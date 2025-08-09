Punta Umbría, un destino que los veraneantes repiten "año tras año"

El mar está tranquilo y los más pequeños juegan y corren por las playas de Punta Umbría. Bajo las sombrillas de los amplios arenales de la localidad hay familias enteras que agotan las horas antes de subir al chiringuito o a casa. El calor aprieta y son muchos los que se trasladan a la costa onubense para intentar esquivarlo y eligen Punta Umbría cada año.

En Punta Umbría viven 15.000 personas durante todo el año, pero en julio y agosto las cifras se disparan hasta los 180.000. Empieza el calor, los bares se llenan y el pueblo funciona a máximo rendimiento. Los 14 kilómetros de playas con los que cuenta el pueblo, entre los que destaca el paraje de Los Enebrales, se convierte en una carta de presentación envidiable para los visitantes.

Aunque los turistas extranjeros cada vez son más, el alcalde del municipio, José Carlos Hernández Cansino, admite la "fuerte presencia" de veraneantes andaluces, especialmente llegados de Sevilla, desde donde apenas se tarda menos de hora y media en llegar; Córdoba o la propia Huelva. A estos se suman también muchos extremeños, debido a la cercanía con esta comunidad autónoma y visitantes del resto del país.

Un turista que repite

Lo que sí que tiene claro el regidor de la Unión Punta Umbría es que el perfil de quienes llegan a su pueblo en los meses de julio y agosto es familiar. "Muchos de nuestros veraneantes repiten año tras año, lo que genera un vínculo muy estrecho con el municipio", explica Hernández Cansino. De hecho, pese a la amplia oferta hotelera que presenta la localidad, la segunda residencia sigue siendo la forma más escogida para visitar el municipio.

Tanto es así que este año el Ayuntamiento tuvo que adelantar la adecuación de sus arenales debido a las altas temperaturas que se produjeron en mayo. Mientras que otros años la puesta a punto de las playas se había producido a mediados de junio, se tuvieron que anticipar ante la previsión de que aquellos que tienen segundas residencias adelantaran sus visitas a la costa.

"Valoran la calidad de nuestras playas, el entorno natural privilegiado, como la ría, la marisma, así como la oferta gastronómica y el ambiente acogedor", defiende Hernández Cansino. Además de lo que les viene dado, desde el Consistorio trabajan para ampliar la oferta deportiva, la cultural o el ocio para que "esté a la altura de la población estacional" aunque siempre sin perder la "identidad".

Ayudas autonómicas

Ese era solo el comienzo de los meses de más trabajo en Punta Umbría. "Durante la temporada alta se multiplican las necesidades en todos los servicios municipales", asegura el alcalde para puntualizar que la recogida de residuos, la limpieza el abastecimiento de agua o el mantenimiento de las playas "requieren un refuerzo considerable". A esto se suma también un aumento de la demanda en materia de seguridad, sanidad, movilidad o vigilancia ambiental para que todo esté perfecto.

Cada año desde 2019 la Junta de Andalucía ayuda a los Ayuntamientos de los municipios de menos de 100.000 habitantes que reciben más turistas para fomentar su patrimonio "promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales". La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte sostiene que "son unas ayudas que se otorgan a los municipios para afrontar el aumento de población en determinadas épocas del año y a mejorar sus servicios turísticos".

Esta subvención no se puede utilizar, sin embargo, para cubrir los servicios municipales. Es por ello que Hernández Cansino sostiene que en su localidad los destinan principalmente "actuaciones relacionadas con la mejora de los servicios vinculados al turismo, como la seguridad, la sostenibilidad, la accesibilidad o la promoción del destino, entre otros epígrafes".