Atención si regresas desde las playas de Huelva: varios obstáculos en la A-49 dificultan el tráfico dirección a Sevilla

Si vienes de vuelta de pasar el fin de semana o el día en las playas de Huelva, mucha precaución en la carretera. Según detalla la Dirección General de Tráfico en el mapa de estado de las carreteras andaluzas, hay un pequeño incidente que dificulta correcta circulación en la A-49 con dirección a Sevilla.

Concretamente, desde las 18:20 horas hay un obstáculo fijo, previsiblemente un vehículo, que se ha quedado en el arcén derecho de la carretera. Este impedimento se encuentra a la altura de Huévar y ha provocado el estrechamiento del carril derecho con dirección a Sevilla. Por este motivo, desde ese punto kilométrico, la circulación vehicular se disminuye a un solo carril.

Aviso de la DGT / DGT

Este no es el único problema que se pueden encontrar los conductores que se dirijan hasta la capital hispalense. A la altura del paraje Domingo Negro, también hay un obstáculo fijo sobre la carretera, aunque no ha precisado el estrechamiento o cierre de carril. Por el momento, la DGT no registra retenciones en ambas zonas, aunque cuando arranque la salida de las playas, esta situación puede cambiar.