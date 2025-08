Esta es la ciudad de Huelva favorita de Vicky Martín Berrocal: "Me llena de vida"

"Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno". Así se ha despedido la diseñadora sevillana Vicky Martín Berrocal del que considera su lugar favorito de toda Huelva, una zona que le devuelve "a casa" gracias a sus kilométricos arenales, sus aguas cristalinas, sus chiringuitos y su enorme riqueza natural y paisajística: su "amada" Punta Umbría.

Así lo ha mostrado la sevillana a través de sus redes sociales, donde ha compartido gran variedad de fotografías y vídeos de los momentos disfrutados con su familia y amigos en esta entorno onubense que le ha "regalado" un gran verano. "Viva Huelva", ha sentenciado la diseñadora.

"Venir es volver a mis raíces, volver a mi verdad, adonde fui feliz, es volver a casa", ha señalado sobre el "sueño" que supone regresar a esta ciudad andaluza que se ha convertido en uno de los destinos veraniegos favoritos a causa de sus hermosas playas, su rica gastronomía y su intensa vida social. "Es el lugar donde fui niña, donde fui libre, donde el mar no tenía horarios ni la felicidad tampoco", ha recalcado Martín Berrocal.

La ciudad de Huelva favorita de Vicky Martín Berrocal

Además, ha señalado que ha vuelto a este rincón de Andalucía tras "más de 30 años", con la intención de que los recuerdos le "abracen". "No he vuelto para buscar respuestas, sino para escuchar el silencio y dejar que el agua me roce", ha añadido la diseñadora sobre este destino que le hace sentirse "libre, salvaje y sin miedo".

Un viaje que ha compartido, además de con familiares, con amigos como la creadora de contenido, actriz y cantante Jedet, que también ha querido mostrar a través de sus redes lo que ha supuesto este viaje a Punta Umbría para ella: "Me voy enamorada, allí es especial hasta el aire que se respira, espero volver pronto".

Y es que Punta Umbría se ha convertido en uno de los rincones de Huelva más admirados y visitados gracias a sus trece kilómetros de playas de arena fina y dorada, bañadas por el agua más azul del Atlántico, con litorales tan reconocidos como la Playa Urbana de Punta Umbría, la Playa de los Enebrales o la Playa de La Bota, todo ello accesible a apenas quince minutos de Huelva capital.

Además, cuenta con una intensa y completa vida cultural, con gran variedad de actividades e iniciativas para todos los gustos y colectivos, así como un amplio patrimonio histórico y monumental, con su Torre Umbría o la Casa de los Ingleses como sus principales emblemas.

Punta Umbría, un destino de playa, naturaleza y gastronomía

Además, alberga un impactante ecosistema natural, con un 70% de su territorio declarado patrimonio protegido que va desde Doñana hasta el Algarve portugués y que engloba parajes como las Marismas del Odiel, Los Enebrales o la Laguna de El Portil.

Pero si algo destaca es su rica gastronomía, con una importancia fundamental en sus pescados y mariscos frescos, como la gamba, la coquina, la chirla, el lenguado, la acedía, la corvina o las sardinas, traídas cada mañana desde la lonja. Un sinfín de características que han hecho de Punta Umbría el lugar soñado para Vicky Martín Berrocal y para todo aquel que se adentra en su municipio y descubre un verdadero paraíso de belleza, tranquilidad y naturaleza.