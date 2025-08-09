Cinco provincias andaluzas en alerta hoy sábado y Gran Canaria con aviso rojo en España
La masa de aire africano que afecta a España pone en alerta este sábado a 34 provincias
Son 34 las provincias españolas que estarán con avisos este sábado por altas temperaturas, tormenta y lluvias, con Gran Canaria en alerta roja y en Andalucía con cinco provincias, dos con aviso naranja y tres con amarillo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La isla de Gran Canaria estará en riesgo rojo por altas temperaturas, con máximas de 40ºC y las mínimas no bajarán de los 28ºC a 30ºC. En Andalucía, están con aviso naranja Córdoba y Jaén; y amarillo Almería, Granada y Sevilla.
Como serán las temperaturas en Andalucía
En la provincia de Sevilla estará con aviso amarillo en la Campiña con máximas de 39 grados. En la provincia cordobesa, el aviso naranja se circunscribe a la comarca de la Campiña cordobesa con 40 grados; en amarillo están Sierra-Pedroches y Subbética con 39. Todas las alertas es como siempre en el tramo horario de 13.00 a 21.00 horas.
En Granada las comarcas afectadas son la Cuenca del Genil y Guadix-Baza con aviso amarillo y 39 grados. En la provincia de Jaén los avisos naranjas se sitúan en Morena-Condado y Valle del Guadalquivir con 40 grados; amarillo en Cazorla-Segura y Montes de Jaén con 38-39 grados. Finalmente, la provincia de Almería que estarán en alerta con aviso amarillo en Poniente y Almería capital con 36 grados.
Previsión del tiempo
Hoy sábado se esperan cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos ocasionales. Las Temperaturas estarán sin cambios, salvo ascenso en el tercio occidental. En Cádiz y el litoral almeriense, vientos moderados de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
