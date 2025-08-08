Andalucía lidera los casos de dolor crónico: "El paciente entra en un círculo vicioso de limitación y frustración"

No hay un tratamiento específico y eficaz que garantice una mejora a todas aquellas personas que sufren de dolor y fatiga crónica. Ni para la fibromialgia, la más común de las enfermedades, ni para el Síndrome de la Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica, una patología mucho menos prevalente pero que puede llegar a ser más letal. En Andalucía, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 63.400 personas están diagnosticadas de fibromialgia, siendo la primera en el ranking por delante de Cataluña (47.200 diagnosticados) y Madrid (34.200). "Aquí la tendencia de los diagnósticos no deja de crecer, pero el tratamiento en España sigue estancado", asegura a El Correo de Andalucía el Jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Ricardo Gil.

El agotamiento extremo, el dolor muscular, problemas de sueño o la pérdida de memoria son algunos de los principales síntomas con los que conviven a diario quienes padecen estas enfermedades. Un dolor invisible que cambia sus vidas y, en los casos más severos, también los aisla de una vida social. De acuerdo con el médico, la fibromialgia le afecta a un 20% de la población mundial y el Síndrome de la Fatiga Crónica entre un 0,2 y un 1%.

Según datos del INE, cada año se diagnostican en España más de 120.000 nuevos casos de ambas enfermedades, aunque se estima que hasta dos millones de personas podrían estar afectadas en total. Del total, se calculan más de 40.000 casos de SFC en todo el país. El perfil se repite en las dos patologías: más del 70% son mujeres que se encuentran en la plenitud de la vida con 30 y 40 años.

Pese a la alta prevalencia, a día de hoy solo se puede "paliar" el dolor con ejercicio, una buena dieta, ayuda psicológica y fármacos para el dolor, sin embarga, nada se puede hacer contra la fatiga. "Necesitamos ensayos clínicos alteatorizados, estudios en los que se pruebe cierta medicación y nuevos fármacos", reivindica el doctor Gil.

El estrés, desencadenante y agravante

De acuerdo con el médico, el estrés juego un papel crucial en una enfermedad como la fibromialgia, tanto como un factor desencadenante como agravante. "El estrés laboral o familiar severo activa el sistema inmunológico, por lo que influye mucho en enfermedades como la fibromialgia", apunta.

Sin embargo, Gil también destaca la posibilidad de que el desequilibrio de los neurotransmisores del cerebro, como la dopamina o la seretonina, influyan en la fibromialgia. "A nivel de estudio se ha objetivado que estas alteraciones en el cerebro provocan una mayor predisposición para este tipo de enfermedad, aunque todavía no está demostrado", apunta.

"Entran en un circulo vicioso de dolor, limitación y frustración"

"En consulta vemos que los pacientes están muy indefensos ante la enfermedad. Su dolor es invisible, por lo que cuesta que el entorno les entienda y los circuitos de la sanidad pública dificultan el acceso, por las demoras, y eso hace que el afectado note cierto abandono entre comillas", señala. Como consecuencia, el sanitario subraya que "el paciente entra en un círculo vicioso de dolor, limitación y frustación" por perder la vida que tenían antes de la enfermedad.

Es en esos casos cuando entra en escena la importancia de un tratamiento psicológico. "Cada vez está más instaurado porque la gente se preocupa más por su salud mental, pero la realidad es que en la Seguridad Social están sobrecargados", reconoce el médico, a lo que alaba el papel de las asociaciones de pacientes, responsable de acompañar al enfermo en todo momento.

En la actualidad, de acuerdo con el doctor Gil, el Virgen del Rocío está en proceso de poner en marcha un ensayo clínico de fibromialgia. "Sería en colaboración con otros hospitales, pero todavía está en el aire", avanza.

Día mundial del dolor y la fatiga severa

El dolor y la fatiga crónica no terminan en la fibromialgia. Cada vez hay más personas que sufren el Síndrome de la Fatiga Crónica, una enfermedad autoinmune que crece en diagnósticos debido a que se considera uno de los síntomas que ha dejado el covid persistente.

"Provoca una fatiga extrema que no se calma con descanso, a diferencia de la fibromialgia", apunta Isabel Calvo, afectada por la enfermedad y miembro de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (Confesq). Este viernes, con motivo del Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica Severa, la entidad lanza la campaña Voces en la sombra, un documental para visibilizar la enfermedad. "Hace falta que se hable de esta enfermedad porque hay mucho infradiagnóstico", asegura.

"Hablamos de gente que está postrada en su cama y apenas tiene energía para cosas tan esenciales como cuidar su higiene personal o beber agua. No pueden valerse por sí mismos para nada", explica la afectada sobre los casos más agudos de esta patología.

La doctora Eva María Martín, médico de Familia en el Hospital de Manises y sanitaria especializada en Síndrome de Fatiga Crónica, insiste en el aumento de la prevalencia de dicha enfermedad. "Aunque faltan estudios nacionales que contabilicen los casos, la sufre entre el 0,2% y 1% de la población. No está mal si tenemos en cuenta que una enfermedad rara afecta al 0,02%", puntualiza.

Según la doctora, el caso más leve de esta enfermedad supone perder la capacidad de hacer el 50% de las cosas físicas, mentales y emocionales del día a día. "Y si hace más de lo que puede, al día siguiente tendrá un 40% de la capacidad", advierte.

El dolor y el agotamiento crónico persiste en la vida de muchas personas y el porcentaje de afectados crece, siendo Andalucía la autonomía que más casos reúne. A pesar de que haya investigaciones en curso, los expertos señalan la falta de recursos para los ensayos clínicos y los tratamientos se ven resentidos. "Es preocupante porque hasta que no se sepan las causas a nivel científico, no tendremos un tratamiento específico", lamenta la doctora.