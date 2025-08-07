La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño

La liquidación del sistema de financiación autonómica con los últimos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, correspondientes a 2023, corroboran que el actual sistema, que reparte los ingresos del Estado entre las comunidades autónomas, agrava los desequilibrios. Un andaluz recibe del Estado una financiación anual por habitante de 3.208 euros, 182 euros por debajo de la media y lejos de los 4.077 euros que recibe un cántabro o los 3.825 euros de un balear.

La brecha entre comunidades no para de crecer aunque la financiación por habitante mejore desde el Estado. La tabla sigue confirmando que en los puestos de cola está Murcia, 270 euros por debajo de la media estatal, la Comunidad Valenciana (-249 euros), Andalucía (-182 euros) y Castilla-La Mancha (-178 euros). Son las cuatro comunidades que peor paradas salen con las actuales reglas de reparto.

El análisis realizado por Fedea confirma que "Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha mantienen las últimas posiciones en la cola inferior de la distribución, con índices de financiación efectiva por habitante ajustado de entre 92,0 y 94,7", es decir, por debajo de la media, que sería 100.

El actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y pendiente de revisión cinco años después de su entrada en vigor, desde 2014, no es equitativo y ahonda en las diferencias. La comunidad andaluza dejó de recibir en el último año liquidado, 2023, 1.528 millones de euros. Ese dinero financia las competencias directas de las comunidades como la sanidad, la educación o los servicios sociales. La quiebra ahonda por tanto en la calidad de esos servicios.

No todas tienen los mismos recursos

El informe "La liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, de la Fundación Estudios sobre la Economía Española (Fedea) y dirigido por el economista Ángel de la Fuente, certifica que no hay igualdad entre los recursos con los que las comunidades cuentan a igual esfuerzo fiscal y haciendo cálculos que permite comparar con más fiabilidad entre territorios. Quedan fuera Euskadi y Navarra, que gozan de estatus privilegiado y un régimen foral de cupo consagrado en la Constitución.

En pleno debate sobre la financiación singular de Cataluña, que tiene en pie de guerra al resto de comunidades autónomas, el último informe de Fedea confirma los desequilibrios. En concreto, la financiación anual media por catalán es de 3.456 euros, ligeramente por encima de la media, mientras que un madrileño recibe 3.363 euros.

La caja de solidaridad

En cuanto a las aportaciones a la caja común, Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica en 2023, según el estudio de Fedea. El resto recibieron muy por encima de lo que aportan. Según las conclusiones de este estudio, el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 24.000 millones de euros.

Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta algo más de 13.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 10.600 millones. En concreto, Madrid aportó 7.975 millones; Cataluña, 2.266 millones y Baleares 358 millones.

Las infrafinanciadas

En el caso de Andalucía, aportó a las arcas estatales 20.981 millones y recibió del Estado 26.735, con un saldo a su favor de casi 6.000 millones de euros. Sin embargo, en la financiación por habitante está por debajo de la media. En total, el Gobierno andaluz denunció que Andalucía recibió 1.528 millones de euros menos que la media en recursos del sistema de financiación en 2023, atendiendo a los datos del informe de Fedea.

"El sistema es injusto porque no reparte los recursos de forma equitativa entre las comunidades", insistió la consejera de Economía, Carolina España. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha reclamado una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre para emprender de forma urgente la reforma del sistema de financiación y frenar la negociación bilateral abierta con Cataluña. "Pedimos justicia. No pedimos más que los demás ni queremos ser más que nadie pero sí queremos estar equiparados al resto de comunidades", incidió la titular andaluza de Hacienda.

Andalucía trata de impulsar un frente común de las comunidades frente a las concesiones a Cataluña y reclama un fondo transitorio, que equipare la redistribución de recursos entre comunidades, dotado con 3.582 millones de euros. De esa cifra, Andalucía recibiría 1.528 millones, la Comunidad Valenciana 1.260 millones, Murcia 412 millones y Castilla La Mancha 383 millones.

"Más dinero que nunca"

Desde el PSOE andaluz insistieron en que ellos comparten que "Andalucía está infrafinanciada" aunque consideraron que a Moreno "le interesa más la confrontación que llegar a acuerdos para corregirla". Recordaron que en marzo de 2025 se debatió en el grupo de trabajo de financiación autonómica del Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta para el cálculo de la población como piedra angular del sistema y que Andalucía se alineó con el resto de comunidades del PP pese a que era "un cálculo de población que beneficiaba a Andalucía". Recordaron además que la comunidad recibirá más de 30.000 millones en financiación autonómica en 2026. "Más del doble de lo que recibía hace diez años".