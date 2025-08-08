El Infoca logra controlar el incendio de Tarifa tras cuatro días de trabajos en la zona

Los servicios de extinción de incendios forestales del Plan Infoca dan por controlado el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña de Tarifa, que obligó a desalojar a más 1.500 personas de las viviendas, campings y establecimientos hoteleros de la zona y a evacuar, en un tiempo récord, 5.000 vehículos que corrían el riesgo de ser alcanzados por las llamas.

Así lo ha confirmado el Infoca en sus redes sociales, después de que el jueves, los efectivos encargados de su extinción se dedicaran a vigilar y liquidar todos los puntos calientes que aún quedaban desde que se declarara la estabilización del fuego durante la tarde del miércoles.

En el lugar aún siguen trabajando un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba para lograr la completa extinción de este incendio que ha provocado momentos de mucha tensión y miedo debido a la alta ocupación turística de la zona en la que se originó el fuego.

Este suceso ha generado mucha inquietud en el sector turístico de la localidad gaditana, que en este mes de agosto vive su temporada alta. Muchos turistas cancelaron sus reservas tras declararse el fuego, pero otros van a continuar con sus planes vacacionales.