Ayudas de hasta 7.000 euros para comprar un coche eléctrico: plazos y condiciones en Andalucía

Desde el pasado 15 de julio en Andalucía está abierta la ventanilla para la admisión a trámite de solicitudes del programa de incentivos Moves III 2025 que cuenta con dos líneas: una, dotada con 40 M€, destinada a respaldar la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible; y otra específica para la implementación de infraestructuras de recarga, que cuenta con un presupuesto de 26,7 M€.

Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, el nuevo programa para impulsar la movilidad sostenible cuenta con un presupuesto de 66,8 millones para ayudas, con los que se estima que podrán atenderse unas 13.700 solicitudes.

Como novedad en esta edición, y a petición de Andalucía y otras comunidades, ya no habrá que aportar los documentos justificativos del gasto y pago realizado por los beneficiarios para inversiones inferiores a 100.000 euros, sin perjuicio de las posteriores actuaciones de comprobación de manera aleatoria. De esta manera, se espera una notable reducción de la carga burocrática en la solicitud de estos incentivos, cuyo modelo de gestión establece la Administración General del Estado.

De 7.000 a 4.500 euros

En cuanto a los importes de las ayudas, particulares, autónomos, administraciones y empresas tendrán incentivos de hasta 7.000 euros, siempre y cuando se entregue un turismo para achatarrar con más de 7 años de antigüedad, si adquieren un vehículo eléctrico puro de autonomía extendida o un híbrido enchufable con una autonomía superior a 90 kilómetros. Si no se dispone de un vehículo para achatarramiento, la ayuda se sitúa en 4.500 euros.

En el caso de infraestructuras de recarga, los particulares, autónomos y entidades públicas podrán instalar puntos de recarga con un 70% de ayuda, porcentaje que subirá hasta el 80% si se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. En el caso de empresas y de aquellas entidades públicas que ejerzan actividad económica, los porcentajes oscilan entre el 20% y el 60%, en función de la potencia de la instalación, ubicación o tamaño de la empresa.

Para vehículos desde el 1 de enero

Regulado por el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril y financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el programa permitirá solicitar la ayuda con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025 a los ciudadanos y entidades locales que hayan adquirido su vehículo o instalado un punto de recarga a partir de esa fecha. En el caso de los autónomos, la retroactividad se podrá aplicar si solicitan las ayudas en régimen de minimis, lo que significa que no hayan recibido durante un período de tres ejercicios fiscales más de 300.000 euros en subvenciones por este régimen. En el caso de pymes, la retroactividad les aplicará únicamente para puntos de recarga, según las últimas indicaciones trasladadas desde el Ministerio.

¿Cómo solicitarlas?

Todos aquellos interesados en solicitar los incentivos deberán hacerlo a través de empresas adheridas, salvo en el caso de las entidades locales y del sector público que pueden presentarlos por sí mismas, cuyo listado se encuentra en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía. Estas empresas, además de proveer de los bienes incentivados y vender los vehículos o instalar los puntos de recarga, se encargan de realizar de manera telemática todos los trámites relacionados con la solicitud, gestión y justificación de las ayudas ante la Agencia en nombre de sus clientes.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de diciembre de 2025 y se atenderán por riguroso orden de presentación hasta que se agote el presupuesto, momento en el cual se habilitaría una lista de reserva provisional supeditada a la posible liberación de presupuesto o la incorporación de nuevos fondos.

Ayudas de la anterior edición

Tras la no convalidación en el Congreso de los Diputados de la ampliación de la vigencia de Moves III anterior, que conllevó el cierre de la ventanilla el pasado 22 de enero, en Andalucía se quedaron en un limbo las casi 500 solicitudes presentadas durante el mes de enero, correspondiendo el 73% a vehículos, con un importe de ayuda asociado de 2,7 millones de euros. Unas solicitudes que, tras la reclamación presentada por Andalucía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ahora se consideran válidas dentro de Moves III 2025 y que empezarán su tramitación a partir de hoy mismo.

En la anterior edición, hasta el 31 de diciembre de 2024, cerca de 1.600 solicitudes se quedaron en lista de reserva de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos al agotarse los fondos destinados a esta línea. Para atender el máximo número de peticiones, la Junta de Andalucía solicitó una reprogramación de sus fondos al Estado. Finalmente se han podido admitir a trámite el 90% de estas solicitudes. El resto de los expedientes solicitados en 2024 que se hubieran quedado en lista de reserva provisional finalmente no se podrán atender debido a que el Ministerio solo ha permitido financiar las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2025.