suroeste andaluz. Durante los tres meses del verano circulan por esta vía más de 1.350.000 vehículos, de los que aproximadamente un 9% son vehículos pesados. Todo ello, sobre una infraestructura de calzada única, con solo un carril por sentido y numerosos puntos conflictivos que se traducen en accidentes mortales.

El elevado tránsito, unido al mal estado de conservación de algunos tramos y al trazado peligroso de la vía, ha convertido la A-471 en una carretera mortal, con un historial de accidentes que deja cada año un reguero de heridos y fallecidos. El último de ellos ha sido este 1 de agosto, en el kilómetro 36 a la altura de Lebrija, cuando dos personas han perdido la vida y cinco han resultado heridas tras una colisión frontal entre un vehículo y un camión. Hace apenas un mes, un motorista perdió la vida en el kilómetro 21. Estos accidentes mortales han ocurrido en una distancia corta de tiempo pero que vienen ocurriendo en los últimos años.

La tragedia ha provocado una nueva reacción en el municipio de Lebrija. Su alcalde, José Benito Barroso Sánchez, ha lamentado profundamente lo ocurrido: “Agosto se estrena trágicamente en una carretera que acumula ya demasiadas víctimas mortales y familias rotas”.

Los municipios reclaman a la Junta de Andalucía el desdoble

Ante esta situación crítica, los ayuntamientos de Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena llevan alzando la voz desde hace cinco años. En este 2025 siguen sin "tener respuesta y no se ha producido ningún cambio", según detallan fuentes municipales del Ayuntamiento de Lebrija. La administración autonómica no ha dado ningún paso concreto, ni ha anunciado fecha alguna para la redacción del proyecto o su ejecución. Mientras tanto, la vía mantiene una estructura de calzada única con un volumen de tráfico creciente. “Son datos que hablan por sí solos, pero si además sumamos las grandes cifras de mortalidad, se hace aún más necesario tomar medidas y no seguir esperando a que ocurran más desgracias como la de hoy”, ha señalado el alcalde.

El desdoblamiento de la carretera A-471 a la autovía está contemplado en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2021–2030), de la Consejería de Fomento de la Junta, que establece como prioritaria la ampliación de capacidad de esta vía interprovincial para mejorar la seguridad vial, agilizar los desplazamientos y reforzar la vertebración territorial entre Sevilla y Cádiz.

La Junta: "Los conductores cogen este desvío por la saturación de la A-4"

Sin emargo, desde la Consejería de Fomento ponen el foco en las condiciones en las que está la AP-4. "La situación actual de tráfico que sufre la A-471 es consecuencia de la saturación de la autovía Sevilla-Cádiz. Hay muchos conductores que optan por esta vía por temor a los atascos que se puede a encontrar en la A-4. De hecho, las quejas de los alcaldes coinciden en el tiempo con los problemas de colapso en la autovía. El aumento de capacidad de la A-4, con la puesta en marcha de un tercer carril no sólo hasta Las Cabezas de San Juan sino hasta Cádiz, mitigaría sin duda la situación. Una decisión que el Ministerio de Transportes se había comprometido pero que aún no ha llevado a cabo, ni siquiera con medidas urgentes como proponían los empresarios".

El desdoble supondría reducir los accidentes y ahorrar la congestión

Durante el mes de julio de 2024, los cuatro municipios aprobaron en sus respectivos plenos una moción conjunta en la que instaron a la Junta de Andalucía a licitar con urgencia la redacción del proyecto de desdoblamiento de la A-471, así como a buscar financiación para su ejecución. Hace apenas dos días volvió a ser debatida en el pleno municipal de Lebrija una moción registrada por el grupo socialista instando a la Junta de Andalucía a “que, de una vez por todas, dé algún paso para ejecutar una reivindicación que viene de largo: el necesario y urgente desdoble de la A-471”.

Además, esta infraestructura cobra aún más importancia tras el anuncio del Gobierno de España de ampliar con un tercer carril la autopista AP-4 en el mes de agosto, en Las Cabezas de San Juan, tal y como informó El Correo de Andalucía. El punto final de esta ampliación coincide con el inicio de la A-471, lo que generará un cuello de botella, al obligar a miles de vehículos a pasar de una autovía de tres carriles a una carretera convencional de solo uno por sentido.

El desdoble de la A-471 no solo contribuiría a reducir la siniestralidad, sino que supondría un ahorro de tiempo para sus usuarios y un impulso económico para toda la comarca. Los ayuntamientos implicados han coincidido en la urgencia de pasar de los planes a los hechos, y reclaman a la Junta que actúe con celeridad antes de que haya que lamentar más víctimas en una carretera cada vez más saturada y peligrosa.