El Gobierno revela la revalorización de las pensiones en Andalucía: un 36% en siete años

La evolución en Andalucía de la pensión media de jubilación arroja un crecimiento del 36% en los últimos siete años, han destacado desde la Delegación del Gobierno central en Andalucía, punto en el que han explicado que una persona jubilada en la comunidad andaluza cobraba de media 999,23 euros y su prestación en la actualidad asciende a los 1.365,36 euros de media, lo que supone un incremento de 366 euros desde la entrada del actual Ejecutivo.

En un comunicado, han indicado que según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de julio, la Seguridad Social abonó el último mes un total de 1.699.876 pensiones en Andalucía a 1.545.046 personas, con una medida de 1.178.02 euros, un 4,77% más que hace un año, siendo las de jubilación las que representan el mayor volumen, 1.003.565 nóminas.

Le siguen las pensiones de viudedad, que han alcanzado en julio las 394.861 pensiones, con un ingreso medio de 866,76 euros; por incapacidad permanente, 219.590 pensiones (1.120,88 euros); a favor de familiares, que han acumulado 12.596 nóminas con un importe medio de 743,67euro y, por último, por orfandad, de las que se han abonado un total de 69.263, con una media de 498,07 euros.

Además, el pasado mes, 191.361 pensiones incluyeron en Andalucía el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

Esta evolución ascendente en el sistema de pensiones del Gobierno hace, según ha manifestado el delegado del Ejecutivo en la comunidad, Pedro Fernández, "que las personas jubiladas andaluzas hayan incrementado su poder adquisitivo. Al año la pensión media de jubilación se ha incrementado en más de 5.000 euros con respecto a 2018".

"Este Gobierno progresista ha ido estableciendo las medidas necesarias para garantizar unos ingresos dignos a la mayoría social, a los colectivos más vulnerables, entre los que están los jubilados y jubiladas de Andalucía, con subidas muy por encima del 0,25% establecido por el anterior Gobierno en 2013", ha explicado.

Así, ha precisado que "si en 2018 la pensión media de jubilación en Andalucía se situaba en 999,23 euros al mes, al año siguiente se incrementó hasta los 1.032,83 euros, en 2020 alcanzó los 1.056,96 euros, una nueva subida en 2021 la estableció en los 1.079,75 euros, en 2022 llegó hasta los 1.137,73 euros y así sucesivamente hasta los 1.365,36 euros de la actualidad".

Por en contrario, Fernández ha recordado que "si se hubiera mantenido el coeficiente establecido por el anterior Gobierno, la pensión media de jubilación sería hoy de apenas 1.016 euros, unos 350 euros al mes menos que la actual, rebajando el poder adquisitivo de los jubilados andaluces a niveles de 2019".

Fernández ha puesto el foco en que "las progresivas revalorizaciones se han puesto en marcha con la máxima legitimidad social y política tras las recomendaciones del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y el gran acuerdo con los interlocutores sociales de 2021, que se firmó en el Palacio de la Moncloa".

Igualmente, ha valorado que "gracias a este fortalecimiento y blindaje del escudo social del Gobierno en Andalucía, los más de dos millones pensionistas y perceptores de otras prestaciones, sumando pensiones contributivas, no contributivas, clases pasivas, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones por hijo a cargo con discapacidad, van a ver garantizado su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación desconocido desde hace más de 30 años", ha apostillado.