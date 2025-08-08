La Junta de Andalucía subvencionará en un 50% las vacunas contra la lengua y los servicios veterinarios

La Junta de Andalucía lanza un llamado a los ganaderos para vacunar a sus rebaños contra la temida lengua azul. Para incentivar y facilitar la protección del ganado a través de la vacunación, el Gobierno andaluz va a subvencionar el 50% de los gastos asociados a la compra de vacunas frente a los serotipos 3 y 8 de lengua azul y la contratación de servicios veterinarios para su administración al ganado.

Estas ayudas estarán dirigidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de Andalucía que cumplan con los requisitos, entidades que colaboran de forma permanente con la administración y los ganaderos andaluces para garantizar el bienestar animal de la cabaña ganadera de la región.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que “la Junta de Andalucía va a seguir apoyando a los profesionales de este sector facilitándoles vacunas frente a los serotipos 1 y 4, como viene haciendo estos años; y también pondrá en marcha subvenciones que se abonarán en 2026 como compensación de parte de la inversión que el sector haya hecho este año para sumar las dosis de los otros dos tipos”.

Asimismo, ha animado a los ganaderos de Andalucía a “apostar por la vacunación como medio de prevención ante una enfermedad que puede acarrear importantes incidencias en las explotaciones”. En este sentido, ha apuntado que “vacunar es la principal medida para proteger a las ovejas, el ganado más afectado por esta enfermedad que también pueden contraer vacas y cabras”.

Los servicios veterinarios y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Junta de Andalucía están a disposición de los ganaderos de todas las provincias andaluzas donde se ha registrado la presencia de esta enfermedad.

Ayudas por serotipo 3

Sobre las compensaciones por pérdidas en explotaciones afectadas por la aparición por primera vez en Andalucía del serotipo 3 de lengua azul en 2024, el consejero ha afirmado que “los técnicos de la Consejería están trabajando con la intención de que las primeras ayudas estén resueltas en septiembre y que los ganaderos puedan recibir el dinero que les corresponde antes de que acabe 2025”.

Estas subvenciones, articuladas como media puntual a través de la Medida 23 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía, cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y tienen un presupuesto total asignado de 7,2 millones de euros.

Estas ayudas directas se destinan a ganaderos andaluces con explotaciones de ovino que perdieron al menos el 30% de su potencial productivo a causa de la lengua azul, que provocó importantes pérdidas económicas derivadas de la mortalidad de ejemplares adultos y la imposibilidad de disponer de animales para la reposición.

Qué es la lengua azul y a qué animales afecta La lengua azul es una enfermedad no zoonótica, es decir, que no se transmite a seres humanos. Los animales la contraen a través de la picadura de insectos del género Culicoides y puede causar graves consecuencias en el ganado afectado. Por esta razón, como medida de prevención adicional a la vacunación, se recomienda también aplicar repelentes y desinsectantes eficaces contra el mosquito que puede transmitir esta enfermedad. En el caso del ganado ovino, los síntomas suelen ser muy evidentes al tratarse de fiebre, hinchazón de la cabeza y los párpados, lengua inflamada y oscura, lesiones en la boca, abortos y, en los casos más graves, muerte del animal. En rebaños de leche, también puede provocar una bajada significativa en la producción.

Cambios en la política de vacunación

La Junta de Andalucía asegura que, pese a los cambios sobre la política de vacunación implementados por el Gobierno central, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural continúa llevando a cabo una vigilancia epidemiológica dirigida a detectar de forma temprana los nuevos casos de la enfermedad. "Así es posible tener un mejor conocimiento de la situación en que se encuentra la cabaña andaluza", asegura la Consejería de Fernández Pacheco.

El consejero se refiere a la decisión reciente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de sustituir la política de erradicación de la enfermedad que se venía desarrollando a nivel nacional por acciones dirigidas a vigilar, controlar y convivir con la lengua azul en España.

Esta nueva forma de actuar, hace que la vacunación haya dejado de ser obligatoria para ser ahora voluntaria y permite libertad de movimiento de los animales por todo el territorio nacional, si bien los ganaderos tienen la obligación de comunicar las sospechas de enfermedad a la administración competente.