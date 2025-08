La playa de Paco de Lucía se muere: el dique para salvar el Rinconcillo, en el embudo burocrático del Gobierno

Los más mayores todavía recuerdan la figura enjuta de Paco de Lucía jugando al fútbol de chavalito, descalzo sobre ese espejo de arena mojada en que se convierte la orilla de la playa del Rinconcillo cuando hay marea baja. Su territorio mítico siempre fue ese lugar de la infancia al que, siendo ya un guitarrista universal, seguía acudiendo para inspirarse y reunirse con la familia y los amigos. De arena blanca y fina, con la figura imponente del Peñón de Gibraltar al fondo, esa playa es una de las estampas más icónicas de Algeciras. Pero esa playa se muere. El Rinconcillo lleva años enfrentándose a un deterioro progresivo que amenaza su esencia y el ecosistema del Paraje Natural de las Marismas del Palmones fruto de los efectos de la ampliación del muelle uno del Puerto de Algeciras.

La desaparición de la playa no es algo irreversible, todavía hay margen de maniobra. Se llama Proyecto de estabilización y regeneración de la playa del Rinconcillo, según la documentación oficial de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Este nombre engloba la construcción del dique de escollera en forma de L y la aportación de arena para contrarrestar el basculamiento de la playa y proteger el cordón de dunas, "un paisaje en riesgo por el efecto que ha tenido la ampliación del Puerto". Así lo resume Álvaro Urios, vecino de este barrio de Algeciras y hoy portavoz de Salvemos el Rinconcillo, la plataforma ciudadana que desde hace años reclama una solución definitiva para la regeneración de una playa que, en la zona más crítica, contaba en su día con más de 30 metros de arena y hoy apenas quedan "seis o siete metros".

Cada año, desde hace cinco, el Puerto de Algeciras realiza aportaciones de arena (aunque la plataforma critica que las de 2024 o 2025 han sido mínimas), pero por el efecto de las mareas, el temporal de levante y sin dique, esta arena en la orilla apenas dura la temporada de verano. Las imágenes en otoño e invierno en la playa son tan tristes como lógicas sin una barrera que haga de contención en mitad de la bahía.

Playa del Rinconcillo. / El Correo

El próximo 10 de agosto la plataforma convoca su cuarta manifestación, en la propia playa, para exigir que este proyecto de regeneración salga del limbo burocrático en el que se encuentra desde hace años. A día, de hoy según el Ministerio de Transición Ecológica, "dado que se trata de una actuación con cierta complejidad ambiental -especialmente en lo relativo al origen de la arena-, el proyecto entrará próximamente en su fase de evaluación de impacto ambiental, tal como marca la normativa vigente". Luego se sacará a información pública y se abrirá el periodo de alegaciones. Tras ese paso, se podrá firmar la declaración para que arranque la ejecución del proyecto. Según la plataforma, en ese paso lleva el proyecto bastante tiempo: "Eso mismo nos dijeron el año pasado".

"El Gobierno de España ha asumido un problema cuya causa principal se encuentra en la actividad del puerto de Algeciras, y lo ha hecho como parte de su compromiso con la restauración del litoral, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también para garantizar el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de la zona. Los trabajos de diseño del proyecto están ya muy avanzados, y una de las cuestiones clave en este momento es determinar con garantías la vía para asegurar la aportación de arena necesaria para la recuperación de la playa", explican desde el ministerio de Sara Aagasen. Sin embargo, la plataforma recuerda que el estudio inicial se presentó hace cinco años.

Un proyecto entre el Ministerio y el Puerto de Algeciras

"El Gobierno ha reconocido el error que han cometido con la ampliación del puerto. Y en compensación se hacen cargo del tema. Lo que no entendemos aquí en la zona es que si está el dinero liberado para pagarlo, ¿por qué se demora tanto si prácticamente el 100% del proyecto lo va a costear la autoridad portuaria?", se pregunta Álvaro Urios. Fuentes del Puerto confirman que el presupuesto está garantizado en su plan de empresa.

Lo cierto es que después de un tiempo ignorando el deterioro de la playa, por fin se pareció desbloquear su futuro con un proyecto que exigió poner de acuerdo al Puerto de Algeciras y al Ministerio. Los números se pusieron sobre la mesa. Se necesita una inversión de 9,8 millones de euros: 2,8 millones de euros para la construcción del dique de escollera (150 metros de largo por 50 de ancho) en la zona sur y por parte del Ministerio y 7 millones por parte del Puerto para la aportación de 160.000 metros cúbicos de arena para recuperar 27.000 metros cuadrados de playa además los trabajos de estabilización. Con este paso se garantizaría la protección del cordón de dunas y especies como el chorlitejo patinegro además de la vida de esta playa familiar y hermosa como pocas.

El proyecto, basado en un estudio de 2020 de la Universidad de Cantabria, aunque en su día se criticó que no se confiara este informe previo a técnicos y estudiosos de la costa gaditana, puso por escrito una evidencia: el basculamiento de la playa, es decir la pérdida de arena en el norte y la acumulación en el sur, estaba causado por ampliaciones portuarias, fundamentalmente.

Hace unos días, la plataforma ha llevado su reclamación, una vez más, al pleno del Ayuntamiento de Algeciras y ha pedido respaldo a los grupos políticos y a la sociedad algecireña que siente esta playa como algo inherente a la identidad de la ciudad. "Es una playa muy familiar, que no tiene riesgo alguno para los pequeños, por mucho que te metas, no tiene profundidad, no hay baches, es llana totalmente. Es una playa que todos hemos mamado de pequeño. No se puede perder, esto es como la Plaza Alta. Si se le quita, Algeciras se pierde algo importante, pues igual con el Rinconcillo. No hay un algecireño que no haya pasado veranos en esta playa, no hay uno solo que no tenga una foto con el Peñon de fondo", resume Urios sobre una playa que se muere. Pese a que Paco de Lucía la inmortalizó en su música.