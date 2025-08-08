Detectan virus del Nilo en mosquitos en tres localidades de Andalucía

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha detectado circulación del virus del Nilo (VNO) en mosquitos 'culex pipiens' en las trampas situadas en los municipios almerienses de Zurgena, Pulpí y Mojácar.

De esta forma, Zurgena se mantendrá durante otras cuatro semanas en alerta, situación a la que se suman Pulpí y Mojácar, que se han declarado desde este viernes en área de alerta, ha informado la Junta en un comunicado.

Además, se ha decretado la elevación del nivel de riesgo de medio a alto de los municipios una vez finalice este periodo.

Esta información y la decisión adoptada se han trasladado inmediatamente a la Diputación de Almería y a los ayuntamientos de los tres municipios, con los que se mantendrán reuniones en los próximos días.

La declaración del área en alerta supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al virus del Nilo.

Por su parte, las administraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que las áreas estén en alerta.

Por otro lado, la vigilancia humana, entomológica y animal del VNO se ha visto reforzada durante la última semana tras la detección de circulación del virus en Castilblanco de los Arroyos y debido a la alta densidad de mosquitos que se están encontrando en los municipios que conforman la comarca de especial seguimiento del Bajo Guadalquivir.

De esta forma, el lunes se iniciaron ya los tratamientos adulticidas perimetrales a los núcleos de población, que han continuado a lo largo de esta semana, así como tratamientos perimetrales a las parcelas de arroz cercanas a estos.

A la vez, se continúa con la vigilancia y control larvario, y la semana próxima las actuaciones se complementarán con tratamientos aéreos adulticidas en parcelas de cultivo inundadas de agua a menos de 1,5 kilómetros de los núcleos de población.

Se ha detectado abundancia de mosquitos en Los Palacios y Villafranca (zona de Cerro de las Cigüeñas), La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano), Coria del Río, Benacazón, Almensilla, Isla Mayor, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación y Málaga.

Hay nivel moderado en Úrracal, Tarifa, Guadalcazar, La Carlota, La Rambla, Lucena, Las Navas de San Juan, Mijas, Alhaurín de la Torre, Cártama, Gerena, Guillena, Gelves, Dos Hermanas, Aznalcázar, Mairena del Aljarafe el Viso del Alcor, y La Luisiana.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería, dieciséis municipios en Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, quince en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.