Once detenidos y 1.800 kilos de droga intervenidos en Huelva y Cádiz

Un total de once personas han sido detenidas en dos operaciones llevadas a cabo en las costas de Huelva (4) y Cádiz (7) en las que han sido decomisados, respectivamente, más de mil kilogramos de cocaína y 800 de hachís.

A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones y subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado este viernes de que estos operativos se enmarcan en el Plan Especial del Campo de Gibraltar contra el narcotráfico, cuyas actuaciones son "constantes".

En el caso de la operación de Huelva, se produjo anoche a raíz de un seguimiento de una serie de embarcaciones, cuando dos de ellas hacían un trasvase de droga y se precipitó la actuación con la detención de cuatro personas y el decomiso de más de una tonelada de cocaína.

La operación continúa abierta, ha detallado Toscano, quien no ha ofrecido más detalles al respecto.

Posteriormente, en un comunicado remitido por la Guardia Civil, se ha concretado la cifra en un total de 1.140 kilos de cocaína de gran pureza que se encontraban ocultos en el interior de un barco pesquero que navegaba por el río Guadiana y terminó atracando en elpuerto de Ayamonte.

Por todo ello, se estableció un dispositivo con agentes desplegados por mar y por tierra que, al observar indicios de la descarga, accedieron al barco para inspeccionarlo y en cuyo interior hallaron un doble fondo con una gran cantidad de fardos ocultos, por lo que procedieron a la detención de sus cuatro tripulantes.

Los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

En el caso de Cádiz, se detectó otra embarcación cerca de la zona del cabo de Trafalgar a la que hicieron un seguimiento y una persecución que llegó incluso a adentrarse más de 60 millas náuticas.

Los presuntos narcos llegaron a tirar fueraborda parte de los alijos que luego han sido recuperados por la Guardia Civil, que ha decomisado más de 800 kilogramos de hachís y ha arrestado a siete personas.

"Reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Estamos haciendo un esfuerzo importante en el aumento de recursos humanos, materiales y medidas no estrictamente policiales pero que tienen repercusión", ha destacado.