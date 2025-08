Denuncian al alcalde de Barbate por pagar 57.000 euros a un conocido abogado sevillano pese a avisos de irregularidades

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, pagó más de 57.000 euros a José Manuel Carrión, un conocido abogado sevillano que ha defendido al hermano de Miguel Carcaño o al exdirector de Mercasevilla. Y lo hizo porque Carrión, que dirige una empresa municipal del Ayuntamiento barbateño, prestó además servicios jurídicos a este Consistorio el año pasado por valor de 111.000 euros. La Intervención tiró para atrás sus facturas: no había ningún contrato administrativo de por medio. Aun así, Molina levantó los reparos y le abonó una parte de lo que exigía este letrado. En total, 36.278,26 y 20.807,17 euros.

Esto es lo que se extrae de la documentación que aporta una denuncia anónima interpuesta el pasado junio en la Oficina Andaluza Antifraude, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Correo de Andalucía. En ella también se detalla que Miguel Molina ya contrató a José Manuel Carrión en 2022 como "secretario particular del alcalde", y en agosto de 2023 lo puso como gerente de la empresa municipal Innovación y Desarrollo De Barbate, S.L (Innobar). Un cargo de libre designación en el que trabajaba 18 horas a la semana y percibía 2.500 euros brutos mensuales, según la documentación que consta en la denuncia.

Pero no duró mucho en el puesto. En febrero de 2024, dimitió: "Es imposible hacer un buen trabajo -que sé hacer- con las dificultades encontradas. Es mi decisión y es irrevocable", argumentó este jurista en una comunicación interna adjunta en la denuncia. Solo un mes más tarde, José Manuel Carrión asumió de nuevo la gerencia de Innobar con un aumento en el salario: ahora cobra 2.500 netos al mes. Y entre sus nuevas facultades, las de "asesor jurídico, abogado y secretario del Consejo de Administración". A preguntas de este periódico, tanto el Ayuntamiento como José Manuel Carrión no han aportado hasta el momento su versión sobre estos hechos.

33 facturas y más de 111.000 euros

Justo por este trabajo, el de la asistencia legal, también ha percibido Carrión dinero de las arcas municipales. De hecho, el 29 de julio de 2024 remitió 33 facturas desde su despacho -Isbylex Abogados, con sede en Sevilla- en las que figura siempre como cliente el Ayuntamiento de Barbate (que cuenta con un equipo jurídico propio compuesto por varios profesionales, según consta en su Relación de Puestos de Trabajo). La suma total de los honorarios enviados por el letrado supera los 111.000 euros, tal como recoge la documentación consultada por este medio.

Varias de las facturas que envió Isbylex Abogados con el Ayuntamiento de Barbate como cliente. / EL CORREO

De la 1 a la 33/2024 SERIE A hay importes y casos de todo tipo. Desde la 12A, con más de 1.600 euros por interponer una querella contra Barbate Noticias, a la factura 20A, con casi 54.000 por representar al Consistorio en una causa contra la ONCE, según recoge uno de estos extractos. Así hasta reclamarle al Consistorio 111.453,60 euros. Un pago que Miguel Molina, alcalde por el partido Andalucía Por Sí, elevó a la Junta de Gobierno local para que acordara "el reconocimiento de crédito sin existencia de consignación presupuestaria".

El primer reparo de la Intervención

En noviembre de 2024, el alcalde dispuso trasladar estas 33 facturas a la Intervención de Fondos de cara "a la próxima Junta de Gobierno". Sin embargo, tanto la Tesorería como la Intervención municipal emitieron informes negativos sobre 32 de ellas, no sobre el total de 33.

En concreto, con fecha 21 de enero el interventor firma un expediente sobre un lote de 32 facturas. Faltaba una, la 20A, la de la causa contra la ONCE, esa que sumaba por sí sola cerca de 54.000 euros. Y de los más de 111.000 euros que reclamaba Carrión, el montante a analizar ahora era de 57.419,39 euros. Aun así, la respuesta del organismo fiscalizador del Ayuntamiento fue clara: "Se informa negativamente el reconocimiento de la obligación y la realización del pago de la factura indicada como obligación contractual".

Informe del interventor sobre 32 facturas fechado el 21 de enero. / EL CORREO

El interventor pone de manifiesto "que no se ha remitido a esta Intervención expediente de contratación administrativa". Asimismo, tampoco aparece el anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal como ha comprobado este medio. "Nos encontramos por un lado, con facturas que no se pueden tramitar como contrato menor al superar el servicio en el plazo de un año. Y debería de haberse remitido a esta Intervención el expediente previamente tramitado para la emisión de informes en las respectivas fases de autorización y disposición del gasto", señala la Intervención.

Según explica el interventor, la ley estipula que son contratos menores "aquellos inferiores a 40.000 euros para obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios". De esta forma, argumenta que hubo "una omisión de la función interventora". Además, insiste en que estamos "ante facturas que deberían incluirse dentro de contratos mayores, pero no se ha producido la tramitación del correspondiente expediente". Por todo ello, informó negativamente.

El interventor puso de manifiesto que no se le había remitido el expediente de contratación administrativa

De 32 facturas a dos lotes de 13 y 18

Una semana después de que el interventor echara para atrás esas 32 facturas, la delegada de Economía envió a Intervención y a Tesorería un lote con 13 facturas con fecha 31 de diciembre de 2024 y un valor de 20.807,17 euros, tal como se lee en el documento adjunto. En un informe del pasado 28 de enero, la tesorera da como respuesta la negativa al pago.

Informe de la Tesorería del 28 de enero sobre el pago de 20.807,17 euros a Isbylex Abogados. / EL CORREO

"Las disponibilidades actuales de la tesorería municipal no permiten cubrir los pagos denominados como prioritarios para los tres meses siguientes, consistentes en préstamos bancarios y gastos de personal, por lo que dedicar la liquidez a atender pagos no prioritarios compromete el pago de los declarados prioritarios por ley", justificó la tesorera sobre esos 13 cargos. "En consecuencia, se informa que el pago que se indica no se ajusta al plan de disposición de fondos en vigor". Una conclusión a la que también llegó el interventor en un expediente consultado por este medio.

Ya en marzo de este año, la Intervención y la Tesorería estudiaron otro nuevo lote de 18 facturas por valor de 36.278,26 euros y, en esta ocasión, con fecha 1 de enero de 2025. La respuesta de estos órganos fiscalizadores fue la misma: "Se informa que el pago que se indica no se ajusta al plan de disposición de fondos en vigor".

Se levantan los reparos y se pagan las facturas

En marzo de 2025 se habían acumulado ya tres intentos y tres respuestas negativas al pago. En primer lugar, Intervención y Tesorería no dieron su visto bueno al lote de 32 facturas que sumaban algo más de 57.000 euros; luego, rechazaron un paquete menor de facturas, compuesto por 13 de ellas y 20.000 euros de valor, y por último, ya en el mes de marzo, volvieron a desaprobar otro lote reducido, esta vez de 18 facturas y 36.000 euros.

No obstante, Miguel Molina, alcalde de Barbate desde hace una década, ordenó levantar los dos últimos reparos en momentos distintos y aprobar los pagos a favor de Isbylex Abogados, el despacho de Carrión. Para justificar esta decisión, el regidor andalucista defendió que estas facturas corresponden a "servicios esenciales considerados como competencias municipales propias", que "la prestación del servicio se ha realizado" y que el no abono "pudiera ser considerado enriquecimiento injusto de la administración".

Decreto de alcaldía que levanta el reparo de la Intervención. / EL CORREO

En un decreto de alcadía emitido el pasado 30 de enero se dicta abonar los 20.807,17 euros de aquel lote de 13 facturas: "Visto informe de Tesorería de fecha 28/01/2025, que concluye que el pago de las obligaciones reconocidas no se ajusta al plan de fondos. Visto informes de Intervención de fecha 28/01/2025, que fiscaliza con reparo el pago. Procedo a levantar el reparo planteado y aprobar el pago". Esta es la literalidad del escrito del regidor barbateño.

Un mes y medio después, el 11 de marzo, Molina publicó otro decreto con el mismo fin: levantar el otro reparo puesto por el interventor municipal. "Considerando que la falta de pago de las facturas en cuestión puede afectar sustancialmente al mantenimiento de los servicios municipales, procedo a aprobar el pago de las siguientes obligaciones". Esta vez, habilitaba el pago de los 36.278,26 euros de las otras 18 facturas. En total, el Ayuntamiento de Barbate ha pagado 57.085,43 euros al abogado sevillano José Manuel Carrión, que como ya se ha detallado, dirige además la empresa municipal Innobar.

Con esta cronología, en una denuncia anónima presentada en junio en la Oficina Andaluza Antifraude, se entiende "patentizada, más que indiciariamente, la realización de un conjunto de actos u omisiones que pueden resultar constitutivos de fraude, corrupción y conflicto de intereses". Unas actividades "ilegales todas ellas o cualquiera de las mismas", que, según el denunciante, "en su conjunto, atentan gravemente contra los intereses públicos y/o financieros del Ayuntamiento de Barbate".