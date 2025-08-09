Andalucía tendrá el lunes seis alertas naranjas y el martes se llegará a los 44 grados

La semana que viene comienza potente en lo que respecta al calor. Aemet mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, y se activan alertas en Andalucía de nivel naranja en seis provincias el lunes: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; y con toda seguridad se mantengan el martes. Se llegarán a los 44 grados dependiendo de las zonas.

El organismo estatal ha explicado que habrá subidas de las máximas el lunes en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el tercio noroccidental, de forma más acusada en Galicia. Concretamente en Andalucía, las seis provincias que estarán en alerta naranja el lunes y se llegarán hasta los 42 grados.

Temperturas la próxima semana en Andalucía. / Aemet

Los descensos comenzarán a partir del martes 12, según el organismo estatal. Aun así, estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental. De esta forma, es probable que se sigan sobrepasando los 36-38ºC de manera generalizada salvo en el Cantábrico y se mantengan o incluso suban en Andalucía, que se esperan hasta 44 grados en Córdoba y 43 en Sevilla.

Pueden descender los termómetros, ligeramente, el miércoles

El organismo estatal ha indicado que se espera que el miércoles 14 predominen los descensos de temperatura en la Península, aunque ha admitido que hay incertidumbre en cuanto a su magnitud. Debido a las temperaturas tan elevadas alcanzadas en las jornadas anteriores, es probable que los valores sigan siendo muy elevados varios días más, con lo que se espera que se cumplan los criterios de ola de calor, al menos, hasta el jueves 14.

Esto quiere decir que los termómetros seguirán superando los 38-40ºC en los valles de los grandes ríos y los 36-38ºC en el interior y este peninsulares y Baleares. En lo relativo a las mínimas, AEMET ha explicado que éstas se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio y que incluso tendrán una tendencia ascendente. Así, estarán por encima de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos y depresión del Ebro.