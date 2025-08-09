Descubren en Punta Umbría un vehículo con 4.500 litros de combustible para el narcotráfico

El alcalde subraya “la inflexibilidad absoluta de este Ayuntamiento frente a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico”

Garrafas de combustible incautadas.

Garrafas de combustible incautadas. / El Correo

El Correo

El Correo

Huelva

La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) ha llevado a cabo una importante intervención contra el narcotráfico, en la que se han incautado 177 garrafas con 4.500 litros de combustible, que presuntamente iban a ser utilizadas para abastecer embarcaciones rápidas dedicadas al transporte de droga.

Durante el operativo, que tuvo lugar el 1 de agosto, los agentes procedieron a la detención en la zona de la ría de una persona y a la inmovilización del vehículo en el que se transportaban las garrafas. El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil y ha pasado a disposición judicial.

El alcalde de Punta Umbría ha subrayado “la inflexibilidad absoluta de este Ayuntamiento frente a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico” y ha querido agradecer la rápida y eficaz actuación de la Policía Local, destacando “su compromiso firme con la seguridad de nuestros vecinos y con la defensa de nuestro litoral frente a estas redes criminales”.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha querido poner de relieve que esta actuación “refuerza la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para prevenir y combatir actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la imagen de la localidad”. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
  2. Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
  3. La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño
  4. José Manuel Carrión, el abogado que defendió al hermano de Carcaño y al exdirector de Mercasevilla
  5. Denuncian al alcalde de Barbate por pagar 57.000 euros a un conocido abogado sevillano pese a avisos de irregularidades
  6. No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
  7. El oasis de Huelva donde sales del hotel y te encuentras con la playa de La Concha de San Sebastián
  8. El Ayuntamiento de Barbate denunciará 'la filtración ilegal' de los pagos irregulares a un abogado sevillano

Descubren en Punta Umbría un vehículo con 4.500 litros de combustible para el narcotráfico

Descubren en Punta Umbría un vehículo con 4.500 litros de combustible para el narcotráfico

¿Por qué el alga asiática no llega a Huelva y sí afecta a otras provincias? Esto responden los expertos

¿Por qué el alga asiática no llega a Huelva y sí afecta a otras provincias? Esto responden los expertos

Preocupación y 'shock' entre la comunidad musulmana andaluza: "Lo de Jumilla se puede contagiar a otros sitios"

Preocupación y 'shock' entre la comunidad musulmana andaluza: "Lo de Jumilla se puede contagiar a otros sitios"

Cinco provincias andaluzas en alerta hoy sábado y Gran Canaria con aviso rojo en España

Cinco provincias andaluzas en alerta hoy sábado y Gran Canaria con aviso rojo en España

Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Punta Umbría, un destino que los veraneantes repiten "año tras año"

Punta Umbría, un destino que los veraneantes repiten "año tras año"

El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia

El tercer incendio que sufre la Mezquita de Córdoba en su milenaria historia

Fotogalería | Incendio en la Mezquita de Córdoba

Fotogalería | Incendio en la Mezquita de Córdoba
Tracking Pixel Contents