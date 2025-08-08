Renfe bate récord histórico de viajeros en julio y asegura que "el 61,3% llegó con menos de 5 minutos de retraso"

Renfe ha logrado en julio de 2025 un nuevo hito, al registrar el mayor volumen mensual de viajeros de su historia en Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) con 3,5 millones de pasajeros. Este récord supera en un 4,6% el anterior máximo histórico, alcanzado tan sólo un mes antes, en junio de este mismo año, cuando se registraron 3,35 millones.

Este crecimiento se apoya, principalmente, en la evolución de los servicios de alta velocidad, que han experimentado un notable avance en comparación con el mismo mes del año anterior: los trenes de alta velocidad incrementaron su número de viajes en un 10,5% y en un 13,9% su oferta de plazas.

Asimismo, durante el pasado mes de julio, Renfe realizó un total de 9.911 circulaciones para sus servicios de AVE y Larga Distancia, un volumen elevado que implica mayor posibilidad de incidencias operativas. Aun así, la puntualidad se mantuvo en niveles destacados: el 61,3% de los trenes llegó con menos de 5 minutos de retraso, el 79% con menos de 15 minutos y el 90% con menos de 30 minutos. El retraso medio, por su parte, se situó en 21 minutos, incluyendo únicamente los trenes que experimentaron alguna demora en llegada.

Así lo ha difundido Renfe en un comunicado, después de que esta semana nuevas incidencias en la línea de alta velocidad dejara a 2.200 pasajeros atrapados por nuevas averías con la electrificación de una catenaria. Las incidencias son tan recurrentes en los últimos meses que el Gobierno andaluz habla de "caos ferroviario" y se estima que son casi 30.000 pasajeros los afectados en lo que va de año.

Las mayores subidas en número de viajeros de julio de 2025

Entre los trayectos que destacan por su avance durante este mes sobresale el corredor de alta velocidad que une Madrid con Valencia, que, al contabilizar 239.000 viajeros, ha experimentado un aumento del 2,4% durante el mes de julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este crecimiento consolida a esta línea como un foco de crecimiento en servicios de alta velocidad, al registrar un acumulado anual (de enero a julio de 2025) que también resulta positivo: 1,1% más que durante el mismo periodo de 2024.

Otro trayecto con una evolución notable en julio ha sido el que une Zaragoza y Barcelona, en el que se contabilizaron 96.100 viajeros, un 1,5% más que en julio del año anterior. En el acumulado del año, este corredor también se mantiene en terreno positivo, con un crecimiento del 0,8%.

Los corredores de alta velocidad que más crecen durante el año

En el acumulado del año (de enero a julio de 2025), varias líneas de alta velocidad destacan por su crecimiento del número de viajeros en comparación con el mismo periodo de 2024. Entre ellas, se encuentra el corredor Madrid–Alicante, que registra un incremento del 7,7%. Se consolida, así, como una de las conexiones con mayor aumento de la demanda.

También resulta destacable el comportamiento del corredor de alta velocidad Madrid–Córdoba, con un aumento del 7,3%, y del Madrid–Málaga, que acumula una subida del 5,5% en el volumen de pasajeros. El corredor Madrid–Zaragoza crece, por su parte, un 4,8%, mientras que Madrid–Sevilla lo hace un 4%.

Asimismo, en los corredores de alta velocidad no abiertos a la competencia, la nueva oferta comercial de Renfe ha supuesto un crecimiento generalizado de viajes. El estreno de más trenes S106 y más oferta de plazas junto al refuerzo de los AVLO en el corredor Galicia–Castilla y León–Madrid y el recorte de tiempos de viaje, han supuesto un aumento de viajeros tanto en Galicia como en Castilla y León y Madrid. En este sentido, desde el pasado 9 de junio el número de viajeros semanales se mantiene de forma sostenida por encima de los 75.000, lo que representa un récord para este corredor.

Estas cifras confirman la posición de Renfe como el operador con mayor número de viajeros en todos los corredores de la red ferroviaria española. Renfe es la empresa ferroviaria de viajeros con mayor número de servicios, de destinos y de horarios: más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.