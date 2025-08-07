Un "te amo" en el lugar equivocado: así respondió un pueblo de Málaga al mural más comentado

El amor ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por una pedida de mano viral ni por un beso en mitad de un concierto. En Almayate, una pedanía de Vélez - Málaga, ha sido una declaración escrita con pintura que ha desatado una mezcla de romanticismo, indignación y risas en redes sociales. "Fátima nosotros también te amamos... pero así no", así comienza la última publicación del Ayuntamiento de Vélez Málaga, después de que el pequeño pueblo malagueño amaneciera con una decoración vandálica en el mural que anuncia la entrada a la localidad. El amor es libre, sí. Pero los muros públicos, no tanto.

Una frase sencilla: "Fátima te amo", pintada en letras grandes y rodeada de corazones. Tan directa como espontánea. El problema es que el autor, hasta ahora anónimo, eligió para ello el mural de bienvenida al pueblo, recientemente restaurado, lo que no ha sentado nada bien al ayuntamiento, que ha decidido lanzar un mensaje cargado de ingenio que ha desatado sensación en las redes sociales.

La publicación, aunque plantea el vandalismo como un tema serio, lo hace desde una postura cercana: "Esta mañana nos hemos encontrado esta declaración de amor en el mural de entrada a Almayate. Una frase preciosa, pero el sitio elegido, no tanto".

La respuesta a esta declaración de amor a Fátima ha sembrado el debate en los comentarios de esta publicación. Hay quienes felicitan al gabinete de comunicación del ayuntamiento, otros usuarios etiquetan a las Fátimas del pueblo en busca de la elegida y pidiendo ser invitados a la boda, en caso de que se celebre. También, por supuesto, hay quien aprovecha para denunciar este tipo de actos que sólo afean el pueblo y que muchos consideran una falta de respeto hacia los demás vecinos de la pedanía, tal y como el Ayuntamiento de Vélez ha reflejado en este perspicaz texto.