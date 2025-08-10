Algeciras se moviliza para salvar la playa de El Rinconcillo y las Marismas del Palmones: "Se nos mueren"
Cientos de personas piden a Costas que dé un impulso definitivo a los diques que garanticen un futuro estable para la playa y el espacio protegido
Cientos de personas han participado este domingo en Algeciras (Cádiz) en la manifestación organizada por la plataforma Salvemos Rinconcillo bajo el lema "La playa y las marismas se nos mueren".
La protesta ha reivindicado que la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, dé un impulso definitivo a los diques que garanticen un futuro estable para la playa algecireña de El Rinconcillo y el espacio protegido Marismas del Palmones.
Este paraje natural, seriamente amenazado y con su cordón dunar roto, es clave para la avifauna en sus migraciones por el Estrecho de Gibraltar.
Esta ha sido la cuarta manifestación organizada en la playa por Salvemos Rinconcillo desde la creación de esta plataforma reivindicativa en 2020 por la difracción lateral de mareas que acaba progresivamente con la playa por el alargamiento del rompeolas del puerto de Algeciras.
Isabel Torres, integrante de la plataforma y de Verdemar Ecologistas en Acción, ha leído un manifiesto previo a la marcha en el que ha asegurado que las movilizaciones no pararán hasta que no haya una solución.
La manifestación ha partido desde los módulos municipales junto al hostal Bahía y ha llegado al límite del espacio protegido ya mencionado. Ha contado con la participación de representantes de distintos partidos políticos y entidades y asociaciones de la ciudad.
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- Andalucía tendrá el lunes seis alertas naranjas y el martes se llegará a los 44 grados
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- La brecha se agrava: un andaluz recibe 869 euros menos al año que un cántabro y 617 menos que un extremeño
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- El Ayuntamiento de Barbate denunciará 'la filtración ilegal' de los pagos irregulares a un abogado sevillano
- Más cemento y lujo en el paraíso: Zahara de los Atunes se rebela contra el último proyecto urbanístico planteado en el pueblo
- Abierto el plazo de ayudas para cambiar las ventanas o poner aire acondicionado: estos son los requisitos en Andalucía