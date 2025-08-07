Alerta por tormentas y viento: la otra cara de la ola de calor en Andalucía

La ola de calor que azota a la Península y que la Agencia Estatal de Meteorología acaba de ampliar hasta el miércoles 16 de agosto, no solo va a dejar máximas que superan los 40 grados en muchos puntos de Andalucía. Para este jueves, la Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en las provincias de en Granada y Jaén, que contarán además con aviso amarillo y naranja por altas temperaturas, respectivamente.

Además, la ola de calor mantiene otras tres provincias en alerta por altas temperaturas, con máximas que podrán superar localmente los 41 grados de máxima. Estas alertas serán naranja en Córdoba y amarilla en Sevilla y Málaga.

Según la web de la Aemet, en la Cuenca del Genil, Guadix y Baza, situados en la provincia de Granada, se encuentra activo el aviso amarillo por tormentas y altas temperaturas -con 39 grados de máxima- desde la 13:00 a las 20:59 horas.

Asimismo, en Jaén capital y montes de Jaén también se mantendrá el aviso amarillo por tormentas y altas temperaturas durante la misma franja horaria. En el resto de la provincia, en las comarcas de Morena y Condado, Sierra de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir estará activo el aviso naranja por riesgo importante, donde se alcanzarán máximas de 40 grados.

Tabla de avisos meteorológicos del jueves 7 de agosto / Aemet

Alertas por calor

El calor también será intenso en la campiña cordobesa, donde el termómetro alcanzará los 40 grados con aviso naranja por temperaturas extremas. También, la zona de Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa activa el aviso amarillo al alcanzar los 38 grados de máxima.

Además, el aviso amarillo también estará presente en Poniente y Almería Capital con temperaturas máximas de 36 grados y en la campiña y la Sierra Norte sevillana, con hasta 39 grados, que localmente pueden alcanzar los 40 grados.

Alertas activadas para este jueves 7 de agosto / Aemet

Desde este jueves comienza de nuevo una tendencia ascendente generalizada en las temperaturas, esperándose cambios poco significativos el viernes 8. Además, se espera un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas durante las tardes en el entorno de las Béticas el jueves. El fenómeno más significativo asociado a las mismas serán las rachas de viento, ya que podrán ser localmente muy fuertes.

Durante el fin de semana se espera que la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas pueda continuar en áreas de la mitad sur y este peninsular. En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, en los próximos días no se bajará de 23-25 grados en Andalucía.