El tercer carril de la AP-4 en sentido Cádiz se habilita este sábado a la altura de Las Cabezas

El tercer carril de uso dinámico en AP-4en sentido Sevilla-Cádiz previsto por el Gobierno a la altura del lugar en el que se concentran los embotellamientos de esta autovía que une la capital hispalense con las playas gaditanas, se pondrá en servicio este sábado, 9 de agosto, según ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Como estaba previsto y publicó este periódico, esta vía se extenderá durante tres kilómetros, concretamente entre el 41,12 y el 44,5, a la altura de las Cabezas de San Juan. "Los vehículos turismo podrán circular en él de manera ocasional en los periodos de más demanda de tráfico, mejorando la seguridad y la fluidez de la circulación", ha subrayado el Ministerio que dirige Óscar Puente.

Esta solución se adopta una vez analizadas las diferentes posibilidades, y permitirá realizar un uso más eficiente de las infraestructuras aplicando medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales. Con esta actuación, se pretende que los vehículos que se dirijan a la A471 (Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda) usen el arcén de la AP-4, "aumentando de esta manera la capacidad de la vía".

La implantación de este dispositivo ha requerido durante los últimos meses la realización, por parte del Ministerio, de actuaciones de adecuación del arcén para posibilitar su uso en condiciones de seguridad para los usuarios. Este tipo de propuestas han sido utilizadas con éxito en otros países de nuestro entorno europeo, con un incremento de capacidad en la infraestructura en algunos países del 25% (Alemania), sin afectación ni impacto en la seguridad vial.

Refuerzo en los arcenes

De hecho, hay que recordar que, para poder habilitar este tercer carril, se han reforzado los arcenes. Los técnicos del Ministerio habían apreciado la existencia de inconvenientes desde el punto de vista de "falta de capacidad portante del firme del arcén, deformaciones producidas por las raíces de los árboles existentes en las proximidades de la calzada, diferencia de peraltes entre calzada y arcén derecho y estrechamientos en el paso de las estructuras que hacen que no sea viable desde el punto de vista de la seguridad vial esa ampliación sin la realización de una serie de actuaciones previas de adecuación del mencionado arcén".

Es por ello por lo que han llevado llevando a cabo "las actuaciones mencionadas de adecuación del arcén durante este año para posibilitar la implantación de estas medidas de manera localizada para determinar la viabilidad y funcionalidad de las mismas. En concreto, se está realizando una gestión dinámica del arcén, es decir habilitar provisionalmente el arcén como tercer carril en la zona de los tres kilómetros anteriores de la salida de Las Cabezas en sentido sur".

Aplicación en otros tramos

"Con esta medida piloto, coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se pretende evaluar su eficacia y analizar su posible aplicación en otros tramos del presente itinerario", ha añadido.

Hace unas semanas, durante la presentación del Observatorio de Infraestructuras de la provincia de Sevilla en la Cámara de Comercio, el responsable de inversiones e infraestructuras de Cremades & Calvo Sotelo, Abraham Carrascosa, explicaba que habían propuesto al Gobierno una solución poco invasiva y que no requería de grandes inversiones, que pasaría por ganar espacio para el tercer carril gracias a la incorporación de los arcenes y a los carriles más anchos con los que cuenta esta autovía, que se hizo siguiendo la normativa norteamericana. La idea era que uno de ellos se destinara a vehículos pesados. Según lo argumentado por los técnicos de la cartera que dirige Óscar Puente, esta solución no sería posible.